Börsenbericht vom 15. November 2022 – SMI bewegt sich kaum Am Dienstag gibt es nach Handelsstart an der Schweizer Börse nur wenig Veränderung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel praktisch unverändert. Es gebe keine klaren Treiber, meinen Börsianer. So sind die Vorgaben uneinheitlich: Die US-Börsen schlossen am Vorabend im Minus, womit die Rally nach der positiven Inflationsüberraschung der letzten Woche zu einem Ende kam. Die US-Futures sind nun aber im Plus und an den asiatischen Börsen - insbesondere in Hongkong - ging es zum Teil markant aufwärts. Massnahmen zur Stützung des Immobiliensektors gaben dort laut Händlern Auftrieb.



Leicht positiv wirkten ausserdem die Signale für ein politisches Tauwetter zwischen China und den USA. Chinas Staatschef Xi Jinping wandte sich am G20-Gipfel entschieden gegen eine Blockbildung. Interessant wird am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für Oktober. Ökonomen werden darauf achten, ob die Daten den jüngst nachlassenden Inflationsdruck in den USA bestätigen. Im Vorfeld wollten sich viele Investoren nicht exponieren, heisst es am Markt.



Der SMI notiert um 09.20 Uhr 0,02% im Minus bei 10'996,99 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gibt 0,01% auf 1707,14 Zähler nach, während der breite SPI um 0,10% auf 14'118,51 Punkte steigt.



Je die Hälfte der 30 Blue Chips notieren im Plus und im Minus. Die Ausschläge halten sich dabei in engen Grenzen.



So führen Schindler mit Kursgewinnen von 1,1% das Tableau an, CS sind mit Einbussen von 0,9% das Schlusslicht. Die Grossbank hat den im Rahmen des Konzernumbaus bereits angekündigten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten festgezurrt. Es seien nun «definitive Transaktionsvereinbarungen» mit Apollo geschlossen worden. Analysten kritisieren zum Teil, dass kaum neue Details genannt worden seien.



Erneut im Minus sind die schwergewichtigen Roche (-0,8%), nachdem der Pharmakonzern schon am Vortag mit einer Alzheimer-Studien enttäuscht hatte.



Am breiten Markt fallen SIG (-2,8%) und Zur Rose (-7,7%) nach negativen Analystenkommentaren auf.

Euro wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar nur wenig bewegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0331 $ gehandelt und kostet damit etwas weniger als am Vorabend.



Auch zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro aktuell stabil. Derzeit wird er zu 0.9752 nach 0.9746 Fr. am Montagabend umgesetzt. Der US-Dollar notiert derweil etwas höher auf 0.9441 (0.9415) Fr.



Im weiteren Handel dürfte sich das Interesse auf zahlreiche Konjunkturdaten richten. Unter anderem könnte am Vormittag der Konjunkturindikator des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für neue Impulse beim Handel mit dem Euro sorgen. Am Markt wird mit einem Anstieg des Konjunkturindikators gerechnet. «Angesichts des milden Starts in die Heizperiode und der gut gefüllten Gasspeicher dürfte die Hoffnung unter den Analysten zugenommen haben, dass es nicht zum Schlimmsten kommen könnte», heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank.



Kursverluste zeigten sich am Morgen hingegen beim japanischen Yen. Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal unerwartet geschrumpft. In den Monaten Juli bis September sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,3%. Es ist das erste Mal seit vier Quartalen, dass Japans Wirtschaftsleistung gesunken ist.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92.71 $. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 85.25 $.



Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise noch deutlich stärker gefallen. Die Notierungen gingen am Montag um jeweils rund drei Dollar zurück, nachdem das Ölkartell Opec ihre Nachfrageprognosen für dieses und das kommende Jahr gesenkt hatte. Begründet wurde der Schritt mit einer «erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der Weltwirtschaft, begleitet von Ängsten vor einer weltweiten Rezession».



Die weiter fallenden Ölpreise wurden am Morgen zudem mit schwächeren Konjunkturdaten aus China erklärt, einem der wichtigsten Ölimporteure. Die harten Massnahmen der Führung in Peking im Kampf gegen das Coronavirus haben die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt im Oktober stärker als erwartet ausgebremst. Der Einzelhandelsumsatz ging überraschend zurück und die Industrieproduktion legte nicht mehr so stark zu wie zuletzt.

US-Börsen schliessen im Minus

Am Montag gaben die US-Börsen einen Teil der kräftigen Kursgewinne der vergangenen Woche ab. Der Dow Jones Industrial schloss 0,6% tiefer auf 33’537 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,9% auf 3975 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,6% auf 11’196 Zähler.



Unter den Einzeltiteln ragte Hasbro (–9,9%) heraus. Bankanalysten stuften den Spielehersteller zurück, weil er eine zu hohe Produktion fahre. Tesla (–2,6%) reagierten negativ auf die Einschätzung ihres Chefs Elon Musk, dass er von der Twitter-Übernahme sehr absorbiert werde und den Geschäften des Elektroautokonzerns nur noch mit grossen Schwierigkeiten nachgehe.

Freundlichere Stimmung an asiatischen Börsen

Die Börsen in Asien notieren am Dienstag überwiegend höher. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,2% und der breiter gefasste Topix 0,4%. Der Hongkonger Hang Seng legt gar 3,5% zu, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 1,8% über dem Vortagesschluss liegt. Der koreanische Kospi notiert unverändert, und in Taiwan legt der Taiex 2,6% zu.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,1% im Minus.

AWP/REUTERS

