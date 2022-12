Markttechnik vom 22. Dezember 2022 – SMI: Die neue Tradingrange steht fest Eine rund 600 Punkte breite Handelsspanne dürfte bis ins neue Jahr hinein den Rahmen für den Swiss Market Index bilden. Andreas Büchler

Der SMI hat sich an einem bereits seit Monaten gut sichtbaren Wendebereich oberhalb von 10’600 / 10’650 wieder stabilisiert. Nun driften die Kurse wieder leicht zurück in Richtung der massiven Abverkaufszone bei 11’200 / 11’300 Zählern. In dieser Bandbreite dürften sich die Bewegungen bis in die erste Hälfte des kommenden Monats hinweg abspielen.

Schon bei etwa 11’050 Punkten ist das höchste Handelsvolumen seit Beginn der jüngsten Korrektur Anfang Dezember zu verzeichnen (blaue Balken). Areale mit hohen Umsätzen in der jüngeren Vergangenheit bilden bei Gegenbewegungen erfahrungsgemäss eine erste Hürde, so dass bereits auf diesem Niveau mit einer Stagnation der Erholung gerechnet werden muss - zumal in der umsatzschwachen Zeit zwischen den Jahren kaum von neuen starken Bewegungsimpulsen auszugehen ist.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.