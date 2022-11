Markttechnik vom 14. November 2022 – SMI: Diese Pause kann etwas dauern Der Swiss Market Index wäre nach einer 11’200-Punkte-Rally reif für eine Unterbrechung - doch das Momentum ist stark. Andreas Büchler

Anfang Oktober kämpfte der Markt noch darum, sich oberhalb der 10’000er-Marke zu halten. Sechs Wochen und eine Bodenbildung später ist er vom unteren Rand seines mittelfristigen Schwankungsbandes (blau) an dessen Obergrenze gestiegen. Dieser zuverlässige Richtungsweiser dürfte nun zumindest eine Atempause signalisieren.

Auch in einem etwas feiner aufgelösten Chart wird eine Verlangsamung erkennbar: Intraday am vergangenen Freitag erreichte Höchstkurse oberhalb der markanten technischen Barriere um 11’200 konnten nicht gehalten werden, der SMI sackte fast wieder auf sein Eröffnungsniveau ab - ein bekanntes Umkehrsignal. Doch noch profitiert der Index vom Schwung der Vorwochen, so dass auch ein zweiter Anlauf an diese Zone möglich ist.

Anleger sollten sich grundsätzlich aber eher auf eine kurzfristige Konsolidierung einstellen, die sich bis zur nächsten stark gehandelten Preisschwelle im Süden bei 10.850 ausdehnen kann. Insbesondere wenn positive Nachrichten von der Konjunktur- und Inflationsseite ausbleiben, können die jüngsten Gewinne schnell wieder pulverisiert werden.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.