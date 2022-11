Börsenbericht vom 22. November 2022 – SMI schliesst leicht im Minus Das richtungslose Auf und Ab an den Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt.

Der hiesige Leitindex SMI legte nach seinem starken Lauf in den vergangenen Wochen eine kleine Verschnaufpause ein und pendelte im Tagesverlauf zwischen Plus und Minus hin und her. Schliesslich beendete er den Börsenhandel leicht im roten Bereich. Insgesamt mangelte es an Nachrichten. Auch die Tatsache, dass dem wichtigen US-Markt wegen Thanksgiving am Donnerstag eine verkürzte Handelswoche bevorstehe, habe die Investoren zurückgehalten, hiess es im Handel. Steigende Corona-Fälle verzögerten wohl eine Wiederöffnung in China und auch Stimmen von US-Währungshütern bremsten derzeit die Risikobereitschaft. Diese bekräftigten, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht gewonnen sei.

Weitere Indizien für den künftigen Zinskurs in den USA erhoffen sich die Anleger am morgigen Mittwoch, wenn im späten New Yorker Handel das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Für die Schweiz korrigierte derweil die OECD am Dienstag ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum nach unten. Die steigenden Energiepreise würden auch die Inflation deutlich über dem Zielbereich der Schweizerischen Nationalbank halten, so die Befürchtung. Zur Teuerung - allerdings zu derjenigen im Euroraum - hatte sich auch der deutsche Bundesbank-Präsident Joachim Nagel geäussert. Trotz erster Entspannungssignale habe die Inflation ihren Höhepunkt noch nicht überschritten, meinte er.

Der SMI schloss schliesslich 0,10% tiefer auf 11'074,30 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fiel ebenfalls um 0,10% auf noch 1696,53 Punkte und der breite SPI um 0,05% auf 14'153,11 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gehörte gut die Hälfte zu den Verlierern.

Im roten Bereich der Kurstafel waren etwa technologienahe Papiere wie AMS Osram (-2,5%), VAT (-0,8%) und Logitech (-0,3%) vertreten. Neben den generell schwachen Vorgaben aus den USA hatte der Computer-Hersteller Dell mit seinem Ausblick für Schatten gesorgt.

Doch auch Papiere wie Lonza (-1,4%), Swatch (-0,6%) oder auch die schwergewichtigen Roche (-0,9%) waren unter den Verlierern zu finden.

Uneinheitlich präsentierte sich die Finanzbranche. Während CS (-2,5%) ebenfalls wieder einmal zu den grössten Verlierern gehörten, waren Julius Bär (+1,4%) gar der Tagesgewinner unter den Blue Chips. Nachdem die Privatbank am Vortag über den Geschäftsverlauf in den ersten zehn Monaten berichtet hatte, äusserten sich verschiedene Analysten wohlwollend über den Finanzdienstleister. UBS (-0,4%) gingen über weite Strecken mit dem Gesamtmarkt im Gleichschritt.

Im Spitzenfeld des Tableaus tummelten sich ansonsten Vertreter der unterschiedlichsten Branchen. So gewannen etwa Alcon (+1,2%) erneut überdurchschnittlich hinzu. Sie hatten bereits am Vortag zu den grösseren Gewinnern gezählt.

Als Stütze für den Markt erwiesen sich auch die Kursgewinne von Schwergewicht Novartis (+0,7%), die damit ebenfalls ihren zuletzt guten Lauf fortsetzen. Etwas weniger stark aufwärts ging es mit Nestlé (+0,1%).

Mit Zurich (+0,5%) und Swiss Re (+0,1%) waren noch Vertreter aus der Versicherungsbranche auf den Einkaufslisten der Investoren zu finden. Die beiden Konzerne profitierten von einer Branchenstudie von Barclays. Darin schrieben die Experten, dass der Versicherungssektor zwar in ein unsicheres und kompliziertes Jahr 2023 gehen werde, allerdings aus einer Position relativer Stärke.



Darüber hinaus gewannen Zykliker wie Holcim, Geberit, ABB oder Kühne+Nagel mit Aufschlägen von bis zu 1,3% hinzu.

In den hinteren Reihen stachen etwa Obseva mit +34% hervor. Das angeschlagene Biotechunternehmen konnte seine Überschuldungslage dank eines Lizenzverkaufs lösen. Die Aktie blieb mit einem Preis von 0,2065 Franken jedoch weiterhin deutlich unter der 1 Fr. Schwelle, unter die sie im Juli gefallen war.



U-blox pendelten an ihrem Investorentag derweil zwischen Gewinnen und Verlusten. Am Schluss war das Minus mit 1,4% relativ moderat.

New York: Richtungsloses Auf und Ab setzt sich fort

Das Auf und Ab an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nachdem der Dow Jones Industrial zum Wochenstart noch leicht nachgegeben hatte, legte der bekannteste Wall-Street-Index nun um 0,78% auf 33 964,32 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,63% auf 3974,65 Zähler. Auch die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Börsen fanden kurz nach dem Handelsstart den Weg ins Plus. Der Nasdaq 100 rückte um 0,22% auf 11 577,55 Punkte vor.

Die Anleger hätten jedoch nach wie vor Schwierigkeiten, die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für risikobehaftete Anlagen wie Aktien einzuschätzen, sagte Pierre Veyret, Marktbeobachter beim Broker ActivTrades. Zumal sich der Dow seit Mitte Oktober mit einem Plus von 18,5% in der Spitze bereits deutlich erholt hat und die aktuellen Signale wenig Grund zu weiterem Optimismus geben.

So verzögern erneut rasant steigende Corona-Fälle in China und neue Corona-Tote seit einem halben Jahr eine Rückkehr zu wirtschaftlicher Normalität. Denn eigentlich wollte die Regierung ihre strenge Null-Covid-Politik lockern, stattdessen wurden die nächsten Lockdowns verhängt.

Ausserdem bremsen US-Währungshüter die Risikobereitschaft, ergänzte Veyret. Diese bekräftigten zuletzt, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht gewonnen sei. Neue Indizien für den künftigen Zinskurs in den USA erhoffen sich die Anleger am Mittwoch, wenn im späten New Yorker Handel das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Aktuell gehen die Märkte davon aus, dass die Fed ihr hohes Straffungstempo auf der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember etwas verringern wird. Zuletzt hatte sich die regionale Fed-Chefin von San Francisco, Mary Daly, entsprechend geäussert. An diesem Dienstag wollen sich weitere Zentralbanker zu Wort melden.

Auf Unternehmensseite standen Nachzügler der Berichtssaison im Blick. Der Elektronikhändler Best Buy überzeugte mit einem angehobenen Gewinnausblick, was den Aktien ein Plus von knapp 10% bescherte. Um knapp 15% ging es für die Papiere von Abercrombie & Fitch nach oben. Auch der Textilhändler überraschte positiv. Er übertraf im dritten Quartal die Umsatzerwartungen.

An der Nasdaq erfreute der Chipkonzern Analog Devices die Anleger, da er einen Ausblick auf das laufende Quartal ablieferte, der als unerwartet optimistisch bewertet wurde. Die Anteilsscheine stiegen um 3,5%.

Die Aktien von Zoom Video dagegen sackten als eines der Schlusslichter im Nasdaq 100 um 7,6% ab. Der Anbieter von Videokonferenzen tut sich nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie immer schwerer. Er verzeichnete im abgelaufenen Quartal das schwächste Wachstum seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011. Entsprechend kappte das Management nun die Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Die Medtronic-Aktien büssten im S&P 100 knapp 6% ein. Anleger störten sich daran, dass das Gesundheitstechnologie-Unternehmen die Gewinnerwartungen im ersten Geschäftshalbjahr verfehlte und seine Gewinnprognose je Aktie für das kommende Jahr 2022/23 senkte.

Bonds Schweiz: Kurse geben erneut nach

Die Kurse am Schweizer Anleihenmarkt geben auch am Dienstag erneut nach, allerdings mit klar gedrosseltem Tempo. Am Primärmarkt setzt sich das rege Treiben der letzten Wochen fort.



«Ich denke, wir dürften auch in den kommenden zwei Wochen noch ein reges Geschäft sehen, bevor dann die vorweihnachtliche Ruhe eintritt», prognostiziert ein Händler. Die Investoren wollten ihr restliches Cash noch investieren.

Der Grund dafür sei einfach: Es gebe wieder Zinsen. Damit würde der Bondmarkt für Assetmanager wieder interessanter. Tatsächlich rückt mit den steigenden Zinsen das Anleihengeschäft wieder verstärkt in den Fokus der institutionellen Investoren und bietet ihnen eine Möglichkeit, Anlagen in andere Assetklassen etwas zu reduzieren.



Dieser Trend dürfte nach Ansicht von Marktstrategen denn auch weiter anhalten. So sei der Schweizer Primärmarkt aktuell mit einem Emissionsvolumen von etwa 60 Mrd. Fr. für 2022 auf Rekordkurs. «Ich gehe nicht davon aus, dass das im kommenden Jahr stark nachlassen wird», zeigt sich ein Marktteilnehmer zuversichtlich.

Der Dezember-Conf-Future gibt gegen 13.00 Uhr um 11 Basispunkte (BP) nach auf 145,72%. Der Umsatz beträgt 6 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 5 BP gefallen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 8 BP auf 125,77%.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Kursgewinner und -verlierer die Waage. Die Benchmarkbonds sind noch ungehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) rentiert zum gestellten Kurs mit 0,73% und die Zehnjährige (0,5/2032) mit 0,99%.



Der Kassazinssatz sinkt auf 0,991 von 1,039% am Vortag.



Leichte Euro-Erholung – Franken zu Euro und Dollar stärker

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Bis zum Nachmittag konnte die Gemeinschaftswährung einen Teil der deutlichen Verluste zum Dollar vom Wochenauftakt wettmachen. Sie wird bei 1.0277 $ gehandelt und damit etwas höher als am Morgen.

Zum Franken notiert der Euro am späten Nachmittag allerdings mit 0,9782 etwas schwächer. Im Mittagshandel lag das EUR/CHF-Paar mit 0.9812 noch über 0.98. Dabei zog der Franken auch zum Dollar an. Der Greenback wird aktuell zu 0.9519 nach 0.9549 am Mittag gehandelt. Gegenüber dem Morgen kostet der Dollar rund einen halben Rappen weniger.

Marktbeobachter sprachen beim Euro-Dollar-Kurs von einer Gegenreaktion nach dem schwachen Wochenauftakt. Am Montag hatten Hinweise auf eine nachlassende Preisdynamik in Deutschland den Eurokurs etwa einen Cent sinken lassen. Mit den Erzeugerpreisen waren Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, deutlich schwächer gestiegen als erwartet. Am Markt sorgte dies für Spekulationen auf ein weniger aggressives Vorgeben der EZB bei künftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation.

Aktuelle Aussagen aus den Reihen der EZB lassen allerdings ein weiter konsequentes Vorgeben der Notenbank bei der Eindämmung der hohen Inflation erwarten. So dürfte die Teuerung im Euroraum ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben, sagte Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Zudem sollte die deutsche Inflationsrate auch im kommenden Jahr hoch bleiben.

Darüber hinaus sprach sich das österreichische EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann am Dienstag für eine erneut starke Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im Dezember aus. Damit würde die EZB der Öffentlichkeit ein Signal senden, dass sie es ernst meine mit der Eindämmung der hohen Inflation, sagte der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86358 (0.86793) britische Pfund und 145.20 (145.33) japanische Yen fest.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 89.13 $. Das waren 1.66 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.43 $ auf 82.46 $.

Gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar-Kurs. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Auch die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Ölpreise.

Am Vortag hatte ein Pressebericht am Ölmarkt für grosse Aufregung und heftige Preisschwankungen gesorgt. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, Saudi-Arabien diskutiere mit anderen Opec-Staaten über eine Förderanhebung. Daraufhin gaben die Erdölpreise stark nach. Als Saudi-Arabien den Bericht wenige Stunden später dementierte, legten die Ölpreise wieder auf ihr Ausgangsniveau zu. Mittlerweile haben auch Kuwait und Algerien den Bericht dementiert.

Hintergrund der Berg- und Talfahrt ist, dass eine Produktionsausweitung dem erst kürzlich beschlossenen Kurs des Ölverbunds Opec+ entgegenstehen würde. Seit Anfang November fördern die von Saudi-Arabien und Russland angeführten rund zwanzig Staaten deutlich weniger Öl. Grund für die Kürzung waren die in den Sommermonaten deutlich gefallenen Rohölpreise - eine Folge der zunehmend schwachen globalen Konjunktur.

Stetige Belastung kommt auch aus China. Dort spitzt sich die Corona-Lage in einzelnen Grossstädten weiter zu. Nicht nur steigen die Fallzahlen, am Wochenende meldete die Volksrepublik nach langer Zeit auch ihren ersten Corona-Todesfall. Die politische Führung geht seit langem äusserst strikt gegen das Virus vor. Dies führt zu erheblicher wirtschaftlicher Belastung - mit entsprechenden Konsequenzen für den Energieverbrauch und den Ölverbrauch.

