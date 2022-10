Börsenbericht – US-Inflationsdaten drückt SMI ins Minus Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstagnachmittag nach den neuen Inflationsdaten aus den USA abgesackt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Leitindex SMI, der kurz vor der Datenpublikation noch leicht im Plus notiert hatte, fiel auf klare Tagestiefstwerte und notiert nun unter 10'100 Punkten. Die US-Teuerung hat sich im September zwar leicht zurückgebildet, blieb aber über den Erwartungen.

Der Rückgang der Inflationsrate falle mager aus und unter Herausrechnung der Lebensmittel- und Energiepreise gehe es sogar weiter nach oben, kommentiert die Liechtensteiner VP Bank. Die Daten sprechen laut Beobachtern für eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank Fed um 75 Basispunkte. Bereits in dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigten sich die Notenbanker entschlossen zur weiteren Bekämpfung der hohen Inflation.

Der SMI verliert gegen 14.58 Uhr 1,44% auf 10'052,83 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,58% auf 1498,83 Punkte zurück und der breite SPI verliert 1,48% auf 12'860,14 Punkte. Im SLI notieren 24 Titel im Minus, fünf im Plus und einer unverändert (Swiss Re).

Knapp im Plus halten können sich unter den Bluechips die zuletzt sehr volatilen Credit Suisse (+0,6%), die allerdings noch am Vortag deutliche Verluste verbuchen mussten. Auch die Aktien der Konkurrentin UBS (+0,4%) legen etwas zu. Banken gelten als Profiteure von steigenden Zinsen.

Leicht höher notieren zudem die defensiven Aktien des Telekomkonzerns Swisscom (+0,2%) ebenso wie die Versicherungswerte Swiss Life (+0,1%).

Zumindest etwas weniger als der Marktschnitt verlieren derweil die schwergewichtigen Pharmawerte Novartis und Roche (je -1,1%). Deutlicher fallen allerdings die Verluste des Nahrungsmittelriesen Nestlé (-2,1%) aus.

Grössere Verluste weisen eine Reihe von Zyklikern aus, darunter die Akten des Luxusgüterkonzerns Richemont (-2,6%), des Bauchemieunternehmens Sika (-3,3%) oder des Warenprüfers SGS (-3,6%). Deutliche Abschläge gibt es zudem für technologienahe Aktien wie diejenigen des PC-Zubehörherstellers Logitech (-1,8%) oder des Chipherstellers AMS-Osram (-3,3%).

Die Aktien des Vakuumventil-Hersteller VAT (-7,5%) beschleunigen ihre Abwärtsbewegung noch deutlich. Der Zulieferer der Chipindustrie hatte am Morgen seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, wobei vor allem der Ausblick auf das kommende Jahr nicht überzeugen konnte, wie es bei Analysten heisst.

USA: Verluste nach US-Inflationsdaten

Weiterhin sehr hohe Verbraucherpreise in den USA haben die Anleger an der New Yorker Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart deutlich verschreckt. Allerdings verringerten die US-Börsen ihre Verluste kurz darauf spürbar. «Nach den Inflationsdaten ist endgültig klar, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins Anfang November ein viertes Mal um 0,75% anheben wird. Alle Chancen auf einen geringeren Zinsschritt sind heute erloschen», begründete Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die herben Auftaktverluste.

Der Dow Jones Industrial , der kurzzeitig fast zwei Prozent einbüsste, erholte sich im frühen Handel zuletzt und gab nur noch um 0,73% auf 28’996,38 Punkte nach. Für den S&P 500 , der zeitweise ein neues Tief seit November 2020 markierte, büsste zuletzt 1,12% auf 3’536,84 Zähler ein. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sank den siebten Tag in Folge und fiel zunächst auf den tiefsten Stand seit Juli 2020. Zuletzt verlor er 1,62% auf 10 611,40 Punkte.

Wie das US-Arbeitsministerium mitgeteilt hatte, stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2% und damit etwas deutlicher als erwartet. Im August allerdings hatte die Inflationsrate noch 8,3% betragen. Die Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise aussen vor lässt, stieg von 6,3 auf 6,6%. Auch diese Rate lag über den Markterwartungen.

Allerdings verwiesen Experten auch auf die positive Seite der aktuellen Daten. «Die Jahresrate ist den dritten Monat in Folge gesunken», so Altmann. Damit stimme zumindest die Richtung, auch wenn der Pfad deutlich flacher als erhofft verlaufe. Und Thomas Gitzel, Volkswirt bei der VP Bank, sagte: «Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lässt durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan ist.»

Pfund steigt nach Berichten über weitere Steuer-Kehrtwende

Der Kurs des britischen Pfunds ist nach Berichten über eine bevorstehende weitere Kehrtwende der britischen Regierung in ihrer Steuerpolitik deutlich gestiegen. Die britische Währung, die zuletzt schwer unter Druck geraten war, legte zum US-Dollar bis zum Donnerstagmittag deutlich zu. Im Handel mit dem Dollar stieg der Kurs zeitweise bis auf 1.1295 $ und wurde zuletzt wieder tiefer bei 1.1186 $ gehandelt. Am Morgen stand der Kurs noch unter 1.11 $.

Auch das Pfund/Franken-Paar notiert mittlerweile deutlich höher. Mit Kursen von 1.1272 steht es nur knapp unter dem bisherigen Tageshoch bei 1.1284. Am Morgen hatte das Paar bei 1.1042 den tiefsten Stand des Tages erreicht.

Downing Street betonte allerdings, die Position von Premierministerin Liz Truss habe sich nicht geändert und es sei keine Änderung geplant. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng weitere Teile ihrer Wirtschaftspläne zurücknehmen könnten. Auch Abgeordnete der regierenden Konservativen Partei drängen die Regierung dazu, ihre nur auf Schulden finanzierten Vorhaben im Wert von Dutzenden Milliarden Pfund zu überdenken.

Die Regierungschefin, die bereits nach wenigen Wochen im Amt auch in den eigenen Reihen schwer in der Kritik steht, hatte wiederholt Forderungen zurückgewiesen, ihre Wirtschaftspläne zurückzunehmen. Truss und Kwarteng hatten bereits einen Teil ihrer umfassenden Steuerreform nach lauten Protesten gestrichen. So bleibt der Spitzensteuersatz, anders als zunächst vorgesehen, in der bisherigen Höhe bestehen.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben die jüngsten Kursverluste vorerst reduziert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 92.94 $. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 87.65 $.

Die Ölpreise haben damit die Verlustserie der vergangenen drei Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hatten Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft und einen damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise belastet, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gesenkt hatte.

Keine grössere Reaktion zeigten die Ölpreise auf die Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor den Folgen der jüngsten Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+. «Die massive Senkung des Angebots durch die Opec+ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit», heisst es im Monatsbericht des Interessenverbands grosser Industriestaaten. Die Förderkürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft, schreiben die Experten, die ihre Nachfrageprognose gesenkt haben.

Im weiteren Handelsverlauf dürften die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus am Ölmarkt rücken. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Lagerbeständen an Rohöl erwartet, die dem Handel eine neue Richtung geben könnten. Wegen eines Feiertags in den USA zu Beginn der Woche werden die Lagerdaten einen Tag später als üblich veröffentlicht.

Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Juni

Der Bitcoin und andere Digitalwerte sind am Donnerstag eiskalt von neuen Inflationszahlen aus den USA erwischt worden. Viele Kryptowerte gaben nach Bekanntgabe der Zahlen am Nachmittag deutlich nach. Der Bitcoin als nach Marktvolumen grösste Internetwährung fiel auf der Handelsplattform Bitfinex um etwa fünf Prozent auf bis zu 18'161 $. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Juni. Andere Digitalanlagen wie Ether gaben teilweise noch deutlicher nach.

Belastet wurden Bitcoin und Co durch die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen. Darauf deuten neue Inflationszahlen aus den USA hin. Zwar ging die Teuerung im September den dritten Monat in Folge zurück. Mit 8,2% ist die Inflation aber viel höher, als es der US-Notenbank Fed lieb sein kann. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflation stieg sogar an und liegt mit 6,6% auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren.

Steigende Zinsen sind für riskante Finanzanlagen, zu denen Digitalwerte zählen, eine Belastung. Denn im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen verlieren sie mit steigendem Zinsniveau an Attraktivität.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.