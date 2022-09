Börsenbericht – SMI auf Richtungssuche Nach Handelsstart gibt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst keine klare Richtung. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich weiter in einer engen Spanne um die 0,96er-Marke.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zum Ende dieser Notenbank-Woche präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt zunächst etwas orientierungslos. Zahlreiche Notenbanken haben in dieser Woche ihre Zinsen weiter angehoben. Diese weitere Straffung der Geldpolitik erhöhte die Rezessionssorgen und sorgte damit für Unsicherheit an den Märkten, fasst ein Stratege zusammen. Hinzu komme die steigende Zahl an Gewinnwarnungen, was ebenfalls ein Warnsignal sei. Entsprechend vorsichtig dürften Anleger agieren.



Im Handelsverlauf stehen in zahlreichen Ländern Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Sie dürften voraussichtlich kein besonders positives Bild der Wirtschaftstätigkeit zeichnen, ist sich ein Händler sicher. Vielmehr dürften sich die Zahlen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor weiter verschlechtern und in den Bereich der Schrumpfung rutschen. Derweil stellten die anstehenden Wahlen in Italien am Sonntag für die Kapitalmärkte ein überschaubares Risiko dar.



Der SMI tritt gegen 09.15 Uhr mit +0,01% auf der Stelle bei 10'298,33 Punkten. Nachdem der Leitindex am Vortag mit Schwung unter das Juni-Tief bei 10'350 Punkten gerutscht war habe sich das Chartbild weiter gravierend eintrübte, heisst es in einem Kommentar von BNP Paribas. Allerdings sei der Markt bereits überverkauft, was Hoffnung auf eine nahende Gegenbewegung mache.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,27% auf 15653,57 Punkte, während sich der SPI mit +0,04% ebenfalls kaum bewegt bei 13'218,74 Punkten. Im SLI stehen 21 Verlierern neun Gewinner gegenüber.



Die mit Abstand grössten Verluste fahren einmal mehr die Aktien der CS (-5,9%) ein. Ein Medienbericht über eine mögliche Kapitalaufstockung schreckt Investoren merklich auf. Die angeschlagene Grossbank soll mit Grossinvestoren Gespräche über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung führen, berichtete Reuters am späten Donnerstagnachmittag.



Gestützt wird der SMI von den drei Schwergewichten Roche (+0,8%), Novartis und Nestlé (beide +0,4%), die in dem aktuellen Umfeld gesucht sind.

US-Märkte: Zinserhöhung wirkt immer noch nach

Die erneute kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vom Vortag hat die Börsianer auch am Donnerstag noch beschäftigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,4% tiefer auf 30’077. Andere Indizes verbuchten höhere Verluste: Der marktbreite S&P 500 verlor 0,8% auf 3758. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 fiel um 1,2% auf 11’502. Unter den einzelnen Aktien fiel der Impfstoffhersteller Novavax auf. Nach einer Ratingänderung von JPMorgan sanken die Titel um 13%. An der Spitze des Dow lag Merck & Co mit einem Aufschlag von 3,5%. Dem Pharmakonzern wurde in einem Patentstreit mit dem Arzneimittelhersteller Viatris im Segment Tiergesundheit von einem Gericht im Bundesstaat Virginia Recht zugesprochen.

Weiter stiegen die Aktien von Eli Lilly um fast 5%, nachdem die Investmentbank UBS zum Kauf des Pharmakonzerns geraten hatte. Die Titel der Restaurantkette Darden Restaurants verloren 4,4%, nachdem sich die Anleger vom Abschneiden der Tochter Olive Garden enttäuscht gezeigt hatten. FedEx reagierten mit einem Plus von 0,8% auf die Ankündigung milliardenschwerer Kosteneinsparungen.

Asien: Verlustserie der Vorwochen setzt sich fort

Die asiatischen Börsen haben am Freitag nochmals nachgegeben. Dabei fielen die Abgaben vergleichsweise deutlich aus. Auch auf Wochensicht tendierten die Kurse der Region leichter und gaben die sechste Woche in Folge nach, wie die Strategen der Deutschen Bank anmerkten. In Japan fand wegen des Herbst-Äquinoktiums kein Handel statt.



Mit den Verlusten schlossen sich die Märkte in Fernost den Vorgaben der Wall Street an. «Der US-Aktienmarkt war gestern auch im späten Handel von den Renditesteigerungen und höheren Zinserwartungen belastet, die vor allem Wachstumstitel drückten», merkten die Analysten der Bayern LB zum Geschäft an der Wall Street an. Entsprechend deutlich fielen die Verluste an technologielastigeren Börsen wie Südkorea aus.



In Australien verpufften in dem schwachen Umfeld auch vergleichsweise solide Wirtschaftsdaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Einkaufsmanagerindizes waren trotz der Zinserhöhungen im September stärker als im Vormonat ausgefallen. Der australische S&P ASX 200 sank trotzdem um 1,87% auf 6574,20 Punkte.



Etwas besser sah es an den chinesischen Börsen aus, die damit wie so oft ein gewisses Eigenleben führten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,2% auf 3866,43 Punkte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,61% auf 18’036,55 Punkte.

EUR/CHF knapp über 0,96

Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9824 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Das Euro/Franken-Paar bewegt sich in einer engen Spanne um die 0,96er-Marke. Am Vortag war es vor dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) noch bis auf ein Rekordtief von 0,9461 gefallen, bevor es im Anschluss an die Zinserhöhung bis auf 0,9616 anzog. Die Commerzbank erachtet die kurzzeitige Frankenschwäche eher als vorübergehend, wie aus einem aktuellen Devisenkommentar hervorgeht. So dürften «externe Faktoren wie der Ukraine-Krieg, eine drohende Energiekrise und Konjunktursorgen schnell wieder die Oberhand gewinnen und der Franken tendenziell gefragt bleiben». Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,9785 Fr. unterdessen nur wenig bewegt seit dem Vorabend.



Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. S&P Global veröffentlicht für viele Regionen seine monatliche Konjunkturumfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern. Im Euroraum wird mit einer weiteren Eintrübung der bereits schwachen Lage gerechnet. Der Ukraine-Krieg und die vielerorts deutlich steigenden Zinsen belasten die Konjunktur.



Aus den Reihen der Notenbanken melden sich mehrere prominente Vertreter zu Wort, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell und Bundesbankpräsident Joachim Nagel. In dieser Woche hatten viele Zentralbanken ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit meist kräftigen Zinserhöhungen fortgesetzt.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,28 $. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 83,21 $.



Belastet werden die Erdölpreise schon seit einiger Zeit durch die trüben Konjunkturaussichten. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken lasten auf der konjunkturellen Entwicklung und damit auf der Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel. Da zugleich aber das Angebot relativ knapp ist, bewegen sich die Ölpreise immer noch auf hohem Niveau.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.