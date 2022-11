Börsenbericht – SMI erholt sich Nach der jüngsten schwachen Entwicklung, gibt es am Freitag am Schweizer Aktienmarkt eine Gegenbewegung.

Die Schweizer Börse hat am Freitag angezogen. Händler erklärten, Hoffnungen auf gelockerte Corona-Einschränkungen in China hätten dem Markt Auftrieb gegeben. Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik in der Volksrepublik im März hindeuteten, linderten die Ängste der Investoren vor einem Konjunktureinbruch im Reich der Mitte. Der SMI notierte kurz vor Handelsschluss um 0,8% fester auf 10’791 Punkten. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer auf den sechsten Gewinn in Folge zu.

Spitzenreiter waren Richemont mit einem Plus von fast 6%. China ist einer der wichtigsten Märkte für den Luxusgüterkonzern. Der Uhrenhersteller Swatch zog gar 6,8% an. Der Bauchemiekonzern Sika verteuerte sich um 3,6%, der Aromenhersteller Givaudan um 2,7%. Im SMI mussten lediglich Titel aus dem Gesundheitssektor Federn lassen. Roche verloren 1,2%, Alcon und Novartis jeweils rund 0,2%.

Aktien New York: Kräftige Erholung

Die US-Börsen haben sich am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Dow Jones Industrial stieg nach der ersten Handelsstunde um 1,67% auf 32’537,18 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den Leitindex aber noch ein Verlust von fast 1% ab. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,81% auf 3787,27 Zähler.



Auch der in den vergangenen Tagen besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 legte zu und gewann 1,97% auf 10’901,39 Zähler. Am Vortag war er noch in Richtung seines Jahrestiefs abgerutscht. Die wohl noch länger steigenden Zinsen in den USA hatten Techwerte in dieser Woche besonders belastet. Die bisherige Wochenbilanz mit derzeit minus 5,6% für den Nasdaq 100 spiegelt dies wider.



Im Oktober schuf die US-Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Dazu gewann der Lohnanstieg überraschend etwas an Dynamik. Er blieb aber klar hinter der noch höheren Inflationsrate zurück. Helaba-Experte Ulrich Wortberg sprach von einer weiter soliden Arbeitsmarktverfassung. «Daher gibt es für die US-Notenbank auch keinen Grund, den Zinserhöhungsprozess zu beenden. Zwar könnten die Zinsschritte allmählich kleiner werden, das Zinstop ist aber noch längst nicht erreicht.»



Diese Einschätzung deckt sich auch in etwa mit Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Mittwoch. Demnach könnten die Währungshüter schon im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben. Powell hatte aber auch keinen Zweifel daran gelassen, die Zinserhöhungen fortzusetzen..



Neben dem Arbeitsmarktbericht standen am Freitag etliche Unternehmensnachrichten im Fokus. Beim Online-Bezahldienst Paypal wog das starke Umsatzwachstum im Sommer die enttäuschenden Ziele für das Schlussquartal offenbar nicht auf. Der Aktienkurs sank um 3% Das Unternehmen rechnet mit einer deutlichen Abschwächung der Umsatzdynamik.



Die Aktien von Starbucks gewannen rund 9%. Die weltgrösste Café-Kette hatte im vergangenen Quartal einen Rekordumsatz verzeichnet und lag mit dem Gewinn trotz einer guten Halbierung zum Vorjahr über den Erwartungen.



Amgen standen 0,8% höher. Der Biotechkonzern meldete dank starker Medikamentenverkäufe und einer erfolgreichen Kostenkontrolle eine überraschend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung.



Die Papiere des Cloudsoftware-Anbieters Twilio brachen um knapp ein Drittel ein. Die guten Quartalszahlen konnten den schwachen Ausblick auf das Schlussquartal offenbar nicht kompensieren. Etliche Analysten stuften die Titel zudem ab.



Die in New York gehandelten Anteile von Biontech legten um gut 7% zu. Laut dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Unternehmen von Peking grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer für in China lebende Ausländer bekommen. Zudem ist eine Auffrischungsimpfung mit dem angepassten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer nach Unternehmensangaben deutlich wirksamer als das ursprüngliche Vakzin. Die Pfizer-Titel gewannen 1,7%.

Dollar unter Franken-Parität

Der Eurokurs ist am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts auf den höchsten Stand seit Dienstag gestiegen. Am Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 0.9891 $ und damit rund anderthalb Cent höher als am Vorabend.



Der US-Dollar gab auch gegenüber dem Franken markant nach und rutschte auch unter die Parität, nachdem er Vorabend noch über 1.01 gekostet hatte. Derzeit wird er zu 0.9978 gehandelt, am Mittag waren es noch 1.0065. Der Euro legte am Nachmittag leicht auf 0.9870 zu.



Die Gemeinschaftswährung machte ihre Verluste der laufenden Woche fast gänzlich wieder wett. Ausschlaggebend war der US-Arbeitsmarktbericht am Mittag. Demnach stiegen Beschäftigung und Löhne zwar stärker als erwartet. Allerdings legte auch die Arbeitslosenquote zu. Die Daten deuten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed langsam kleinere Zinsschritte machen kann, wie Chefvolkswirt Ian Shepherdson von Pantheon Economics kommentierte. Der Dollar profitiert grundsätzlich von steigenden Leitzinsen in den USA. Er gab zu allen wichtigen Währungen nach.



Diesseits des Atlantiks deuteten Daten auf eine leichte Entspannung bei der Teuerung hin. Der Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich im September auf sehr hohem Niveau etwas abgeschwächt. Mit 41,9% lag die Jahresrate aber nur knapp unter ihrem Rekordwert vom Vormonat, wie am Vormittag bekannt wurde. Besonders stark stiegen die Herstellerpreise erneut im Energiesektor. Diese wirken sich zeitverzögert auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik orientiert.



EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte unterdessen weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Man müsse die Zinsen möglicherweise auf ein restriktives Niveau anheben - also ein Niveau bei dem das Wirtschaftswachstum gebremst wird. «Unser Job ist noch lange nicht beendet», sagte sie im estnischen Tallinn.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87478 (0.87228) britische Pfund, 145.19 (144.58) japanische Yen und 0.9863 (0.9889) Fr. fest.

Ölpreise steigen deutlich

Die Ölpreise haben am Freitag deutlich zugelegt. Am Markt wurde erneut auf eine Lockerung der strikten Corona-Politik spekuliert. Dies schürte die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 97.73 $. Das waren 3.13 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3.44 $ auf 91.61 $.



In den sozialen Medien kursierten abermals Gerüchte, dass China vor einem Wandel der Corona-Politik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche hatte es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen wurden. Dennoch hätten die Investoren am Ölmarkt erneut auf eine mögliche Lockerung gesetzt, hiess es von Marktbeobachtern, was die Preise kräftig nach oben trieb.



Das konsequente Vorgehen in China gegen die Ausbreitung des Coronavirus führte in den vergangenen Monaten immer wieder zu umfangreichen Lockdowns. Analysten der Bank of China International gehen davon aus, dass als Folge der harten Corona-Politik die Ölnachfrage in China in diesem Jahr um durchschnittlich 400’000 Barrel pro Tag gesunken ist.



Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen darüber hinaus auf die beschlossene Kürzung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorge. Darüber hinaus stütze auch die geplante Preisobergrenze für russisches Rohöl, hiess es weiter.



Saudi-Arabien hat unterdessen seine Preise für die asiatischen Länder reduziert. Die harte Corona-Politik in China und steigende Leitzinsen dämpfen die Nachfrage in Asien. Die Entscheidung war jedoch an den Märkten erwartet worden und wirkte sich nicht auf die Kurse aus.

