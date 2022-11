Börsenbericht – SMI erholt sich Nach der jüngsten schwachen Entwicklung, gibt es am Freitag am Schweizer Aktienmarkt eine Gegenbewegung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Zum Wochenschluss ziehen die Kurse an der Schweizer Aktienbörse an. Händler sprechen von einer Erholung von den jüngsten Verlusten. Diese werde von neuerlichen Spekulationen, wonach China die restriktive Coronapolitik lockern könnte, noch verstärkt. Die Börsen im Reich der Mitte reagierten mit einem Kursfeuerwerk und auch in Europa werden viele Aktien mit einem grösseren «China-Anstrich» gekauft. Die finale Richtung der Aktienmärkte werden am frühen Nachmittag aber wohl die US-Arbeitsmarktdaten vorgeben.



Denn die Anleger reagierten nach den jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Zinserhöhung am vergangenen Mittwoch sehr sensibel auf Konjunkturzahlen. Powell hatte klar gemacht hatte, dass es noch "sehr verfrüht" sei, um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Das Fed dürfte das Zinserhöhungstempo erst dann drosseln, wenn die Daten es auch wirklich zulassen und wenn die Inflation dauerhaft zurückgeht. Sollten die Job-Daten heute also besser als erwartet ausfallen, könnte dies vom Markt negativ aufgenommen werden, sagt ein Händler. «Eine weniger stark boomende Beschäftigung kommt bestimmt besser an», meint er.



Der SMI notiert um 11.05 Uhr um 0,49% fester auf 10'763,21 Punkten. Damit notiert der Leitindex wieder fast auf dem Stand vom letzten Freitag (10'772 Punkte). Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,92% hinzu auf 1618,81 und der breite SPI 0,53% auf 13'719,76 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte legen zu und vier geben nach.



Stark gesucht sind die Luxusgüterwerte Richemont (+4,3%) und Swatch (+4,7%). Sie profitierten von den Spekulationen um eine Lockerung der Covid-Restriktionen. China ist einer der wichtigsten Märkte der Branche. Richemont wird ausserdem am kommenden Freitag den Halbjahresbericht veröffentlichen. Zusätzlich sorgten die Gerüchte, dass Rivale Kering den Konkurrenten Tom Ford kaufen wolle, für Konsolidierungsfantasie und steigende Kurse.



Ob sich die China-Spekulationen allerdings bewahrheiten, müsse sich erst noch zeigen, sagte Händler. Denn schon einmal diese Woche hatte es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie gegeben. Diese wurde dann von Chinas Behörden aber zurückgewiesen.



An die Spitze der Gewinner setzen sich die Aktien von AMS Osram (+5,4%). Seit Bekanntgabe des Quartalsberichts befinden sich die Titel in einer starken Erholungsbewegung. Die Aktie hat im laufenden Jahr (-62%) stark korrigiert und dürfte nach Ansicht von Händlern den Boden wohl durchschritten haben.



Dahinter folgen die ehemaligen Überflieger der Schweizer Börse: die Medizintechnikwerte Straumann (+3,9%) und Sonova (+2,4%), die Technologietitel VAT (+3,1%) und Logitech (+1,3%) sowie die Zykliker Schindler (+3,1%), Sika (+2,6%), Kühne + Nagel (+2,4%) und Geberit (+2,1%).



Während die Aktien des Pharmakonzerns Novartis (+0,8%) zulegen, werden andere defensive Titel wie die des Rivalen Roche (-0,8%) und des Nahrungsmittelriesen Nestlé (-0,4%) gemieden.



Schwächer notieren auch die Titel der Grossbank Credit Suisse (-0,8%). Dagegen sind UBS um 0,4% fester. Uneinheitlich bei geringen Kursausschlägen sind die Versicherer Swiss Re (+0,1%) und Swiss Life (+0,3%) gut gehalten.



Am breiten Markt stechen Meyer Burger (-6%) heraus. Die Papiere waren am Vortag um fast 14% gestiegen. Der grösste Einzelaktionär, Sentis Capital Cell3 PC, unterstützt den angeschlagenen Solarzellenhersteller und hat im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung alle Bezugsrechte ausgeübt. Er wird nach der Kapitalerhöhung 10% an Meyer Burger halten.



Euro steigt vor dem US-Arbeitsmarktbericht zum Dollar

Der Euro ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht gegenüber dem Dollar gestiegen. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 0,9795 $ und damit nochmal etwas höher als Morgen. Zwischenzeitlich lag der Kurs wieder über 0,98 $.



Der Schweizer Franken befindet sich derweil im Aufwind. Der Dollar notiert mit 1,0065 Fr. wieder deutlich unter der 1,01er-Marke, um die er sich noch im frühen Handel bewegte. Noch am Vortag hatte der Dollar zum Franken bei 1,0148 ein so hohes Niveau wie seit Mai 2019 nicht mehr erreicht. Ein Euro kostet am Freitagmittag mit 0,9858 Fr. ebenfalls etwas weniger als noch am Morgen.



Der Euro konnte sich als am Freitag gegenüber dem Dollar etwas von den Verlusten im Verlauf der Woche erholen. Seit Montag ist der Kurs um mehr als 1 Cent gefallen. Ausschlaggebend war eine Dollar-Stärke nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Die Fed hatte am Mittwoch Hinweise geliefert, dass die Zinsen im kommenden Jahr stärker erhöht werden könnten, als am Markt erwartet worden war.



Der Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich auf sehr hohem Niveau etwas abgeschwächt. Mit 41,9% lag die Jahresrate aber nur knapp unter ihrem Rekordwert vom Vormonat. Besonders stark stiegen die Herstellerpreise erneut im Energiesektor. Die Erzeugerpreise wirken sich zeitverzögert auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik orientiert.



EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte unterdessen erneut weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Man müsse die Zinsen möglicherweise auf ein restriktives Niveau anheben - also ein Niveau bei dem das Wirtschaftswachstum gebremst wird. «Unser Job ist noch lange nicht beendet», sagte sie in Estlands Hauptstadt Tallinn.



Am Nachmittag wird die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlichen. Es wird eine weiter robuste Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt erwartet. Die US-Notenbank schaut stark auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der enge Arbeitsmarkt sorgt für steigende Löhne und stützt so die Inflation.

Ölpreise im Höhenflug

Die Ölpreise haben am Freitag stark zugelegt. Am Markt wurde erneut darauf spekuliert, dass China die strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies schürte die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage. Bis zum Mittag konnten die Notierungen die bereits deutlichen Gewinne aus dem frühen Handel kräftig ausbauen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete im Mittagshandel 97,66 $. Das waren 2,99 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember stieg um 3,16 $ auf 91,34 $.



In den sozialen Medien kursierten abermals Gerüchte, dass China vor einem Wandel der Corona-Politik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche hatte es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen wurden. Dennoch hätten die Investoren am Ölmarkt erneut auf eine mögliche Lockerung gesetzt, hiess es von Marktbeobachtern, was die Preise kräftig nach oben trieb.



Das konsequente Vorgehen in China gegen die Ausbreitung des Coronavirus führte in den vergangenen Monaten immer wieder zu umfangreichen Lockdowns. Analysten der Bank of China International gehen davon aus, dass als Folge der harten Corona-Politik die Ölnachfrage in China in diesem Jahr um durchschnittlich 400’000 Barrel pro Tag gesunken ist.



Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen darüber hinaus auf die beschlossene Kürzung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorge. Darüber hinaus stütze auch die geplante Preisobergrenze für russisches Rohöl, hiess es weiter bei der Commerzbank

Börsen USA: Fed-Entscheid wirkt nach

Am US-Aktienmarkt steckte den Anlegern die Enttäuschung nach den jüngsten Zinssignalen der US-Notenbank Fed noch in den Knochen. Mit den Zinserhöhungen versucht das Fed die sehr hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was sich angesichts einer weiter robusten Verfassung des US-Arbeitsmarktes als zäh herausstellt. Auf den am Freitag anstehenden Jobmarktbericht der US-Regierung für Oktober wird nun besonders geachtet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag weitere 0,5% auf 32’001 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1% nach unten auf 3719,89 Zähler. Von seinen deutlichen Vortagesverlusten konnte sich auch der technologielastige Nasdaq 100 nicht erholen und rutschte 2% auf 10’691 Punkte ab. Er nähert sich damit wieder seinem Jahrestief von Mitte Oktober.

Die Aktien Apple verloren 4,2%. Der Chipkonzern Qualcomm rechnet mit einem noch stärkeren Abschwung im Smartphone-Markt als bisher erwartet. Die Papiere sackten um 7,7% ab.

Die Anteile von ConocoPhillips schlossen 5,8% fester. Der Ölkonzern übertraf mit seinem bereinigten Quartalsgewinn die Erwartungen und kündigte zudem eine Ausweitung des laufenden Aktienrückkaufprogramms an. Die Titel von Boeing knüpften an der Spitze im Dow mit +6,3% an ihren starken Vortag an, als Aussagen des US-Flugzeugherstellers auf einer Investorenveranstaltung angetrieben hatten.

eBay belohnten die Anleger mit Kursgewinnen von 2%. Das Online-Auktionshauses hat sich in einem schwierigen Markt mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Jahresviertel von robuster Seite gezeigt. Der kriselnde Fitnessgerätespezialist Peloton blieb sowohl mit dem Umsatz im vergangenen Quartal als auch mit dem Umsatzausblick hinter den Erwartungen. Aus anfangs sehr hohen Verlusten wurde zum Handelsende gleichwohl ein Gewinn von 8,2%. Die Aktien des Sportartikelherstellers Under Armour schnellten nach Quartalszahlen 10,6% hoch.

Hoffnung auf Covid-Lockerungen beflügeln Chinas Aktienmärkte

Die anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der Null-Covid-Politik der Regierung haben Chinas Aktienmärkte am Freitag kräftig Auftrieb gegeben. Dagegen ging es in Japan nach der Feiertagspause am Vortag deutlich bergab.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen legte um 3,27% auf 3767,17 Punkte zu. Damit knüpfte er an seine jüngste Erholung an. Der am Vortag schwache Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sprang sogar um 6,25% auf 16’298,00 Zähler hoch.



Der australische S&P ASX 200 verabschiedete sich 0,50% fester bei 6892,46 Punkten ins Wochenende.



Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büsste hingegen zum Handelsende 1,68% auf 27’199,74 Punkte ein. Hier wirkten offenbar negativ aufgenommene Aussagen der US-Notenbank Fed vom Mittwoch nach, die auch die anderen Handelsplätze belastet hatten. Dass der von der Jibun-Bank ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche im Oktober erneut gestiegen ist und sich weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten nach oben abgesetzt hat, half dem Nikkei nicht.

AWP/REUTERS

