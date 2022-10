Börsenbericht – SMI auf Erholungskurs Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Geschäft grossmehrheitlich fester.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Markt folge der Wall Street nach oben, heisst es bei Händlern. Auch in Fernost zogen die Aktienbörsen massiv an. Damit setze sich der positive Trend vom späten Vortag fort und es komme auch hierzulande zu Deckungskäufen und Anschaffungen von Schnäppchenjägern. Auslöser ist die Hoffnung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar werden könnte, heisst es am Markt.

Die US-Inflationsdaten hatten gezeigt, dass die hohe Teuerung tendenziell leicht auf dem Rückzug ist. Dennoch dürfte das Fed den Leitzins im November weiter anheben. Doch im kommenden Jahr dürfte es dann bald einmal damit vorbei sein, meint ein Händler. Denn die Richtung der Inflation stimme inzwischen. Allerdings verlaufe der Pfad flacher als erhofft. Wie sich der Markt nun aber über den heutigen Tag entwickle, sei nicht ganz so klar. Denn für eine nachhaltige Erholung bräuchte es das Vertrauen der Investoren. «Und dies dürfte wohl noch etwas dauern», sagt ein Händler.

Der SMI steigt gegen 09.20 Uhr um 1,28% auf 10'358,36 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,44% auf 1554,17 und der breite SPI 1,27% auf 13'242,39 Punkte. Im SLI notieren 27 Titel höher und drei tiefer.

Im Fokus stehen die Anteile von Temenos, die um ein Fünftel tiefer gestellt sind. Der Softwarehersteller hat am Vorabend überraschend über einen Gewinneinbruch im dritten Quartal informiert und die Prognosen für das Gesamtjahr massiv gesenkt. Temenos reduzierte die Prognose von +10%-Ebit-Wachstum auf ein Minus von 25%. Jefferies hat daher das Kursziel auf 55 von 74 Fr. zusammengestrichen. «Ein wahres Debakel», sagt ein Händler.

Deutlich im Plus stehen dagegen die Aktien von VAT (+5,0%), die am Vortag nach dem Quartalsupdate unter Druck standen und mit einem Minus von über 50% im bisherigen Jahresverlauf auch zu den schwächsten Werten im SLI zählen. Kühne + Nagel, Givaudan, Partners Group, Lonza, Schindler und Sika gewinnen zwischen 3,6 und 2,6%. Die ehemaligen Überflieger haben ebenfalls stark unter Gewinnmitnahmen gelitten.

Zu tieferen Kursen gehandelt sind Holcim (-0,9%). Goldman Sachs hat die Empfehlung für den Titel des Zementkonzerns auf «Sell» von «Buy» herabgestuft.

Ams Osram sinken um 0,1%.

Als Profiteure steigender Zinsen sind die Grossbanken UBS (+1,5%) und CS (+0,9%) gefragt. Ihnen dürften die am Nachmittag erwarteten Ergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo noch Impulse verleihen, hiesst es.

Euro gibt nach

Der Euro hat am Freitag im Vormittagshandel gegenüber dem Dollar nachgegeben. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9748 $ und damit etwas weniger als am Morgen.

Auch zum Franken hat der Euro leicht an Wert eingebüsst und wird zu 0.9761 Fr. gehandelt nach 0.9771 noch am Morgen. Der Dollar ist derweil wieder über die Parität auf 1.0015 Fr. gestiegen von 0.9994 im Frühgeschäft.

Belastet wird der Euro durch den festeren Dollar. Auch andere Währungen standen gegenüber der US-Währung unter Druck. Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien deuteten auf einen leicht abnehmenden, aber immer noch hohen Preisauftrieb hin.

Deutliche Kursgewinne verbuchte der ungarische Forint. Die Notenbank des Landes legte ein neues Programm auf, mit dem sie Liquidität aus dem Markt nehmen will. Zudem hob sie die Obergrenze des Leitzinsbandes deutlich an, was von Experten als Hinweis auf künftige Zinsstraffungen gedeutet wurde. Hintergrund der Massnahmen ist die starke Abwertung der Landeswährung in den vergangenen Monaten und die hohe Inflation.

Unter hohem Druck steht dagegen weiter der japanische Yen. Gegenüber dem US-Dollar fiel die Währung der weltweit drittgrössten Volkswirtschaft auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990. Analysten blicken gespannt auf das Finanzministerium und die Notenbank, die vor wenigen Wochen erstmals seit langer Zeit gegen die Yen-Schwäche am Markt interveniert hatten. Grund für die starken Verluste des Yen ist die Geldpolitik der Bank of Japan, die sich - anders als viele andere Notenbanken - bisher nicht gegen die Inflation zur Wehr setzt.

Unter scharfer Beobachtung steht das britische Pfund. Nach Marktturbulenzen aufgrund der kritisch beäugten Finanzpläne der neuen Regierung scheint sich ein weiteres Zurückrudern abzuzeichnen. Die Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatte nach Kritik bereits die Senkung des Spitzensteuersatzes kassiert. Die Skepsis an den Plänen ist so gross, dass die Notenbank des Landes Stützungskäufe von Staatsanleihen durchführen muss.

Ölpreise drehen in Verlustzone

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem sie im frühen Handel noch leicht zulegen konnten, drehten sie bis zum Mittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 93.91 $. Das waren 66 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 88.46 $.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten konnte die Ölpreise am Morgen nur zeitweise stützen. Auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen deutlich nach unten. Die Sorge über ein Abflauen der Weltwirtschaft und einen damit verbundenen geringeren Verbrauch an Rohöl hatte die Ölpreise in der ersten Wochenhälfte stark belastet.

«Die deutlichen Abwärtskorrekturen der Nachfrageprognosen vor allem fürs nächste Jahr setzten den Preisen zuletzt wieder zu», heisst es in einer Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank. Am Vortag hatte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage im kommenden Jahr um 470’000 Barrel pro Tag gesenkt. Die Experten begründeten die Prognosesenkung mit einem «stärkeren konjunkturellen Gegenwind».

Seit Montag ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als drei Dollar gefallen. Belastet wurden die Ölpreise nach Einschätzung von Experten auch durch die Erwartung weiter steigender Zinsen in grossen Industriestaaten. Im Verlauf der Woche hat sich gezeigt, dass die US-Notenbank Fed nach wie vor entschlossen mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen will. Die Aussicht auf stark steigende Zinsen in den kommenden Monaten dämpft zusätzlich die Konjunkturerwartungen.

USA

Die Konsumentenpreise aus den USA haben die dortigen Börsen am Donnerstag auf einen wilden Ritt geschickt. Die US-Inflationsdaten für September hatten gezeigt, dass die hohe Inflation zwar tendenziell auf dem Rückzug ist, aber nur leicht. Nach zunächst kräftigen Verlusten ging es mit den Kursen schliesslich steil nach oben. Der Dow Jones Industrial schloss 2,8% höher bei 30'039. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,6% hoch auf 3670. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 gewann 2,3% auf 11’034.



Unter den Einzelwerten legten vor allem Bankaktien erneut zu, denn sie sind Profiteure von steigenden Zinsen. JPMorgan gewannen 5,6%, und Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo stiegen zwischen 3,6 und 5,2%. All diese Finanzinstitute veröffentlichen am Freitag ihre Quartalsbilanzen. Im US-Leitindex avancierten zudem die Aktien der Apothekenkette Walgreens mit 5,4% deutlich. Ihre Resultate waren weniger schlecht als erwartet.

Asien

Die asiatischen Märkte lassen sich am Freitag von den US-Vorgaben anstecken. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt 3,3% im Plus, der breit gefasste Topix 2,5%. Die Börse in Schanghai (SSE Composite Index) gewinnt 1,8%, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, 2,4%. Der Hongkonger Hang Seng steigt gar um 3,5%. In Südkorea legt der Kospi um 2,3% zu, in Australien der ASX 100 um 1,8%.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.