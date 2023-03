Markttechniker vom 16. März 2023 – SMI: Erholungsversuch scheitert erneut Der Swiss Market Index wird sofort mit starkem Verkaufsdruck konfrontiert, sobald er sich einer bestimmten Preiszone nähert. Andreas Büchler

Klettert der SMI von unten an das Areal um 10’750 / 10’775 Zählern, nimmt die Abgabebereitschaft schlagartig zu. Während der Markt sich beim vorletzten Anlauf an diesen umsatzstarken Bereich (grün) noch einen Tag dort halten konnte, ist heute schon nach wenigen Minuten die Luft raus. Allerdings nimmt die Nervosität unter Investoren im Vorfeld des grossen Verfallstages an den Terminbörsen am Freitag erfahrungsgemäss auch zu - und so auch die damit einher gehenden Preisausschläge. Ein stabiler Trend kann sich erst kommende Woche wieder ausbilden, auffallend oft drehen die Kurse nach dem Verfallstermin temporär in die gegenteilige Richtung, die sie zuvor eingeschlagen hatten. Im aktuellen Fall wäre somit eine Zwischenerholung denkbar.

Die nächste Hürde auf der Oberseite im Bereich der 11’000er-Marke bleibt aber vorerst ausser Reichweite, während gleichzeitig im Süden der Weg aus technischer Sicht theoretisch frei wäre bis etwa 9’400 / 9’500 Punkte - eine im Wochenchart sehr prägnante Wendezone. Da der Markt allerdings sein statistisch wahrscheinliches Schwankungsband (blau) im übergeordneten Zeitfenster bereits ausgeschöpft hat, ist eine derart ausgedehnte Abwärtsbewegung momentan noch nicht zu befürchten. Jedoch droht sich das letzte positive Signal im Wochenchart, eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, in Luft aufzulösen. Es kündigt eigentlich mit hoher Trefferquote eine Bodenbildung an, doch Ausnahmen bestätigen leider auch diese Regel.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

