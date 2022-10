Börsenbericht – SMI: beschleunigt Aufwärtsbewegung Nach einem eher schwachen Start in die Woche setzt der Schweizer Aktienmarkt die Aufholjagd am Dienstag fort.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG/SIX

Der Schweizer Aktienmarkt kennt am Dienstag kein Halten. Nach einer bereits starken Eröffnung bauen die hiesigen Aktien ihre Gewinne stetig aus und verhelfen dem Leitindex SMI zu einem Sprung nach oben um mittlerweile über 260 Punkte. Speziell gesucht sind techaffine Titel sowie Sika anlässlich eines Investorentages. Wer auf weiter fallende Kurse spekuliert habe, sei auf dem falschen Fuss erwischt worden und müsse nun in den steigenden Markt hinein kaufen, um die Verluste zu begrenzen, heisst es in Marktkreisen.



Andererseits gibt es aber auch Zweifel daran, dass die Gewinne der vergangenen Tage bereits ein Ende der Baisse und eine Trendwende anzeigen würden. Der Markt sei überverkauft und die Stimmung sehr negativ, was jederzeit zu einer derartigen Erholung führen könne, meint ein Händler. Eine Rezession sei noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist, womit wohl auch die Talsohle noch nicht erreicht sein dürfte. Entsprechend zeigt sich auch Pictet Wealth Management in einer Einschätzung der aktuellen Lage gegenüber Aktien «weiterhin negativ» eingestellt.



Der SMI zieht bis um 14.10 Uhr um 2,61% auf 10'558,84 Punkte an. Er notiert damit nur unwesentlich unter seinem bisherigen Tageshoch von gut 10'562 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 3,08% auf 1592,35 Punkte vor und der breite SPI um 2,46% auf 13'510,58 Punkte. Im SLI legen alle Aktien zu.



Besonders gesucht sind derzeit unter anderem Technologie-lastige Titel, dank der starken Nasdaq am Vorabend, und solche, die zuletzt schwach performt haben. Zu diesen gehören etwa VAT, welche aktuell mit Abstand an der Spitze des SLI stehen. Erst am vergangenen Freitag hatte der Titel sein Jahrestief bei klar unter 200 Fr. markiert; er lag bis gestern nach Börsenschluss noch immer über 50% tiefer als Ende 2021.



Weit oben sind auch Straumann, Temenos oder Logitech zu finden.



Mit News können derweil Sika aufwarten, welche anlässlich eines Investorentages ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten sind. Das Unternehmen hat seine Guidance für das Gesamtjahr erhöht und stellt neu ein Umsatzwachstum von über 15% in Aussicht sowie eine überproportionale Ebit-Steigerung.



Auch die zuletzt mehr als gebeutelten Credit Suisse tendieren markant im Plus. Damit kostet die Aktie nach dem Absturz der vergangenen Tage wieder klar mehr als 4 Fr. Auslöser für die jüngste Volatilität waren erneute Medienberichte und Spekulationen über die Zukunft der Bank.



ABB holen den Grossteil der Vortagesverluste im Zusammenhang mit der Ausschüttung der Accelleron-Aktien an die Aktionäre als Sachdividende auf.



Am Tabellenende stehen die defensiven Swisscom, Nestlé und Novartis.

US-Aktienmärkte starten gut

Nach dem sehr schwachen September sind die US-Aktienmärkte mit einem kräftigen Plus in die neue Börsenwoche und den Oktober gestartet. Die Erholung folgte auf die drittschlechteste Performance des US-Aktienmarktes in den ersten neun Monaten eines Jahres seit 1931. Schwache US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb. Das könnte die Dringlichkeit weiterer grosser Zinsschritte verringern, so die These.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 2,7% bei 29'491, nachdem er den September mit einem Minus von knapp 9% beendet hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenauftakt um 2,6% nach oben auf 3678. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 gewann 2,4% auf 11’230.

Ölwerte reagierten auf die Nachricht, dass der Ölverbund Opec+ eine Förderkürzung um mehr als 1 Mio. Barrel am Tag erwägt. Die Aktien von Chevron gewannen 5,6%, die von ConocoPhillips 7,5% und die von ExxonMobil 5,3%. Daneben standen einmal mehr die Titel von Tesla im Fokus. Sie reagierten mit einem Verlust von 8,6% auf schwache Auslieferungszahlen des Elektroautoherstellers. General Motors hingegen legten 2,4% zu.

Asien profitieren von Steuerpolitik

An den asiatischen Märkten sorgt neben den positiven US-Vorgaben die Wende in der britischen Steuerpolitik für Unterstützung. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt 2,9% im Plus. Der breiter gefasste Topix steigt um 3,2%. Der koreanische Kospi gewinnt 2,5% und der australische Leitindex ASX 200 gar 3,8%. Die Börsen in China und Hongkong blieben aufgrund eines Feiertages geschlossen.

Euro legt zu - Australischer Dollar gibt nach

Der Euro hat Dienstag spürbar zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 0,9902 $ und damit fast einen Cent mehr als im Tagestief.



Auch gegenüber dem Franken setzt der Euro seinen Aufwärtstrend fort. Derzeit kostet er 0,9774, nach 0,9754 am Morgen und 0,9677 vor rund 24 Stunden. Der US-Dollar hingegen hat im bisherigen Tagesverlauf nachgegeben, nämlich auf 0,9872 Fr. von 0,9926 im frühen Geschäft.



Der Euro profitierte vor allem von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Der US-Dollar wurde hingegen weniger nachgefragt, da er als eine Art Rückzugswährung in schwachen Marktphasen gilt. Unterdessen bleibt der Preisdruck in der Eurozone hoch, was für weitere Zinsanhebungen durch die EZB spricht. Die Produzentenpreise stiegen im August mit einer Rekordrate von mehr als 40%.



Kursverluste verbuchte der australische Dollar. Zwar hob die Zentralbank des Landes ihren Leitzins zwecks Bekämpfung der hohen Inflation weiter an, allerdings nur um 0,25 Prozentpunkte. Analysten hatten mehrheitlich erwartet, dass die Notenbank ihren zügigen Straffungskurs der vergangenen Monate mit einer weiteren Anhebung um 0,5 Punkte fortsetzt. Einige Analysten vermuteten, dass die Zentralbank auch auf hochverschuldete Haushalte Rücksicht nimmt und die Gefahr einer finanziellen Überlastung etwa durch stark steigende Hypothekenzinsen in den Blick nimmt.

Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89.60 $. Das waren 74 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 84.17 $.

Wie schon am Vortag werden die Ölpreise durch Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ gestützt. Die Organisation aus gut 20 Ländern trifft sich an diesem Mittwoch in Wien, um über ihre Produktionspolitik zu beraten. Es wird darüber spekuliert, dass die Fördermenge um über eine Million Barrel je Tag sinken könnte. Hintergrund der Kürzungsdebatte sind die in den vergangenen Monaten aufgrund von Rezessionssorgen deutlich gefallenen Rohölpreise, denen mit einem verringerten Angebot begegnet werden soll.

Allerdings weisen Analysten darauf hin, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund seit längerem Probleme hat, seine vereinbarte Fördermenge einzuhalten. Im Umkehrschluss könnte eine auf dem Papier vereinbarte Produktionskürzung in der Realität geringer ausfallen, wird argumentiert. Erst kürzlich hatte die Opec+ ihre vereinbarte Förderung wieder auf Vor-Corona-Niveau angehoben, nachdem sie in der Pandemie nachfragebedingt stark reduziert wurde.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.