Markttechnik vom 20. Dezember 2022 – SMI: Erster Boden fast erreicht Der Swiss Market Index fällt sehr zügig an das nächstgelegene, aus markttechnischer Sicht wahrscheinliche Kursziel. Doch was dann? Andreas Büchler

Der SMI bewegt sich unverändert mit hohem Tempo auf die Zone um 10’600 / 10’650 zu, die in den Vormonaten bereits als horizontaler Wendebereich auf sich aufmerksam gemacht hat. Dort verläuft aktuell auch der untere Rand des aus vergangenen Kursausschlägen berechneten Schwankungsbandes (rot), das im kurzfristigen Zeitfenster in der Regel den Bewegungsspielraum begrenzt.

Für eine mögliche Zwischenerholung, die an der bereits beinahe berührten Nachfragezone nun starten könnte, ist allerdings bestenfalls Luft nach oben bis an das Areal um 11’000 / 11’050 Zählern. Dort wurden seit Beginn der jüngsten Abwärtswelle Anfang Dezember mit die höchsten Volumina (blaue Balken) gehandelt, was erfahrungsgemäss ein Hindernis darstellen wird. Eine erneute Umkehr des Index nach Süden ist spätestens auf diesem Niveau zu befürchten. Im Idealfall tendiert der SMI im Anschluss zwischen 10’600 und rund 11’200 Punkten seitwärts.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.