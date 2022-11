Börsenbericht vom 17. November 2022 – SMI: Etwas festere Tendenz Am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Donnerstag nach den Verlusten am Vortag eine leichte Gegenbewegung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Der Markt setze zu einer leichten Erholung an nach den Vortagesverlusten, heisst es in Händlerkreisen. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden können, hänge davon ab, ob auch ausreichend Anschlusskäufe einsetzen würden. Nach der starken Erholung seit dem Septembertief fehle dem Markt an Schwung und eine Verschnaufpause täte gut, sagt ein Börsianer.



Die Anleger seien bezüglich der Zinsentwicklung in den USA verunsichert. Zwar hätten Vertreter der US-Notenbank Fed die Zinserhöhungsängste etwas gedämpft. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärt, er sei nach den jüngsten Daten für eine Zinserhöhung im Dezember um 50 Basispunkte. Dies hänge aber von den nächsten Inflationsdaten ab. Am Berichtstag werden indes wichtige Daten zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Der Immobiliensektor in dem Land ist zuletzt unter anderem wegen der hohen Zinsen stärker unter Druck geraten.



Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr 0,43% höher bei 10'983,83 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,60% auf 1695,77 Punkte und der breite SPI 0,50% auf 14'057,78 Punkte. 24 SLI-Werte sind fester und sechs schwächer.



Die Nachrichtenlage zu börsennotierten Unternehmen ist am Donnerstag eher dünn. Allerdings wurden am Morgen die Aussenhandelszahlen und damit auch die Uhrenexportzahlen veröffentlicht. Richemont (+1,1%) reagieren darauf mit klaren Kursgewinnen, während Swatch (+0,1%) moderat zulegen. Denn teure Zeitmesser waren erneut stärker gefragt als preisgünstigere.



Den stärksten Kursgewinn verbuchen indes AMS Osram (+2,1%). Am Vortag hatte der Chipkonzern Micron die Anleger mit der Aussage verstimmt, dass sich die Marktaussichten für das vierte Quartal eingetrübt hätten. Dies hatte den ganzen Sektor belastet und AMS verloren darauf gut 6%.



SGS (+1,9%) erholen sich ebenfalls von den Vortagesverlusten. Der Warenprüfkonzern hatte anlässlich des Investorentags eine Gewinnwarnung abgesetzt.



Gesucht sind ausserdem Straumann (+1,4%), Partners Group (+1,5%), Geberit und Kühne + Nagel (je +1,6%), die zu den Aktien zählen, die nach jahrelangen Kursgewinnen im laufenden Jahr deutlich korrigiert haben.



Schwächste Blue Chip sind hingegen Alcon (-2,0%). Die Aktien des Augenheilmittelherstellers hatten allerdings am Vortag nach dem Quartalsbericht um gut 5% höher geschlossen.



Die Aktien der Banken CS (-0,9%) und UBS (+0,3%) tendieren uneinheitlich.

Euro zum Dollar und Franken kaum bewegt

Der Kurs des Euro zum Dollar hat sich am Montag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1.0386 $ gehandelt und damit gleich wie am Vorabend. Am Mittwochnachmittag war er jedoch noch über 1.04 gehandelt worden.



Auch zum Franken blieb der Euro praktisch unverändert. So kostete das Währungspaar EUR/CHF am Donnerstagmorgen 0.9814 nach 0.9809 am Abend davor. Am Mittwoch in der ersten Tageshälfte hatte der Kurs noch knapp unter 0.98 notiert Auch USD/CHF veränderte sich nur ganz wenig mit 0.9452 nach 0.9445 am Vorabend.



Am Markt war von einer stärkeren Nachfrage nach dem US-Dollar die Rede, was den Euro im Gegenzug belastet hat. Kursgewinne bei US-Staatsanleihen hätten die amerikanische Währung gestützt, hiess es. Damit hat sich die Dollar-Schwäche der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Zuletzt hatte ein überraschend starker Rückgang der Inflation in den USA die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen verstärkt, was den Dollar belastet hat.



«Das Abrutschen des Dollars dürfte beendet sein», sagte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Er geht davon aus, dass die hohe Inflation künftig nicht mehr so stark im Mittelpunkt des Interesses stehen dürfte. Daher könnte sich der Kurs des Euro vorerst auf dem aktuellen Niveau halten.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 91.99 $. Das waren 87 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.04 $ auf 84.55 $.



So setzten Berichte über die Wiederinbetriebnahme eines Abschnitts der Druschba-Ölpipeline, der grössten Rohölleitung Europas, die Ölpreise unter Druck.



Dagegen konnte ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA die Notierungen am Morgen nicht stützen. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 5,4 Mio. Barrel gesunken waren. Dies ist der stärkste wöchentliche Rückgang der Ölreserven seit August. Der Einbruch fiel mehr als doppelt so stark aus, wie zuvor am Markt erwartet worden war

Kursrally an New Yorker Wallstreet stockt

Am Mittwoch dämpfte ein überraschend starker Umsatz im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Der für die US-Wirtschaft wichtige Konsum zeigte sich im Oktober mit einem Zuwachs von 1,3% im Vergleich zum September robuster als erwartet. Der Dow Jones Industrial hielt sich stabil mit –0,1% auf 33’554 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,8% auf 3959 Zähler. Am technologielastigen Nasdaq ging es nach einer relativ deutlichen Erholung am Vortag noch etwas kräftiger abwärts. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,5% auf 11’699 Punkte.

Unter den Einzelwerten zogen der Chipkonzern Micron sowie der Einzelhändler Target die Blicke auf sich. Die Aktien Micron büssten 6,7% ein. Das Unternehmen verstimmte die Anleger mit der Aussage, dass sich die Marktaussichten für das vierte Quartal eingetrübt hätten. Target sackten um 13,1% ab. Der Konzern verwies ebenfalls auf trübere Aussichten und kappte daher seine Ziele für Umsatz und Ergebnis im wichtigen Schlussquartal. Belastet wurden davon auch die Papiere von Wettbewerbern wie Kohl's und Best Buy. Kohl's büssten 7,1% ein, Best Buy sogar 8,6%. Walmart legten nach der positiven Überraschung am Vortag hingegen 0,7% zu. Der Shopping-Riese hatte mit seinem Zahlenwerk überzeugt, das Jahresumsatzziel angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Für die Anteile von Lowe's ging es um 3% hoch, nachdem der Händler von Heimwerkerartikeln und Haushaltsgeräten sein Gewinnziel für dieses Jahr höhergesteckt hatte.

Auch ein Übernahmevorhaben zog die Aufmerksamkeit auf sich. Die Aktien von Estée Lauder gaben um 1,8% nach. Der Kosmetikkonzern übernimmt die Modemarke Tom Ford und stemmt damit den grössten Zukauf in seiner Unternehmensgeschichte. Tom Ford wird mit 2,8 Mrd. $ bewertet. Vor den anstehenden Quartalszahlen gaben die Papiere von Cisco um 1,1% und die von Nvidia um 4,5% nach.

Unfreundliche Stimmung an asiatischen Märkten

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte von der unfreundlichen Seite. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,3%, der breiter gefasste Topix dreht dagegen 0,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 sogar 1,3%, und der Shanghai Composite gibt 0,8% nach. Der Hang Seng fällt 2,4%, der koreanische Kospi tendiert 1,1% tiefer.

AWP/REUTERS

