Börsenbericht vom 10. November 2022 – SMI etwas tiefer erwartet Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst seine Gewinnsträhne der vorangegangenen zwei Handelstage beenden und den Vorgaben aus Übersee folgen.

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine etwas schwächere Eröffnung ab. Damit würde er zunächst seine Gewinnsträhne der vorangegangenen zwei Handelstage beenden und den Vorgaben aus Übersee folgen. Die Wall Street hatte am Mittwoch letztlich nahe ihres Tagestiefs geschlossen und auch in Asien geben die Märkte am Donnerstagmorgen überwiegend nach. Nachdem die Zwischenwahlen in den USA, die Midterms, bislang ohne klares Ergebnis verlaufen sind, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren bereits auf die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA.



Anleger erhoffen sich von ihnen Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Wie ein Experte kommentiert, scheine die Inflation weltweit zwar ihren Höhepunkt erreicht zu haben. «Die Abkühlung ist meiner Ansicht nach aber nicht gross genug oder breit genug angelegt, um die Zinserhöhungszyklen zu einem überzeugenden Abschluss zu bringen.» Allerdings seien einige Zentralbanken zuletzt etwas zurückhaltender geworden, da sie befürchteten, dass die Straffung der Geldpolitik das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte, so der Experte.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt gegen 08.15 Uhr um 0,33% nach auf 10'868,50 Punkte. Dabei bewegen sich die SMI-Titel in einer Spanne von -0,2% (Swisscom) bis -1,1% (Richemont).



In etwa mit dem Markt geben die Aktien des Versicherers Zurich (-0,3%) nach. Die Gruppe hat im wichtigen Schadengeschäft im Verlauf des Jahres 2022 zugelegt. Dies gelang auch dank weiter steigender Preise. Derweil belastet Hurrikan «Ian» die Rechnung stark.



Gleichzeitig verweisen Händler auf die Zahlen der deutschen Konkurrentin Allianz, die im abgelaufenen Quartal mehr verdient aber weniger umgesetzt hat als von Analysten erwartet.



Die grössten Verluste fahren vorbörslich die Aktien vom Uhrenhersteller Richemont (-1,1%) ein. Auch Swatch (-1,0%) sind vorbörslich unter den schwächsten Werten zu finden. Im Handel richten die Marktteilnehmer erneut den Blick nach China, das erneut mit einer Covid-Welle zu kämpfen habe. Die südliche Metropole Guangzhou habe Tausende von Fällen gemeldet.



In den hinteren Reihen fallen Zur Rose (-4,3%) und Idorsia (-2,3%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. In beiden Fällen machen Börsianer dafür Analystenkommentare verantwortlich.

Euro weiterhin über Dollar-Parität

Der Euro hat am Donnerstag weiterhin über der Parität zum US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0034 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro derweil seitwärts unter der Marke von 0.99. Derzeit wird er zu 0.9869 Fr. umgesetzt nach 0,9865 Fr. am Vorabend. Der Dollar wird etwas tiefer zu 0.9834 Fr. nach 0.9854 Fr. am Mittwochabend gehandelt.



Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Oktober. Analysten erwarten im Schnitt, dass sich die hohe Inflation leicht abschwächt. Kommt es so, würde dies die allgemeine Erwartung einer etwas sachteren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank stützen.



Die Federal Reserve hat ihre Leitzinsen zwecks Bekämpfung der Inflation schon stark angehoben. Um die Wirtschaft nicht zu überfordern, hat sie aber zuletzt ein etwas gemächlicheres Tempo in Aussicht gestellt.

Ölpreise bewegen sich wenig

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92.53 $. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 85.65 $.



Gedämpft wird die Stimmung am Ölmarkt vor allem durch die Corona-Lage in China. Nach neuerlichen Ausbrüchen drohen weitere Gegenmassnahmen, die die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zusätzlich belasten würden. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung gehört seit längerem zu den grössten wirtschaftlichen Belastungsfaktoren.



Neue Lagerdaten aus den USA übten zusätzlichen Preisdruck auf. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, sind die landesweiten Rohölvorräte auf den höchsten Stand seit Mitte 2021 gestiegen. Hohe Bestände drücken in der Regel die Rohölpreise, da sie auf einen Angebotsüberhang hindeuten.

Bitcoin stabilisiert sich nach Talfahrt

Nach dem Rutsch auf ein Zwei-Jahres-Tief stabilisiert sich der Bitcoin-Kurs bei 16’789 Dollar. Für Aufregung hatte gesorgt, dass die weltgrösste Kryptobörse Binance die Sparte FTX.com des mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Rivalen FTX doch nicht übernehmen will. Daraufhin war Bitcoin erstmals seit 2020 unter die Marke von 16’000 Dollar gerutscht. «Kursbewegungen dieser Art verdeutlichen die Fragilität des Kryptomarktes. Anleger sollten sich der Risiken von Digitalwährungen bewusst sein», sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

US-Börsen im Minus

Die bisherigen Ergebnisse der US-Zwischenwahlen deuten darauf hin, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus wohl an die Republikaner verloren haben, bei der Senatsverteilung ist hingegen bis auf weiteres alles offen. Viele Investoren an der Wallstreet hatten auf einen deutlicheren Sieg der Republikaner in beiden Kammern gesetzt. Angesichts dessen kam es nicht zu weiteren Avancen an den US-Börsen, sondern gaben ihre Kurse erstmals wieder nach: Der Dow Jones Industrial Average verlor 2%, der S&P 500 fiel um 2,1%, und die Titel an der technologielastigen Nasdaq 100 notierten sogar 2,4% tiefer. Zu der gedrückten Kursentwicklung trugen daneben auch das Scheitern der Übernahme der angeschlagenen Kryptohandelsplattform FTX durch den Marktführer Binance und die anschliessende Talfahrt von Bitcoin & Co bei.

Im Vorfeld der heute veröffentlichten US-Verbraucherpreise veränderte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kaum (4,07%).

Eine Reihe von Unternehmenszahlen für das dritte Quartal wurde im Handelsverlauf bekannt gegeben: darunter die von Walt Disney, die die Analystenerwartungen verfehlten, worauf die Aktie um über 13% nachgab. Unter den grossen Standardwerten gehörte hingegen Meta Platforms zu den Gewinnern (+5,2%), nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11’000 Arbeitsplätzen bestätigt hatte.

Schwächere Börsen in Asien

Vor den heute veröffentlichten US-Inflationsdaten zeigen sich die Börsen in Asien mehrheitlich leicht schwächer: In Tokio verliert der Nikkei 225 1% und der breiter gefasste Topix 0,6%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 0,5% nach, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,9%. Der koreanische Kospi verliert 0,5% und der Taiex in Taiwan 1%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,5% schwächer.

