Börsenbericht – SMI-Erholung geht weiter Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag dank guten Vorgaben und Ergebnissen den Aufwärtstrend vom Vortag fort.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Treibmittel sind positive Vorgaben von ausländischen Börsen und meist gute Unternehmensergebnisse. Zudem halten sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der sehr restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken. Ob es sich diesmal um die erhoffte Trendwende handelt, bleibt laut Händlern aber ungewiss. «Wir sehen eine schöne technische Gegenbewegung», sagt ein Händler. Für eine nachhaltige Erholung müssten erst die Investoren wieder zurückkommen.

Positiv seien auf jeden Fall die Firmenbilanzen. Diese seien bisher meist besser als befürchtet ausgefallen. Daneben bleiben die Geldpolitik der Zentralbanken und auch die Konjunkturzahlen im Fokus. Die Daten deuteten immer mehr auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Aktuell hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft laut dem Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober erneut verschlechtert. Am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung. Sie dürfte die Zinsen nach Einschätzung von Analysten wegen der hohen Inflation in der Eurozone trotz der Schwächezeichen um 75 Basispunkte erhöhen.

Der SMI steigt um 11.20 Uhr um 0,84% auf 10'684,02 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,73% auf 1610,48 Punkte und der breite SPI 0,69% auf 13'635,37 Zähler. Im SLI stehen 23 Gewinner sieben Verlierern gegenüber.

An der Spitze stehen Logitech (+5,4). Der Hersteller von Computerzubehör hat mit seinen Quartalszahlen trotz eines deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgangs die Analystenerwartungen teils weit übertroffen. Daher hält Logitech auch entgegen der Erwartung einiger Analysten an den diesjährigen Wachstums- und Gewinnvorgaben fest.

Gleich dahinter folgen UBS (+4,1%). Auch die Grossbank hat trotz eines Gewinnrückgangs die Erwartungen geschlagen. Die Bank hat im Sommerquartal 1,73 Mrd. $ verdient. Unter anderem die gute Kostenkontrolle und die Nettoneugelder werden in Analystenkreisen positiv gewürdigt.

Die Aktien von Rivale Credit Suisse (-0,02%) hinken dem Branchenprimus klar hinterher. Die CS wird am Donnerstag den Quartalsbericht vorlegen und über die Neuausrichtung der Bank informieren. Die Vermögensverwalter Julius Bär (+0,4%) und Partners Group (+1,6%) sind dagegen gefragt.

Auch die Aktien von Novartis (+0,7%) reagieren, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, positiv auf den Quartalsbericht. Novartis hat bei den Ergebniszahlen die Erwartungen leicht übertroffen. Positiv scheine die Kostenkontrolle und die Anhebung der Prognose im Generikabereich und dass der Gruppenausblick bestätigt wurde, heisst es am Markt.

Mit den Anteilen von Roche (+1,0%), Lonza (+1,1%) und Nestlé (+0,6%) sind weitere defensive Werte gesucht.

Zulegen können auch Kühne + Nagel (+0,7%). Der Logistikkonzern erzielte das beste Neunmonatsergebnis in seiner Geschichte. Aber das Unternehmen verpasste die Analystenerwartungen ganz knapp und äusserte sich vorsichtig über die weiteren Aussichten.

Schwächer sind Adecco (-1,1%). Ein Händler berichtet über Umschichtungen in die Aktien von Konkurrent Randstad, der im dritten Quartal klar besser als erwartet abgeschnitten hat. Alcon, Schindler, AMS Osram, Holcim und Swiss Re sind zwischen 0,5 und 0,1% tiefer.

Auf den hinteren Rängen werden Idorsia (-1,0%) und EMS Chemie (-1,2%) nach Zahlen schwächer gehandelt. Im Aufwind sind Orascom (+11%). Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber hat ein unverbindliches Angebot für das Vorzeigeprojekt O-West in Kairo erhalten, über das nun weiter verhandelt werden solle.

Landy + Gyr gewinnen 0,8%. Das Energiemanagement-Unternehmen hat von der finnischen Vaasa Electricity Network einen Vertrag zur Lieferung und Installation von 65'000 intelligenten Zählern und einen zehnjährigen Service-Vertrag erhalten.

Eurokurs gibt etwas nach – EUR/CHF kaum verändert



Der Kurs des Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9860 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.



Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro dagegen nahezu stabil. Derzeit notiert er bei 0.9883 nach 0.9884 am Morgen und 0.9888 Fr. am Montagabend. Der Dollar kostet etwas mehr, nämlich 1.0024 nach 1.0007 Fr. im Frühgeschäft.



«Diese Woche werden sich die Augen in erster Linie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten», sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Bei der Sitzung der Notenbank wird mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Nach Einschätzung von Praefcke muss die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen handeln.



Die EZB wird die Zinsen nach Einschätzung von Analysten deutlich erhöhen, obwohl die Konjunktur in der Eurozone schwächelt. Jüngste Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet. Das unterstrich auch das Ifo-Geschäftsklima, das im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 absackte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer trübte sich allerdings nur geringfügig ein, während Experten einen stärkeren Rückgang erwartet hatten. Am Devisenmarkt schlugen die Neuigkeiten keine Wellen.



Deutlich im Plus lag erneut das britische Pfund, nachdem Rishi Sunak zum Premierminister ernannt wurde. «Nach seiner Wahl wird der neue britische Premierminister Sunak versuchen, die Stimmung an den Märkten weiter zu beruhigen», schrieben die Experten der Deka-Bank. Am Anleihenmarkt zeichnen sich ihnen zufolge bereits Vorschusslorbeeren für Sunak ab.

Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nachdem sie sich am Morgen kaum verändert gehalten hatten, drehten sie bis zum Mittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 92.06 $. Das waren 1.19 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.01 $ auf 83.56 $.



Nach zum Teil starken Preisrückgängen seit Beginn des Monats hatten sich die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen Tagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Im Handelsverlauf haben sich am Markt die Nachfragesorgen wieder verstärkt. Die jüngsten Kursverluste werden nach Einschätzung von Experten durch die Befürchtung einer Konjunkturschwäche in China verursacht.



Die Finanzmärkte hatten zuletzt enttäuscht auf die neue Führungsmannschaft der Kommunistischen Partei in China reagiert. Parteichef Xi Jinping, der am Sonntag seine dritte Amtszeit antrat, versammelte im mächtigen Ständigen Ausschuss ausschliesslich enge Gefolgsleute um sich. Marktreformer sind nicht mehr vertreten.

Gewinne an US-Börsen

In den USA sind die Aktienmärkte am Montag gestiegen. Der Dow Jones Industrial gewinnt 1,3% auf 31'499, er steht nun knapp 10% über dem Jahrestief von Ende September. Der breiter diversifizierte S&P 500 steigt 1,2% auf 3797. Der technologielastige Nasdaq 100 legt 1,1% zu und schliesst auf 11'430.

Die Aktien des Telecomkonzerns AT&T klettern 2,4%, sie erhalten Schub von einer Kaufempfehlung der Investmentgesellschaft Raymond James.

Die Titel der Facebook-Muttergesellschaft Meta verlieren zuerst 4%, weil sie von Bank of America auf «Neutral» herabgestuft werden. Zum Schluss verbuchen sie einen Tagesverlust von lediglich 0,2%.

Ebenfalls entgegengesetzt zum Aufwärtstrend sinken die Aktien von Tesla 1,5%. Der Elektroautobauer habe die Verkaufspreise in China 5% gesenkt, meldet die Agentur Bloomberg.

Der Fokus der Anleger liegt auf den Quartalsberichten. Diese Woche rapportieren 165 Unternehmen aus dem S&P 500, darunter die grossen Technologiegesellschaften.

Freundliche Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien ist die Stimmung an den Börsen am Dienstag ebenfalls freundlich, das gilt auch für China. Dort waren die Kurse am Montag gesunken, weil Anleger befürchteten, Staatschef Xi Jinping werde seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 am Dienstag 1,2%, ebenso wie der breiter gefasste Topix. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,9%, und auf dem chinesischen Festland avanciert der CSI 300 ebenfalls 0,9%. Der koreanische Kospi gewinnt 1,1%. Einzig in Taiwan verliert der TWSE 1,1%.

AWP/REUTERS

