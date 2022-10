Börsenbericht – SMI: verharrt auf der Stelle Nach der kräftigen Aufholjagd der vergangenen Tage, legt der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte vorerst eine Pause ein.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Kurse bewegen sich zur Wochenmitte nur wenig. Für den Schweizer Leitindex SMI bedeutet dies eine enge Handelsspanne von gerade einmal 40 Punkten, wobei er die meiste Zeit knapp unter dem Vortagesschluss notiert. Nach seiner zuletzt kräftigen Erholung über 10'600 Punkte laufe der Index nun in einen ersten Widerstandsbereich, erklärt der Chartanalyst Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Tatsächlich stellen sich derzeit viele Anleger die Frage, ob die Aktienmärkte das Schlimmste überstanden haben, oder ob der Markt die eigentlichen Jahrestiefs erst noch sehen werde.



«Ist nun die Kuh vom Eis und eine Trendwende voraus oder handelt es sich bei der jüngsten Erholung nur um eine Bärenmarktrally?», fragt ein Börsianer. Immerhin zeige sich der Oktober bislang von seiner goldenen Seite. Das Herbstrally, das ein wenig zögerlich gestartet sei, schreite voran. Für den Schweizer Markt zeichnet sich laut Altmann aber erst bei einem Stand von 11'150 bis 11'250 Punkten nachhaltig grünes Licht ab. Immerhin sorge die derzeit anlaufende Berichtssaison für eine leichte Euphorie, dass doch nicht alles so schlimm sei. Entsprechend dürfte die weitere Berichtssaison von grossem Interesse sein, da sie zeigen werde, inwieweit sich Inflation, Lieferkettenprobleme und der Ukraine-Krieg in den Quartalszahlen niedergeschlagen haben.



Der SMI tritt gegen 11.00 Uhr mit +0,03% auf der Stelle bei 10'581,98 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert moderate 0,08% auf 1592,66 Zähler und der breite SPI 0,06% auf 13'518,58 Punkte. Innerhalb des SLI gibt es knapp 20 Verlierer und neun Gewinner. Roche sind unverändert.



Die bereits arg gebeutelten Temenos-Aktien (-2,7%) werden einmal mehr in grösserem Stil auf den Markt geworfen. Nach der Gewinnwarnung und den schwachen Zahlen vor einer Woche seien die schlimmsten Nachrichten an sich bekannt, heisst es von Händlerseite. Vor den am morgigen Donnerstag anstehenden Zahlen scheinen einige Investoren dennoch nervös.



Auch für die anderen technologielastigen Blue Chips wie Logitech (-1,5%) und AMS Osram (-1,0%) geht es abwärts. Lediglich VAT (-0,1%) halten sich etwas besser. Dabei sind die jüngsten Nachrichten aus der Techbranche gut. Am Vorabend hatte der US-Konzern Netflix positiv überrascht und am Morgen folgte der Chipindustrie-Ausrüster ASML, der besser als erwartet abgeschnitten hat.



Wie ein Blick auf die Zusammensetzung der Verlierer-Liste zeigt, sind es vor allem konjunktursensiblere Werte, die verstärkt abgestossen werden. So geben etwa Richemont, Geberit und Holcim um bis zu 1,1% nach. Allerdings waren die Aktien vom Baustoffkonzern Holcim am Vortag im späten Handel auch klar in die Höhe geschnellt. Immerhin ist der Konzern mit der Busse in der Syrien-Affäre in den USA eine grosse Last losgeworden.



Vereint schwächer tendieren zudem Lifescience-Unternehmen wie Lonza, Alcon, Straumann und Sonova. Sie geben zwischen 1,5 und 0,9% nach.



Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,1%) und Roche (unv.) treten an Ort. Am Tag nach den Umsatzzahlen haben zahlreiche Analysten ihre bisherige Meinung zu Roche bekräftigt. Die meisten von ihnen heben das langfristige Potenzial der Pipeline hervor.



Die Aktien von Schwergewicht Nummer drei, Nestlé (+0,2%), notieren mittlerweile im Plus. Zwar ist der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Allerdings sorgen sich einige Experten darum, dass die kommenden Quartale schwieriger werden könnten.



Klar im Plus notieren zudem ABB (+1,8%) am Tag vor ihren Quartalszahlen. Aber auch Finanzwerte wie die Swiss Re, Zurich, CS, Swiss Life und UBS sind gesucht und gewinnen bis zu 1,1% hinzu. Bei der CS sorgen Spekulationen über einen möglichen Verkauf diverser Kreditportfolios an die japanische Mitsubishi Financial Group für Interesse.



In den hinteren Reihen geben Chemiewerte wie EMS oder Bachem um jeweils mehr als 1% nach. Baader Helvea sorgt sich um die Branchenaussichten. Der Laborausrüster Tecan wird nach Aussagen eines deutschen Konkurrenten in Sippenhaft genommen.

USA

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem starken Wochenauftakt erneut mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Gute Unternehmenszahlen hatten die Sorgen über die globale Wirtschaftslage in den Hintergrund gedrängt und Anleger zu Optimismus verleitet. Marktbeobachter zweifeln die jüngste Erholung jedoch an. Die Chancen auf eine v-förmige Erholung der Börsen, so die vorherrschende Meinung, sind klein.

Nichtsdestotrotz gewann der S&P 500 1,1% auf 3720 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100, am Montag noch klarer Spitzenreiter unter den grossen US-Indizes, schloss 0,8% höher auf 11'148 Punkten. Der Dow Jones schliesslich rückte 1,1% auf 30'524 Punkte vor.

Für positive Stimmung sorgte Goldman Sachs. Die Grossbank hat im dritten Quartal besser gearbeitet als erwartet. So sank der Nettoertrag weniger stark als befürchtet, gleichzeitig fiel der Gewinn pro Aktie deutlich besser als prognostiziert aus. Auf reges Interesse stiessen die Titel der Tourismusindustrie. Die seit dem Ausbruch der Coronapandemie arg gebeutelten Kreuzfahrtgesellschaften gewannen teils zweistellig. So ging es für Carnival 11,4% nach oben, auch Norwegian Cruise Line (+8,7%) und Royal Caribbean Cruises (+7,8%) verteuerten sich spürbar.

Auf der Liste der Verlierer stehen der Coronaimpfstoffhersteller Moderna (–3,7%) und der Chipkonzern Intel (–2,1%) weit oben. Intels Tochter Mobileye gab am Montag bekannt, für den geplanten Börsengang des Unternehmens mit einem Aktienpreis von 18 bis 20 $ zu rechnen. Das entspricht einer Bewertung von weniger als 20 Mrd. $. Intel hatte Mobileye ursprünglich mit rund 50 Mrd. $ bewertet.

Asien

Uneinheitlich gestaltet sich am Mittwoch der Handel an den asiatischen Börsen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,6% höher, der breiter gefasste Topix legte 0,4% zu. In Hongkong hingegen büsst der Hang Seng 1,2% ein. Auch in Festlandchina geraten die Märkte unter Druck. Der CSI 300 steht 1,1% tiefer, der Shanghai Composite verliert 0,7%. Beinahe neutral ist die Stimmung in Südkorea, der Kospi notiert lediglich 0,2% tiefer.

Euro gibt nach – Hält sich bei 0.98 $

Der Euro hat sich am Mittwoch über 0.98 $ gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0.9836 $ gehandelt und damit nur etwas niedriger als am Vorabend.



Das EUR/CHF-Paar bewegt sich ebenfalls in einer engen Spanne um die 0.98er Marke und geht aktuell zu 0.9791 um. Der US-Dollar hat sich unterdessen kaum bewegt und kostet mit 0.9954 Fr. in etwa so viel wie am Vorabend.



Dank der zuletzt gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger ist der Euro zum Dollar bereits am Montag schwungvoll über 0.98 $ gestiegen. Auf diesem Niveau hat er sich zuletzt behauptet. «Die Stimmung an den Märkten scheint sich in den letzten Tagen aufgehellt zu haben», schreibt Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Das könnte ihrer Ansicht nach durchaus an den gesunkenen Gaspreisen liegen.



Am Vormittag werden noch Verbraucherpreisdaten aus Grossbritannien und der Eurozone bekannt gegeben, die das britische Pfund und den Euro bewegen könnten. Am Nachmittag dann stehen Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda, bevor am Abend die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht veröffentlicht.

Ölpreise erholen sich etwas vom Vortageseinbruch

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben sich etwas vom starken Einbruch am Dienstag erholt. Bis zum Mittag haben sie ihre leichten Gewinne aus dem frühen Handel weiter ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 91,00 $. Das waren 97 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,14 $ auf 83,96 $.



Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Am Vortag hatten Spekulationen über zusätzliche Ölverkäufe in den USA die Notierungen stark unter Druck gesetzt. Ausserdem wurde auf Befürchtungen verwiesen, dass jüngste Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland das Angebot an Rohöl verknappen. Unter anderem könnten die EU-Massnahmen den globalen Öltransport mit Tankschiffen belasten, hiess es. Am Markt wurde auf Berichte verwiesen, dass einige indische Raffinerien bereits begonnen hätten, Ölkäufe einzustellen, bevor die EU-Sanktionen Anfang Dezember in Kraft treten.



Am Ölmarkt blicken die Anleger zudem Richtung USA. Der von der Regierung im März angekündigte Verkauf von 180 Mio. Barrel Rohöl (rund 29 Mrd. Liter) aus der eigenen strategischen Reserve ist fast abgeschlossen. Wie ein hochrangiger Regierungsbeamter mitteilte, werde US-Präsident Joe Biden an diesem Mittwoch die Abgabe der letzten 15 der 180 Mio. Barrel bekannt geben.



Angesichts hoher Benzinpreise infolge des Ukraine-Kriegs hatte sich die US-Regierung zu der historischen Freigabe entschieden - mit dem Ziel, den Marktpreis von Rohöl zu drücken. Kurz vor den US-Zwischenwahlen setzt Biden das Thema auf die Agenda, um bei Wählerinnen und Wählern zu punkten.

AWP/REUTERS

