Börsenbericht – SMI: Kaum verändert – CS mit weiterem Erholungsversuch

Nach einer freundlichen Eröffnung ist der SMI vorübergehend auch schon ins Minus gerutscht. Insgesamt halten sich die Kursausschläge aber in engem Rahmen, mit einer aktuell wieder leicht positiven Tendenz. Nach der starken Vorwoche und dem insgesamt klar positiven Oktober scheint für den Moment die Luft etwas draussen. Das Interesse der Investoren richtet sich bereits auf die Sitzung der US-Notenbank vom kommenden Mittwoch.

Einigkeit herrscht dabei in der Erwartung eines weiteren Zinsschritts um 0,75%, darüber hinaus besteht aber die Hoffnung, dass das Fed für die nähere Zukunft eine gemächlichere Gangart zumindest in Aussicht stellen wird. Diese Hoffnungen seien berechtigt, heisst es dazu in einer aktuellen Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank. Ebenso sei der Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten nachvollziehbar. Es verbleibe allerdings das Risiko, dass sich die Inflation als hartnäckiger entpuppe als erhofft. Eine der zentralen Fragen, wie sich die Zinsen weiterentwickeln dürften sei dabei, wie stark sich der US-Arbeitsmarkt verlangsame.

Der SMI notiert um 10.50 Uhr 0,07% höher bei 10'779,97 Punkten. Zum Schlussstand von Ende August bei 10'855 Punkten fehlen noch knapp 80 Punkte, womit die deutlichen Verluste vom September zu grössten Teil wieder aufgeholt werden konnten.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,06% auf 1626,57 Punkte und der breite SPI um 0,03% auf 13'737,40 Zähler. Im SLI stehen 25 Verlierern fünf Gewinner gegenüber.

Credit Suisse (+4,5%) sind nach wie vor der grösste Gewinner unter den Blue Chips. Die Aktie versucht damit nach dem Absturz am Donnerstag einen erneuten Erholungsversuch. Die Bankführung hat am Montag erste Bedingungen zur angekündigten Kapitalerhöhung im Umfang von 4 Mrd. Fr. genannt. Der Referenzpreis wurde dabei auf 4.07 Fr. festgelegt.

Die Neuigkeiten werden im Markt insgesamt als wenig überraschend bzw. neutral für den Aktienkurs beurteilt. Ob auf dem tieferen Aktienkursniveau nun nachhaltig neue Käufer auftauchen, muss sich zeigen. Immerhin hat schon mal eine nicht-exekutive Person aus dem Verwaltungsrat der zweitgrössten Schweizer Bank einen ersten Schritt getan und einen grösseren Aktienposten zugekauft.

Mit einem gewissen Abstand folgen auf den Plätzen Swisscom, Temenos und Swiss Life mit einem Anstieg um je 1,3%, dahinter finden sich Adecco, Zurich sowie Julius Bär mit Avancen um jeweils knapp mehr als 0,5%.

Auch Straumann (+0,3%) kommen zu einer gewissen Kurserholung. Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken zu hören ist, sorgt eine Wiederabdeckung der Valoren durch Stifel für das nötige Kaufinteresse. Das Institut empfiehlt den Titel zum Kauf.

Keine grosse Hilfe sind derzeit die Schwergewichte, von denen Nestlé (+0,2%) und Novartis (+0,1%) immerhin minim anziehen, während die GS von Roche unverändert stehen.

Bei Holcim (+0,1%) kommt es nach dem guten Gewinn im Anschluss an die Quartalszahlen vom vergangenen Freitag bereits zu einer Konsolidierung, begleitet von weiteren Kommentaren und verschiedenen Kurszielerhöhungen.

Deutlichere Verluste verzeichnen Schindler (-2,1%), Sika (-1,2%) und VAT (-1,1%).

Im breiten Markt geben Ems Chemie (-3,7%) überdurchschnittlich nach. Im Anschluss an die Neunmonatszahlen vom vergangenen Dienstag haben die Titel zwar etwas zugelegt, bereits in der zweiten Wochenhälfte setzte jedoch der Abwärtstrend ein und die relativ moderaten Gewinne verwandelten sich in klare Verluste. Belastet wird der Titel am Berichtstag von einem negativen Kommentar von Berenberg. Das Institut hat Ems auf «Hold» zurückgestuft und damit die davor bestandene Kaufempfehlung aufgehoben.

Huber+Suhner (-0,6%) erhalten von einer kleinere Ergänzungsakquisition kaum nennenswerte Impulse.

Eurokurs gibt etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0.9941 $ gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro übers Wochenende kaum von der Stelle gerührt. Derzeit wird er zu 0.9915 gehandelt, nach 0.9918 am Freitagabend. Der US-Dollar ist auf 0.9975 im Vergleich zu 0.9962 am Freitag ebenfalls nur leicht vorgerückt.

Der Eurokurs hat damit kaum auf die zuletzt hohen Inflationsraten in wichtigen Euroländern reagiert, darunter Deutschland. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank scheint sich am Markt die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass die EZB im Fall einer deutlichen Konjunkturabschwächung einen weniger aggressiven Kurs im Kampf gegen die hohe Inflation verfolgen dürfte. Dann sei mit weniger starken Zinserhöhungen zu rechnen, nachdem die Notenbank die Leitzinsen in der vergangenen Woche noch vergleichsweise stark um 0,75 Prozentpunkte erhöht hatte.

Im weiteren Wochenverlauf bleibt die Geldpolitik das bestimmende Thema am Devisenmarkt. Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Hier wird ebenfalls mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet.

Ölpreise geben nach – Schwache China-Daten belasten

Die Ölpreise sind am Montag nach schwachen Konjunkturdaten aus China gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 94.80 $. Das waren 97 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 81 Cent auf 87.09 $.



Marktbeobachter erklärten die fallenden Preise am Ölmarkt mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus China. Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie und im Bereich Dienstleistungen im Oktober eingetrübt hat. Die Stimmungsdaten sind schwächer ausgefallen, als am Markt erwartet worden war.



Die offiziellen Stimmungsindizes der chinesischen Regierung sind zudem unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen. Damit deuten die Daten auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten hin und somit auf eine geringere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Chinas Wirtschaft wird durch das harte Vorgehen der Führung in Peking im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, trübe Immobilienmärkte und schwächere Exporte gebremst.

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag erneut zugelegt und damit eine starke Handelswoche abgeschlossen. Unterstützung kam diesmal nicht nur von starken Unternehmenszahlen, sondern auch von sinkenden Anleihenrenditen. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,5% auf 31’083 Punkte, der breite S&P 500 gewann 2,4% auf 3753 Zähler. Der Nasdaq 100 konnte sogar um 3,2% auf 11’546 Einheiten steigen.

Besonders viel Freude hatten die Investoren an den Quartalszahlen von Intel und Apple. Sie egalisieren geradezu die schwache Performance der Amazon-Titel, die unter einem mageren Ausblick litten. Im Handelsverlauf gaben Amazon sogar rund 12% nach, wovon zum Sitzungsende ein Minus von rund 7% übrig blieb. Der Onlinehändler fürchtet wegen der hohen Inflation und sparsamer Verbraucher um sein Weihnachtsgeschäft.

Intel (+11%) und Apple (+8%) gewannen markant. Intel will angesichts des Abschwungs im PC-Markt nun kräftig sparen, was Analysten erfreute. Apple konnte primär dank dem neuen iPhone den Umsatz weiter steigern und sorgte damit für eine positive Überraschung der Marktbeobachter.

Gewinne verzeichneten auch die Titel von T-Mobile US. Sie legten 7,4% zu, weil das Unternehmen rege Neukunden anzieht und seine Prognosen nun erhöht hat. Deutlich mehr Gewinn meldete aus dem Öl- und Gassektor ExxonMobil, die im dritten Quartal die Markterwartungen übertraf; der Kurs legte um 2,9% zu. Im Gefolge stiegen Chevron um 1,2%.

Asien

Die asiatischen Börsen starten mehrheitlich freundlich in die Woche, weil verbreitet erwartet wird, dass die US-Notenbank künftig nicht mehr so aggressive Zinserhöhungen wie in den vergangenen Monaten vornehmen wird. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 1,7%. Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt 1,1%.

Der Hang Seng in Hongkong stagniert hingegen auf dem Vorwochenniveau, wobei sich vor allem Gaming-Aktien erholen. Der Shanghai Composite gibt 0,6% nach. Die jüngsten volkswirtschaftlichen Daten (Einkaufsmanagerindex) fielen schwächer als erwartet aus, der Börsenindex hat sich nun einem Zweijahrestief genähert.



