Markttechnik vom 30. Januar 2023 – SMI: Gefangen im Rechteck In einer boxförmigen Kursformation konsolidiert der Swiss Market Index weiterhin die jüngsten Gewinne. Andreas Büchler

Der SMI steckt nach wie vor in der Tradingrange zwischen rund 11’250 und 11’450 Punkten fest. Ein Ausbruch in beide Richtungen ist möglich, im Anschluss bestünde im Süden dann Potenzial bis an den unteren Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) bei rund 11’100 Punkten, im Norden dagegen bis rund 11’600 Zähler.

Aus der Vogelperspektive stehen die Zeichen dagegen klar auf Stärke: Der Index hat ein umgekehrtes Schulter-Kopf-Schulter-Bodenbildungsmuster ausgebildet (grün: S-K-S). Allerdings nähert sich der Markt auch auf diesem Zeithorizont langsam dem oberen Randbereich des statistisch aus vergangenen Bewegungen kalkulierbaren Prognosebandes (blau). Dort liegen dann jeweils die Hochpunkte der vergangenen beiden Handelswochen, was eine nachlassende Aufwärtsdynamik signalisiert. Da dieses Limit aber im Zeitverlauf weiter ansteigt, entsteht für geduldige Anleger auch frisches Potenzial.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



