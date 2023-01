Markttechnik vom 11. Januar 2023 – SMI: Gelingt der dritte Anlauf? Seit Juli 2022 bremst das Überangebot im Bereich der 11’250er-Marke den Swiss Market Index zuverlässig aus. Anlegern bleibt nur, abzuwarten. Andreas Büchler

Der SMI scheint in den vergangenen Tagen einen tragfähigen Boden im Bereich 11’080 / 11’100 gefunden zu haben. Die dortige Nachfrage könnte auch den nächsten Schwächeanfall abfedern, sofern dieser durch ein erneutes Abprallen an der aktuell wohl wichtigsten technischen Hürde verursacht wird: Diese verläuft um 11’200 / 11’250 und hat in den Vormonaten mehrfach zu Rückschlägen geführt, die erst bei 10’600 und einmal sogar 10’000 Punkten wieder stoppten (graue Haltezonen im Chart).

Kommt es zu einem Ausbruch nach oben, wäre zunächst Luft bis an den nördlichen Rand des kurzfristigen Prognose-Bandes (rot), welches aktuell bei 11’400 mit leicht steigender Tendenz verläuft. Dieser statistisch ermittelte Zielwert hat sich in der Vergangenheit häufig als zuverlässig erwiesen. Knapp darüber, ab etwa 11’450 Punkten, beginnt zugleich der Extrembereich des mittelfristigen Prognose--Bandes (blau).

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

