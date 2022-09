Börsenbericht – SMI: Abwärtstrend setzt sich fort Die Schweizer Börse startet negativ in die neue Woche. Auch Kryptowährungen sind aktuell wieder unter Druck.

An der Schweizer Aktienbörse geht es auch am Montag talwärts. Der Abwärtstrend setze sich vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der Zentralbanken im Laufe der Woche fort, heisst es am Markt. In der vergangenen Woche hatte der SMI rund 2,7% verloren und damit die schwächste Woche seit rund drei Monaten eingezogen. «Der Markt wäre eigentlich überreif für eine Erholung», sagt ein Händler. Es sei aber kaum damit zu rechnen, dass diese noch vor der US-Notenbank Fed oder der Schweizerischen Nationalbank (SNB) einsetze. Die Märkte seien sehr beunruhigt, nachdem die Zentralbanken klar gemacht hätten, dass sie den Kampf gegen die Inflation über den Schutz der Konjunktur stellen.



Wegen der steigenden Rezessionssorgen seien die Augen vor allem auf die Leitzinsentscheidung des Fed am Mittwochabend gerichtet, schreibt die Credit Suisse in ihrem täglichen Kommentar. Die CS-Ökonomen rechnen mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Aber auch die aus ihrer Sicht unwahrscheinliche Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt werde aktuell am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% eingepreist. Insgesamt erwartet die Credit Suisse durchweg restriktive geldpolitische Signale. Auch von der SNB wird mehrheitlich eine Zinserhöhung um 75 BP erwartet, eine um einen vollen Prozentpunkt ebenfalls nicht ausgeschlossen. Auch die Bank of England und die Bank of Japan veröffentlichen am Donnerstag ein Update zu ihrer Geldpolitik.



Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,11% auf 10'598,84 Punkte. Laut Ansicht von BNP Paribas hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Bis zum Korrekturtief vom Juni bei 10'350 Punkten stelle sich nun nur noch das Zwischentief vom März 2021 bei 10'513 Punkten in den Weg.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,23% auf 1608,72 und der breite SPI um 0,10% auf 13'569,29 Zähler. Im SLI geben 21 Titel nach und neun legen zu.



Zu den Gewinnern zählen die beiden arg gebeutelten Wachstumstitel Straumann (+0,8%) und Sonova (+1,4%). Dabei dürften Sonova die Aufnahme in den SMI helfen. Die Titel des Hörgeräteherstellers verdrängen ab dem (heutigen) Montag die Aktien von SGS (-1,8%).



Auf Erholungskurs befinden sich zudem Kühne+Nagel (+1,4%). Die Logistikertitel hatten am Freitag im Sog einer Gewinnwarnung von Fedex gut 4% verloren. Ebenfalls unter den Gewinnern notieren Sika, Nestlé, Geberit und Richemont mit Gewinnen zwischen 0,3 und 0,6%.



Auf der anderen Seite büssen die Technologiewerte AMS-Osram und Temenos sowie Lonza, Partners Group, Adecco und Holcim 0,7 bis 2,5% ein. Unter Druck sind auch Roche (-0,5%) und dies trotz positiver Produktmeldung.

Euro knapp unter Dollar-Parität

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar in die Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9990 $ und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Zum Franken zeigt sich der Euro wenig verändert.



Der Euro wird zum Wochenauftakt mit 0,9656 Fr. und damit auf dem Niveau von Freitagabend gehandelt. Der US-Dollar geht entsprechend etwas fester mit 0,9668 Fr. um.



Der Wochenstart dürfte zumindest mit Blick auf relevante Konjunkturdaten ruhig verlaufen. Es stehen nur wenige Zahlen auf dem Programm. Im Laufe der Woche werden jedoch zahlreiche Entscheidungen von Notenbanken erwartet. Allen voran entscheidet am Mittwoch die US-Zentralbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs. Angesichts der sehr hohen Inflation wird mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung gerechnet.

Ölpreise mit leichten Aufschlägen

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,87 $. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 85,43 $.



Für etwas Auftrieb sorgten Nachrichten aus China. Dort wurde in der Metropole Chengdu ein wochenlanger Corona-Lockdown aufgehoben. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung lastet seit Monaten auf der konjunkturellen Entwicklung der Volksrepublik und strahlt auf die Weltwirtschaft aus. Entsprechend positiv wird am Rohölmarkt die Aufhebung von Corona-Massnahmen aufgenommen, da sie eine steigende Ölnachfrage verspricht.



Als Belastungsfaktor gilt der entschiedene Kampf vieler Notenbanken gegen die vielerorts sehr hohe Inflation. Die steigenden Zinsen lasten auf der Konjunktur und damit auf der erwarteten Erdölnachfrage. Da weitere Konjunktursorgen bestehen, etwa aufgrund des nach wie vor stockenden Welthandels, sind die Ölpreise über die Sommermonate deutlich gesunken. Allerdings befinden sie sich immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.

Kryptowährungen unter Druck

Kryptowährungen wie Bitcoin haben zu Beginn der neuen Woche unter Druck gestanden. Der Bitcoin als nach Marktwert grösste Digitalanlage fiel am Montagvormittag auf der Handelsplattform Bitfinex bis auf 18’413 $. Das ist der tiefste Stand seit etwa drei Monaten. Der Marktwert aller gut 21'000 Internetdevisen fiel auf rund 900 Mrd. $.



Die nach Marktwert zweitgrösste Kryptowährung Ether gab ebenfalls deutlich nach. Erstmals seit zwei Monaten kostete ein Ether weniger als 1300 $. Der als besonders innovativ geltende Digitalwert kann damit an den Märkten bisher nicht die Hoffnungen erfüllen, die angesichts einer lang erwarteten technischen Neuerung in ihn gesetzt wurden. Diese Neuerung (»The Merge») verspricht eine wesentlich höhere Effizienz und deutlich weniger Energieverbrauch als bei Einsatz der bisherigen Technik.



Die Kursverluste von Bitcoin und Konsorten treten zu Beginn einer Woche mit zahlreichen Notenbanksitzungen auf. Allen voran entscheidet am Mittwoch die US-Zentralbank Federal Reserve über ihren geldpolitischen Kurs. Angesichts der sehr hohen Inflation wird eine weitere kräftige Zinsanhebung erwartet. Steigende Zinsen gelten allgemein als Belastung für riskante Anlagen, zu denen Kryptowährungen zählen.

Zurückhaltung an asiatischen Börsen

Die Anleger an den asiatischen Märkten halten sich am Montag vor den weltweit anstehenden Zentralbanksitzungen weitgehend zurück. Dreizehn Währungshüter, allen voran die US-Notenbank Fed, bestimmen in dieser Woche den weiteren Kurs gegen die Inflation.



Der Shanghai Composite Index liegt 0,2% im Minus. Der Hongkonger Hang Seng verliert mehr als 1%, der koreanische Kospi ebenfalls. Der australische Leitindex ASX hält sich praktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, gewinnt hingegen 0,3%. Die Börsen in Japan blieben wegen eines Feiertags am Montag geschlossen.

US-Märkte leiden unter Inflationszahlen

Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hatte sich am Freitag fortgesetzt. Angesichts überraschend hoher Inflationszahlen gab der Dow Jones Industrial um 0,5% auf 30’822 nach. Der breit aufgestellte S&P 500 sank um 0,7% auf 3873.

Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,6% auf 11’861. Alle drei New Yorker Kursbarometer hatten im Verlauf erneut Tiefststände seit Mitte Juli erreicht. Die Aktien von FedEx brachen nach einer Kassierung der Gewinnprognose um 21% ein.

Für die Titel von Uber ging es um 4% nach unten. Der Transportvermittler wurde offenbar Opfer eines Hackerangriffs. Die Netflix-Aktien gehörten zu den wenigen positiven Werten, angetrieben von einer Analysten-Hochstufung.

