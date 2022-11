Börsenbericht – SMI: Gewinne erwartet Für den Schweizer Aktienmarkt wird ein erfreulicher Start in den November vorausgesagt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zum Start in den November dürfte der Schweizer Aktienmarkt die nächste runde Marke in Angriff nehmen. Die vorbörslichen Indikationen deuten darauf hin, dass der SMI am Dienstag die 10'900er Hürde überspringen könnte. Die Vorgaben aus Übersee geben keine ganz eindeutige Richtung vor. Die Wallstreet hat am Vortag einen der stärksten Börsenmonate seit Jahrzehnten mit leichten Verlusten beendet. In Asien dagegen ziehen die Kurse am Dienstag mehrheitlich an.



Anleger richten ihr Augenmerk auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche, um Hinweise auf das weitere Vorgehen zu erhalten. Es ist so gut wie sicher, dass die Zentralbank die Zinssätze am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben wird, aber Anleger werden auf Signale achten, dass das Fed künftig eine Verlangsamung der Zinserhöhungen in Betracht ziehen könnte. Dafür wird denn auch noch der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag von zentraler Bedeutung sein. Erst wenn dieser Schwächen zeige, dürfte das Fed den Fuss von der Zinsbremse nehmen.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,34% hinzu auf 10'865,00 Punkte. Alle 20 SMI-Titel werden mit Auftaktgewinnen erwartet.



Die Spanne reicht dabei von +0,3% bei der Swisscom bis +1,4% bei Lonza. Auch der Uhrenhersteller Richemont zieht zusammen mit Swatch (beide +1,3%) vorbörslich überdurchschnittlich stark an. Am Markt wird auf die jüngsten Stimmungsdaten aus China verwiesen. Dort hat sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Industriebetrieben zwar nur etwas verbessert, dennoch etwas mehr als von Analysten erwartet.



Erneut fester werden auch die Aktien der CS (+0,8%) erwartet. Sie würde damit ihre Erholung der vergangenen Tage weiter fortsetzen.



Mit +2,1% stehlen die Anteilsscheine von Schindler allerdings den übrigen Blue Chips die Show. Hier sorgen die Experten der Deutschen Bank für Aufwind, die den Titel neu mit «Buy» empfehlen. China bleibe für die global agierenden Lifthersteller der wichtigste Absatzmarkt, so die Experten. Derzeit sei eine starke Präsenz dort aber ein Risiko und das strukturelle Wachstum könnte sich verlangsamen. Dies sei aber in der Bewertung widerspiegelt und aktuell biete sich bei Schindler ein guter Einstiegspunkt.



Bevor die Berichtssaison zur Wochenmitte wieder Fahrt aufnimmt, legte am Dienstagmorgen nur Burckhardt Compression Zahlen vor. Der Industriekonzern hat im ersten Semester 2022/23 von der drohenden Energiekrise profitiert und den Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.



Euro legt zu US-Dollar und Franken zu

Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0.9932 $ gehandelt, nachdem der Kurs in der Nacht noch unter 0.99 $ gestanden hat.



Auch zum Franken notiert der Euro mit 0.9920 wieder oberhalb der 0.99er Marke, die er in der Nacht noch unterschritten hatte. Der US-Dollar kostet 0.9986 Fr. und damit etwas weniger als noch zum Wochenstart, als er wieder jenseits der Parität notierte.



Der Dollar neigt am Dienstagmorgen generell etwas zur Schwäche, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhält. Am Devisenmarkt rückte die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Investoren. Zuletzt hat sich die Spekulation verstärkt, dass das Fed weniger klare Signale für weitere starke Zinserhöhungen im Kampf gegen die sehr hohe Inflation liefern wird, was den Dollar belastet.



Bei der Zinsentscheidung des Fed am Mittwochabend gehen die Anleger fest davon aus, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins erneut um vergleichsweise deutliche 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Mit Spannung wird aber erwartet, welchen weiteren geldpolitischen Kurs die Währungshüter signalisieren werden.

Vorsichtige Anleger an US-Börsen

Die Stimmung an den US-Aktienmärkten war am Montag von Vorsicht geprägt. Eine vierte Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge zur Wochenmitte gilt als sicher. Der Blick richtet sich nun darauf, wie es danach weitergehen könnte. Die Akteure warten auf Hinweise, wann und wie stark das Fed beim Zinserhöhungszyklus auf die Bremse treten wird. Der Dow Jones Industrial verlor 0,4% auf 32’733, der S&P 500 gab 0,8% auf 3872 nach, und der Nasdaq 100 fiel 1,2% auf 11’406.

Für Gesprächsstoff haben die neuen Corona-Lockdowns in China gesorgt. Betroffen ist etwa Apple-Zulieferer Foxconn in der chinesischen Stadt Zhengzhou. Die dortige Produktion, über die 70% der gesamten iPhone-Produktion laufen, könnte bis zu 30% zurückgehen, wird am Markt befürchtet.

Barclays schätzt die Aussichten von Apple nun schlechter ein als bisher und meint, die Konsenserwartungen für das Schlussquartal seien zu hoch. Die Apple-Aktien gaben 1,5% nach. Die Papiere des Chipherstellers Intel schlossen 2,2% im Minus.

Auch Meta (–6%) gaben weiteres Terrain preis. Die zum Konzern gehörende Fotoplattform Instagram räumte am Montag Probleme beim Zugriff auf Instagram-Konten bei einigen Nutzern ein.

Amgen verloren nach ihrer Oktober-Kursrally 1,3%. Die britische Investmentbank Barclays hat die Titel des Biotech-Unternehmens von «Equal Weight» auf «Underweight» abgestuft.

Freundliche Stimmung an asiatischen Märkte

Die Stimmung in Asien am Dienstag ist etwas besser als in den USA. Der japanische Nikkei 225 tendiert 0,3% höher. Wegen gestiegener Materialkosten meldet Toyota allerdings einen Gewinneinbruch. Während der Umsatz wegen des fallenden Yens im zweiten Geschäftsquartal zulegte, brach der Betriebsgewinn um ein Viertel auf 563 Mrd. Yen (3,8 Mrd. Fr.) ein. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen, die Aktien geben 2,2% nach.

Der Hang Seng, der vergangene Woche einen kräftigen Rückschlag erlitten hatte, steht 4,1% im Plus. Der Shanghai Composite verbessert sich 1,3%.

Freundlich mit +1,1% tendiert der koreanische Kospi.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.