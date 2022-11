Börsenbericht vom 11. November 2022 – SMI gewinnt leicht hinzu Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nur leicht verändert geschlossen. Richemont überstrahlte alle.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag der Woche nur wenig verändert geschlossen. Nach einem anfänglichen Kursplus gab der Schweizer Leitindex die Gewinne im Handelsverlauf grösstenteils wieder ab. Vor allem die defensiven Schwergewichte bremsten. Ansonsten knüpfte der Markt an der positiven Grundstimmung vom Donnerstag an, denn die überwiegende Mehrheit der Titel schloss teils deutlich im Plus.



Die Stimmung an den Märkten hatte sich zum Wochenausklang aufgehellt. Vor allem Technologiewert wurden durch die Aussichten auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank beflügelt. Die Inflationsdaten in den USA waren am Donnerstag unter den Erwartungen ausgefallen. Positive Signale gab es auch aus China. Die Quarantänedauer bei Einreise wurde leicht verringert. Die Märkte deuteten dies als einen Hinweis, dass die Regierung von der strikten Corona-Politik abrücken könnte. Von der Nachricht profitierten vor allem Hersteller von Luxusgütern, wie etwa Richemont oder Swatch, für die China einer der wichtigsten Absatz- und Wachstumsmärkte ist.



Der SMI schliesst 0,06% höher bei 11'127,15 Punkten. Auf Wochensicht stieg der SMI um 3,2%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Schwergewichte gekappt sind, legte 1,26% auf 1725,44 Punkte zu und der breite SPI 0,08% auf 14'256,26 Zähler. Von den 30 Blue Chips schlossen 23 im Plus und 7 gaben nach.



Richemont führten mit Avancen von 10,5% klar den SMI an. Kurz nach Eröffnung betrug das Kursplus gar mehr als einen Fünftel, nachdem das Halbjahresergebnis besser als erwartet ausgefallen war. Auch die Zahlen der fortgeführten Geschäfte übertrafen die Analystenschätzungen. Ein hoher Verlust durch einen Goodwill-Abschreiber war dagegen erwartet worden. Dieser geht aber auf den im August angekündigten Verkauf der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) zurück. Im Windschatten von Richemont stiegen auch die Papiere von Swatch um 4,0%.



Auch Finanztitel schlossen am heutigen Handelstag klar im Plus. Partners Group legten sogar 7,0% zu. Das Unternehmen vermeldete gleich zwei grosse Investitionen in IT-Firmen, die auf Rechenzentren und Cloud-Lösungen spezialisiert sind. Auch Credit Suisse, Julius Bär und UBS zählten mit Aufschlägen von 4,4 bis 3,4% zu den stärksten Titeln.



Die Technologiewerte setzten den Aufwärtstrend des Vortags nahezu ungebremst fort, als sie bis zu 14% zulegen konnten. VAT (+6,4%), Straumann (+4,8%), Logitech (+4,6%) und AMS Osram (+4,1%) legten weiter deutlich zu. Einzig Temenos schlossen 0,2% tiefer.



Ein klares Plus im SMI verhinderten vor allem die defensiven Index-Schwergewichte. Novartis standen mit Abgaben von 4,0% klar am Ende von SMI. Etwas besser konnte sich Roche halten, die 1,5% nachgaben. Zudem schlossen auch Nestlé 1,9% leichter. Laut Marktteilnehmern standen die Papiere vor allem auf dem Verkaufszettel, um so an Geld für den Kauf von Aktien aus dem gerade boomenden Technologie- und Industriesektor zu kommen.



Swisscom gaben 2,7% nach. Da der Kurs in den letzten Wochen aber deutlich gestiegen ist, könnte auch Gewinnmitnahmen hier eine Rolle gespielt haben. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Zurich, die 1,9% nachgaben.



Im breiten Markt stachen Zur Rose mit einem Plus von 14% hervor. UBS hatte am Morgen eine Aufstockung der Beteiligung auf über 20% vermeldet. Die Papiere konnten sich in dieser Woche wieder etwas von den Verlusten der letzten Zeit erholen. Seit Jahresanfang haben die Valoren rund 85% an Wert eingebüsst, vor allem wegen Problemen mit dem E-Rezept in Deutschland.



Klar im Plus schlossen auch Swissquote (+8,9%) und setzten damit den Positivtrend der vergangenen Tage fort. Die Anteilscheine trotzten den Problemen um die Kryptobörse FTX, von der das Unternehmen gemäss Aussagen in den Medien nicht direkt betroffen ist.

Aktien New York: Tech-Werte steigen weiter

Die US-Börsen haben nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag zumeist weiter zugelegt. Zum Wochenschluss griffen die Anleger insbesondere bei Technologiewerten wieder zu. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten erneut die Märkte, nachdem am Donnerstag überraschend moderate Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel zwar um 0,19% auf 33’652,90 Zähler nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es aber um 0,58% auf 3979,30 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,94% auf 11’714,84 Zähler.

Die US-Aktienmärkte hatten am Donnerstag den stärksten Anstieg seit Anfang 2020 verzeichnet. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiss begehrt. Sie hatten zuletzt stark unter der Aussicht auf eine weiterhin sehr restriktive Geldpolitik gelitten, denn hohe Zinsen schmälern den heutigen Wert der erwarteten hohen Gewinne in der Zukunft. Der Dow kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August und schloss mit einem Plus von 3,70%. Der Nasdaq-100 schnellte gar um 7,5% nach oben.

Die Lockerungen der strengen chinesischen Covid-Null-Politik liessen am Freitag vor allem die in den USA gehandelten China-Aktien spriessen: So zogen die Anteilscheine des Online-Reisebüros Trip.com um 7,7% an und jene des Internet-Händlers JD.com um 8,2%.

Auch die Ölpreise profitierten merklich von der leichten Lockerung der Corona-Regeln in China. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. An den Märkten wurde der Schritt als Hinweis gedeutet, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Corona-Linie abzuweichen.

Dies sorgte bei den Ölwerten an der Wall Street für solide Kursgewinne. So stiegen die Papiere von Chevron und jene von ExxonMobil um jeweils rund 3%.

Um rasante 54% nach oben ging es für die Aktien von Snail . Die Titel des Videospielentwicklers waren am Donnerstag an die Börse gegangen. Snail gab nun bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat.

Dollar sinkt deutlich

Der US-Dollar hat am Freitag deutlich an Wert verloren. Am Nachmittag notiert das Euro-Dollar-Paar bei 1.0317. Es stieg auf den höchsten Stand seit Mitte August. Im frühen Handel hatte der Euro noch unter 1.02 $ notiert.



Auch zum Franken büsste der Greenback am Freitag deutlich ein. Aktuell kostet der Dollar 0.9466 nach 0.9643 Fr. am Morgen. Am frühen Nachmittag notierte das Währungspaar mit 0.9451 zwischenzeitlich so tief wie seit Mitte August 2022 nicht mehr. Zum Franken büsste derweil auch der Euro etwas an Wert ein. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell zu 0.9767 nach 0.9857 am Mittag gehandelt.



Zum Dollar legt der Euro jedenfalls seit Donnerstagnachmittag zu. Inflationsdaten aus den USA fielen niedriger aus als erwartet und belasteten den Dollar. Hintergrund ist der geldpolitische Kurs der US-Notenbank: Die rückläufige Teuerung lässt der Federal Reserve Luft, ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger zu führen. Schon für die kommende Zinssitzung im Dezember rechnen viele Analysten mit einer weniger starken Zinsanhebung als zuletzt. Hinzu kommt laut Ulrich Leuchtmann, Analyst bei der Commerzbank, dass der Dollar an den Märkten bisher besonders hoch bewertet war. Daher sei er besonders anfällig. Dies erkläre auch die heftige Reaktion.



Zudem trübte sich im November das Verbrauchervertrauen in den USA merklich ein. Der Rückgang des Universität Michigan erhobenen Konsumklimas war zudem stärker als erwartet. Die Unsicherheit dürfte nach Einschätzung der Universität angesichts des schwierigen Umfeldes anhalten. Die Inflationserwartungen der Verbraucher legten geringfügig zu.



Nicht zum Euro, auch zu anderen Währungen stand der Dollar vor dem Wochenende unter Druck. Gegenüber dem japanischen Yen, der in den vergangenen Monaten erheblich an Wert verloren hat, fiel der Dollar erstmals seit zwei Monaten wieder unter 140 Yen. Die Geldpolitik der japanischen Notenbank setzt sich im internationalen Vergleich ab, da sie sich nicht gegen die Inflation im Lande stemmt. Dies ist eine grosse Bürde für den Yen, der zum Dollar vor etwa einem Monat auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990 gefallen war.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1761 $ gehandelt. Das waren etwa 6 $ mehr als am Vortag.



Ölpreise legen deutlich zu

Die Ölpreise haben am Freitag merklich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 96.21 $. Das waren 2.56 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2.90 $ auf 89.37 $.



Für Kursauftrieb sorgte, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. An den Märkten wurde der Schritt als Hinweis gedeutet, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Corona-Linie abzuweichen.



«Eine Abkehr von der Zero-Covid-Politik ist damit nicht verbunden», kommentierten die Rohstoff-Experten der Commerzbank. «Dennoch scheint der Markt darauf zu setzen, wie die heutige Preisreaktion zeigt.» Neben Rohöl legten auch die Preise von Industriemetallen zu. Die scharfen Bestimmungen stellen seit längerem eine erhebliche Belastung für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt dar. China ist auch einer der global grössten Ölverbraucher.

AWP/REUTERS

