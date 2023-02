Markttechnik vom 21. Februar 2023 – SMI: Grenzen nach unten verschoben Schleichend verändert sich die Handelsspanne, in welcher sich der Swiss Market Index bewegt, in Richtung Süden. Andreas Büchler

Der SMI hat zwar bei seinem letzten Schwächeanfall an der 11’000er-Marke sofort wieder Käufer gefunden, doch so richtig erholt hat er sich davon bislang noch nicht. Es folgte eine Stagnation, die sich jedoch unterhalb der zuvor etablierten Durchschnittspreise abspielt. Dazu kommt: Das in den letzten Wochen meistgehandelte Kursniveau bei rund 11’300 Punkten (blau punktiert) stellt aktuell offenbar eine Hürde dar, deren Überwindung Mühe bereitet.

Das untere Ende des Schwankungsbandes, welches sich aus den Kursbewegungen der Vorwochen prognostizieren lässt (rot), bleibt somit das nächste Kursziel. Es verläuft zwischen rund 10’950 und 11’050 Zählern und weist eine leicht fallende Tendenz auf. Eine positivere Vorhersage für die kommenden Tage wäre erst wieder möglich, wenn der Index sich oberhalb der 11’300er-Marke etablieren kann.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Mehr zum Thema Börsenbericht vom 21. Februar 2023 Schweizer Börse tritt auf der Stelle

Fehler gefunden?Jetzt melden.