Börsenbericht vom 14. November 2022 – SMI grenzt Verluste ein Am Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart die Erholung vor allem durch das Schwergewicht Roche gebremst.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart schwächer. Allerdings kann der SMI einen Grossteil der Verluste wieder wettmachen. Belastet wird der Leitindex vom Genussschein von Roche. Der Pharmakonzern hat laut eigenen Angaben in einer wichtigen Studie mit seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Da die Roche-GS im Leitindex SMI hoch gewichtet sind, drückt dies entsprechend auch den Gesamtmarkt. Ein Teil der Roche-bedingten Verluste wird durch Gewinne der beiden anderen Marktschwergewichte Novartis und Nestlé kompensiert.



Ohne Roche wäre die Stimmung eigentlich gut, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA und aus China seien positiv. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck nähre die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed den Fuss ein wenig vom geldpolitischen Bremspedal nehmen wird. Dazu kommen die Lockerungen Chinas bei der Bekämpfung der Coronapandemie. Dies wiederum reduziere die Sorgen vor einer Rezession und stimme Anleger bezüglich der weiteren Marktentwicklung positiv, sagte ein Händler. Ein anderer warnt dagegen vor zu viel Zuversicht. Denn das Fed werde weiterhin die Zinsen erhöhen und die Inflation in Europa steige immer noch.



Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,55% tiefer mit 11'065,63 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, fällt 0,49% auf 1717,06 und der breite SPI um 0,56% auf 14'175,76 Zähler. Elf Gewinnern stehen im SLI 19 Verlierer gegenüber.



Am stärksten unter Druck stehen die Genussscheine von Roche (-3,7%). Damit hat der Bon den Verlust von zeitweise über 5% eingegrenzt. Dennoch belastet der Titel den SMI noch mit mehr als 70 Zählern. Der Pharmakonzern hat in einer Studie mit seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Dies sei eine herbe Enttäuschung, meinte ein Händler. Als die Konkurrenten Biogen/Eisai kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals über positive Ergebnisse informiert hatten, waren auch Roche um vier Prozent gestiegen. «Das waren zu viel an Vorschusslorbeeren», meint ein anderer. Die Schlagzeilen machten klar, dass das Produkt (in seiner jetzigen Form) tot sei, heisst es etwa bei Bernstein.



In ihrem Sog büssen auch Lonza (-1,8%) Terrain ein. Händler verweisen darauf, dass Lonza für Pharmafirmen Wirkstoffe herstelle. Lonza habe aber einen möglichen Gantenerumab-Auftrag gar nicht in die Guidance miteinbezogen, sagte ein Händler. «Das ist daher übertrieben.»



Die Aktien von Roche-Rivale Novartis gewinnen 1,1%. Die Aktie hatte am Freitag 4% verloren. Zusätzlich könnten auch Umschichtungen aus Roche in Novartis dem Kurs helfen, heisst es weiter. Eine SMI-Stütze sind auch Nestlé (+0,6%).



Auch für Sonova (-0,8%) geht es kursmässig etwas bergab. Der Hörgerätehersteller hat im ersten Halbjahr 2022/23 zwar mehr Umsatz erzielt, aber der Reingewinn ging leicht zurück. Das Unternehmen gibt sich nun vorsichtig und stellt für das Gesamtjahr einen Umsatz am unteren Ende der Prognose in Aussicht. «Das ist halt unter dem Marktkonsens», sagte ein Händler.



Die Aktien von VAT verlieren nach einer Kurszielsenkung von Berenberg 3,5%. Auch Sika (-3,4%) und Logitech (-1,9%) sind tiefer.



Auf der anderen Seite gewinnt der Technologiewert AMS Osram 1,1%. Fester notieren auch die Aktien von Credit Suisse (+2,2%), des Industriekonzerns Schindler (+1,1%) und der Versicherer Zurich (+1,2%) und Swiss Life (+0,98%). Holcim legen 0,2% zu. Der Zementkonzern hat das angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.



Die Aktien des Börsenneulings Accelleron gewinnen 7,1%. Der Turbolader-Hersteller verzeichnet eine anhaltend gute Nachfrage und erhöht deshalb die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022. Stadler Rail (+4,4%) profitieren laut Händlern von einer Empfehlung eines Finanzbloggers.



Eurokurs gibt nach

Der Euro hat zu Wochenbeginn nachgegeben. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0284 $ und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Zwischenzeitliche Gewinne konnte der Euro nicht halten.



Auch gegenüber dem Franken hat der Euro an Wert verloren. Derzeit wird das Währungspaar bei 0.9732 gehandelt nach 0.9763 noch im Frühgeschäft. Dagegen hat sich der US-Dollar gegenüber dem Franken seit dem Morgen kaum bewegt und kostet aktuell 0.9462 Fr. nach 0,9471 Fr.



Belastet wurde der Euro zum Wochenstart durch den etwas stärkeren Dollar. Noch am Freitag war die US-Währung hingegen unter Druck geraten, der Euro war im Gegenzug auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Auslöser waren Inflationsdaten aus den USA, die niedriger ausfielen als erwartet und eine etwas langsamere Zinsstraffung durch die US-Notenbank nahelegen. Am Montag konnte der Dollar jedoch etwas an Boden gut machen.



Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Produktionszahlen aus der Industrie der Eurozone fielen etwas besser aus als erwartet, bewegten die Kurse aber nicht nennenswert. In den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Ölpreise fallen

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 95.21 $. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 88 Cent auf 88.08 $.



Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit einem Anstieg des Dollarkurses. Nach starken Kursverlusten in der vergangenen Woche konnte sich die US-Währung seit dem Morgen etwas erholen. Sie legte im Handel mit anderen wichtigen Währungen zu. Ein stärkerer Dollar verteuert das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums, was die Nachfrage bremst und den Ölpreis belastet.



Die Kursentwicklung des Dollar habe die Erwartungen an Lockerungen der Corona-Massnahmen in China überlagert, hiess es aus dem Markt. In der vergangenen Woche hatten Meldungen, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockere, für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.

Chinesische Börsen steigen weiter – Verluste in Tokio

An den asiatischen Aktienmärkten haben die chinesischen Börsen an ihre Rally zum Wochenschluss angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Als Antrieb erwiesen sich am Montag Pläne für ein umfassendes Rettungspaket für Bauträger. Dies trieb Immobilienaktien in die Höhe.



Am Freitag hatten die chinesischen Börsen mit Kurssprüngen von der Lockerung einiger Covid-Regeln profitiert. Zusammen mit der Nachricht vom Montag wuchs nun unter Händlern die Zuversicht, dass die Regierung in Peking endlich konkrete Schritte unternimmt, um die beiden grössten Probleme des Marktes anzugehen - die wirtschaftlichen Schäden der Null-Covid-Strategie und die Immobilienkrise.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen legte um 0,15% zu. Am Freitag war er um 2,79% gestiegen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann kurz vor Handelsschluss 1,75%, nachdem er zum Wochenschluss um 7,48% in die Höhe geschnellt war.



Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 hingegen verlor 1,06% auf 27’963,47 Punkte. Für trübe Laune sorgte ein Kursrutsch bei den Papieren von Softbank von fast 13%. Die Resultate für das zweite Geschäftsquartal hatten Analysten enttäuscht. Der Experte Mitsunobu Tsuruo von der Bank Citigroup merkte zudem kritisch an, dass der Konzern keine weiteren Pläne für den Rückkauf von Aktien angekündigt habe.



Der australische S&P ASX 200 gab um 0,16% nach. Aktien von Industrieunternehmen gerieten besonders stark unter Druck.

Rally an US-Märkten fortgesetzt

Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte erneut von den erfreulichen Inflationszahlen des Vortages profitiert und ihre Rally fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 kletterte 0,9% auf 3992,93, während der Dow Jones Industrial 0,1% auf 33’747,86 stieg. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte 1,9% auf 11’323,33.

Bei den Einzeltiteln rückten die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Fokus: Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank setzten sie sich mit einem Plus von 7,2% an die Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren des Gesundheitskonzerns UnitedHealth mit einem Minus von 4,1%. Die an Wallstreet kotierten Papiere chinesischer Unternehmen profitierten derweil von den angekündigten Lockerungen der strengen Null-Covid-Politik im Reich der Mitte. Etwa stiegen die Valoren des Internethändlers JD.com um 6,3%.

AWP/REUTERS

