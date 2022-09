Börsenbericht – SMI: Abwärtstrend hält an Zur Wochenmitte hält der Schweizer Aktienmarkt vor dem US-Zinsentscheid seinen Abwärtstrend bei.

Der Eingang zur Schweizer Börse SIX und zum Schweizer Finanzmuseum an der Pfingstweidstrasse in Zürich. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse hält zur Wochenmitte an. Zu den Zins- und Rezessionssorgen kommt nun die Angst vor einer Eskalation im Ukrainekrieg noch als weiterer belastender Faktor hinzu. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung angeordnet und will 300'000 Reservisten aufbieten. Dies trübe die ohnehin schon schlechte Stimmung noch mehr, sagt ein Händler. Dennoch laufe das Geschäft bisher recht ruhig ab.



«Für Verkäufe ist es eh zu spät», sagt ein Händler. Und trotz der tiefen Kurse wolle sich auch niemand neu am Markt engagieren. Die Anlegern würden jetzt abwarten. Dies liege wohl vor allem auch an den anstehenden Zinsentscheiden der US-Notenbank am Abend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am morgigen Donnerstag, heisst es am Markt. Die meisten Experten gehen davon aus, dass das Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Auch von der SNB wird ein Zinsschritt von mindestens 0,5 bis gar 0,75 Prozentpunkten erwartet.



Der SMI fiel am Mittwoch zunächst bis auf 10'380 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit rund drei Monaten. Dann grenzte der Leitindex die Verluste etwas ein. Gegen 11.05 Uhr notiert er 0,78% im Minus bei 10'394,55 Punkten. Damit ist der Leitindex nicht mehr weit von dem im Juni markierten Jahrestief von 10'350 Punkten entfernt.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,77% auf 1579,70 und der breite SPI 0,59% auf 13'331,97 Zähler. 28 SLI-Werte geben zum Teil deutlich nach und zwei legen ein wenig zu.



Zu den Gewinnern gehören die Technologiewerte VAT und die Bauzulieferertitel Geberit. Vergleichsweise gut schlagen sich noch die Aktien des Duftstoffherstellers Givaudan, der Technologiefirma AMS-Osram und die Zykliker Sika und SGS sowie die Papiere der Grossbank CS. Die schwergewichtigen Nestlé sind knapp gehalten.



Auf der anderen Seite stehen Richemont bei den Verlierern ganz oben. Doch dieses Minus ist der Dividende von 3,25 Fr. geschuldet, die bei dem Luxusgüterhersteller heute fällig wird. Rivale Swatch gibt ebenfalls nach.



Ebenfalls ganz unten in der Kurstabelle stehen die Aktien der Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life, Wachstumswerte wie Lonza und Logitech sowie die zyklischen Holcim. Mit Alcon und Novartis sowie Roche sind auch defensive Schwergewichte mit dabei. Auch die Aktien der Grossbank UBS geben klar nach.



Am breiten Markt stechen indes die Aktien von Aryzta negativ hervor. Die ZKB hat ihre Empfehlung für den Backwarenhersteller auf «Marktgewichten» von «Übergewichten» gesenkt. Die firmeneigenen Mittelfristziele seien ambitioniert, heisst es.



Unter Druck stehen zudem die Anteile von Idorsia. Morgan Stanley hat die Titel der Biotechnologiefirma auf «Underweight» von "Equal-weight" und das Kursziel deutlich auf 10 von zuvor 15 Fr. gesenkt.



Im Sog von Idorsia stehen auch andere kleine Biotechwerte unter Druck. Dazu zählen Obseva, Addex und Kinarus, die 12, 8 und 6% einbüssen.



Zu den Gewinnern zählen dagegen die Aktien von Zur Rose. Bei der Versandapotheke ist mit Reade Griffith ein bekannter Fondsmanager mit einer Beteiligung von 3,22% eingestiegen. Griffith gilt laut Händlern als «Bad Boy» unter den Fondsmanagern. Er könnte verborgene Werte in dem Unternehmen erkenne, die es sich zu heben lohnen könnte, sagt ein Börsianer. «Das zieht Trittbrettfahrer an.»

USA: Vor US-Zinsentscheid mit Gewinnen

Vor der mit Spannung erwarteten heutigen Sitzung der US-Notenbank Fed haben Anleger an der Wallstreet am Dienstag Gewinne mitgenommen. Es wird eine neuerliche Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte erwartet. Oder gar mehr.

Ausserdem dürfte das noch nicht das Ende sein, die Rezessionsängste nehmen zu. Eine schrumpfende Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Erdöl dämpfen. Öl der Sorte WTI gab denn auch rund 2% auf 84.45 $ pro Barrel nach. Der Index der Standardwerte Dow Jones Industrial (30’706 Punkte) verlor wie der technologielastige Nasdaq Composite 1% (11’425 Punkte). Der breite S&P 500 gab etwas mehr (1,1%) auf 3856 Punkte nach.

Zu den grössten Verlierern gehörten die Aktien von Ford (–12,3%). Der Autohersteller rechnet aufgrund der Inflation mit zusätzlichen Kosten für Teile von Zulieferern von 1 Mrd. $. Ausserdem machen Lieferkettenprobleme zu schaffen. Die Gewinnwarnung von Ford riss auch Konkurrent General Motors um fast 6% in die Tiefe.

Nike büssten nach einer Herabstufung durch Barclays 4,5% ein. Die britische Bank sieht einen Nachfragerückgang auf den Sportartikelhersteller zukommen, ausserdem steigende Lagerbestände und Marktschwankungen in China. Aufwind verspürten hingegen Apple (+1,6%). Der iPhone-Hersteller kündigte happige Preiserhöhungen für Apps und In-App-Käufe in Europa und Asien an.

Asien: Verkäufer haben Oberhand

Auch an den asiatischen Börsen hatten die Verkäufer die Oberhand. Die wichtigsten Indizes verzeichneten im Verlauf des Handels am Dienstag teilweise deutliche Verluste.

In Tokio standen der Nikkei 225 sowie der breit gefasste Topix gute 1,2% im Minus. In Hongkong sah es mit 1,5% für den Hang Seng noch düsterer aus. Besser hielten sich die chinesischen Festlandbörsen mit –0,6% im Shanghai Composite und –1% im CSI 300. In Korea notierte der Kospi 1% im roten Bereich, der australische All Ordinaries gab 1,6% ab.

Kaum Bewegung - Warten auf US-Notenbank am Abend

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed bisher kaum bewegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 0,9961 $ und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9613 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9648 Fr.



Die Finanzmärkte warten auf die Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter werden im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut merklich verschärfen. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juli wird überwiegend mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Doch auch ein noch grösserer Schritt wird von einigen Marktbeobachtern nicht ausgeschlossen.



Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten sieht es aber derzeit nicht danach aus. «Der Oktober-Fed-Funds-Future handelt derzeit um 3,125% und impliziert damit (bei einem Fed-Funds-Satz von 2,33%), dass sich der Markt ziemlich sicher ist, dass die Fed heute den Zielkorridor für den Fed-Funds-Satz um 75 Basispunkte anhebt», hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. «Ein 100-Basispunkte-Schritt ist eher eine hypothetische Alternative als ein wirklich als realistisch angesehenes Szenario.»

Ölpreise legen deutlich zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach der Ankündigung einer Teilmobilmachung in Russland deutlich gestiegen. Der Markt befürchtet durch die Massnahme eine weitere Eskalation im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92.76 $ und damit 2.14 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2.12 auf 86.06 $.

Am Morgen reagierten die Ölpreise mit einem sprunghaften Anstieg auf jüngste Aussagen des russischen Präsidenten. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angeordnet.

Zuvor hatten die Ölpreise seit einiger Zeit wegen der Erwartung einer schwachen Konjunktur in vielen grossen Volkswirtschaften unter Druck gestanden. Im Kampf gegen die hohe Inflation haben viele Notenbanken die Leitzinsen deutlich erhöht, was die wirtschaftliche Entwicklung bremst.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger verstärkt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten, die am Abend erwartet wird. Am Markt wird fest mit einer weiteren deutlichen Zinserhöhung gerechnet.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.