Markttechniker vom 21. März 2023 – SMI: Index stabil, Vorsicht bei der UBS Der Swiss Market Index hat sich im Schnellgang vom Banken-Schock erholt. Was aber auffällt, ist sehr viel Optimismus bei einem Papier. Andreas Büchler

Der SMI-Crash war - zumindest bislang - eine Eintagsfliege. Mit dem typischen Verlaufsmuster beruhigte sich der Markt wieder: Ein Einbruch am Montag nach Eröffnung, dann einer Erholung bis zum Handelsschluss - unter Analysten auf Grund der Form im Kerzenchart als «Hammer» bekannt. Dazu kommt, dass der Markt nach grossen Verfallstagen an den Terminbörsen überdurchschnittlich oft in die Gegenrichtung dreht. Am vergangenen Freitag war es wieder einmal soweit, und da es vorher abwärts ging, steigen die Chancen auf eine Erholung im Anschluss.

Überschaubar scheint dagegen das Potenzial bei der UBS-Aktie, die nach prozentual zweistelligen Anfangsverlusten nach dem Wochenende inzwischen wieder knapp unter 19 Fr. notiert. Damit taucht der Kurs aber auch in ein viele Jahre bestehendes Abverkaufsniveau ein (rot), das in der aktuellen Phase der Unsicherheit kaum weiter durchdrungen werden dürfte. Eine Rückkehr zum seit 2010 gültigen Gleichgewichtspreis (grau) um 14 Fr. ist eher zu befürchten.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.