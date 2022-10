Markttechnik vom 24. Oktober 2022 – SMI: Käufer bleiben Mangelware Schon an kleineren technischen Barrieren verlangsamt sich die Erholung des Swiss Market Index wieder – oder stoppt sie sogar vollständig? Andreas Büchler

Bereits an der Mittellinie des fallenden Kurskanals (schwarz) im übergeordneten Zeitfenster stieg der Abgabedruck wieder deutlich an. Marktteilnehmer könnten darüber hinaus auch durch die horizontale Barriere um 10’600 / 10’650 abgeschreckt worden sein, an welcher Anfang Oktober eine Bärenmarktrally schon einmal zu einem frühen Ende kam. Welche dieser Orientierungsmarken auch immer den Ausschlag gab, oder ob beide zusammen wirkten: Der Trend im Wochenchart ist unverändert negativ.

Bleibt der SMI seinem jüngsten Bewegungsmuster treu, steht nun wieder ein Test der kurzfristigen Tradingrange-Untergrenze im Bereich der 10’000er-Marke an. Dort stabilisiert sich der Index bereits seit einem Monat wiederholt - was auch beim nächsten Anlauf zunächst zu erwarten ist.

Schon vorher, an den zuletzt verstärkt gehandelten Preisniveaus bei 10’200 und 10’350 kann eine weitere Verkaufswelle leicht abgefedert werden. Für eine dauerhafte Wende nach oben fehlt es aber aktuell noch an entsprechenden technischen Bodenbildungssignalen.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.