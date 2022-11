Markttechnik vom 15. November 2022 – SMI: Käufer sind leicht erschöpft Erneut stoppt eine Kaufwelle an der 11’200er-Marke. Doch ist es nur eine Atempause oder wieder ein Wendepunkt des Swiss Market Index? Andreas Büchler

Der SMI war am oberen Ende seiner kurz- und mittelfristigen Schwankungskorridore angekommen (rot, blau), sodass der jüngste Halt nicht überraschen kann. Die klaren Abverkäufe oberhalb von 11’200 Punkten deuten darauf hin, dass hier zumindest für ein paar Tage mit einer Unterbrechung der Aufwärtsbewegung zu rechnen ist.

Ein weiterer Anlauf an diese Zone ist jedoch möglich, denn nach unten ist der Markt derzeit gut abgefedert: Der hohe Umsatz an den Preisschwellen um 10’750 / 10’850 liefert einen guten Indikator für eine Auffangzone, ebenso der südliche Rand des Schwankungsbandes auf der untergeordneten Zeitebene. Neue Hochs dürfte der Index aber vorerst nur in einem ideal verlaufenden Szenario markieren, eine Seitwärtsbewegung ist aussichtsreicher.

Dass hingegen die Untergrenze des mittelfristigen Prognosekorridors bei 9’900 bis 10’100 schon in den nächsten Wochen wieder auf den Prüfstand kommt, ist trotz des Abwärtstrends im Satellitenbild nicht allzu wahrscheinlich – dafür war die jüngste Rally zu schwungvoll. Eine Tradingrange mit südlichem Limit bei 10’600 / 10’750 hat die besten Chancen.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.