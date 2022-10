Markttechnik vom 6. Oktober 2022 – SMI: Kippt die Stimmung schnell wieder? Der Swiss Market Index hat die Hälfte seiner jüngsten Abwärtswelle aufgeholt – doch hier stoppt die Erholung.

Andreas Büchler

Der SMI ist am ersten Erholungskursziel im Bereich 10’600/10’700 angekommen und hat damit vorerst den Spielraum in seinem kurzfristigen Bewegungsband (rot) nach oben ausgeschöpft. Zugleich ist nun eine bereits bewährte Wendezone erreicht, an der sich vorsichtige Marktteilnehmer wieder verstärkt mit Verkäufen orientieren dürften.

Angesichts des mittelfristig intakten Abwärtstrends ist das Chance-Risiko-Verhältnis für frische Käufe auf dem aktuell erreichten Preisniveau schlecht. Nach einer Atempause ist zwar ein weiterer Anstieg in Richtung der markanten markttechnischen Barriere um 11’200 im Idealfall möglich, doch ebenso wahrscheinlich ist es, dass der Index schon an der nun erreichten Hürde nach unten dreht oder zumindest stagniert.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

