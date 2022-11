Börsenbericht vom 9. November 2022 – SMI zieht an Die Finanzmärkte stehen am Mittwoch ganz im Zeichen der US-Zwischenwahlen.

Noch sei es zu früh, um Bilanz zu ziehen, sind sich die Beobachter einig. Klar sei nur, dass «aus der von vielen Beobachtern erwarteten 'Roten Welle' ein Rinnsal geworden ist», kommentiert ein Ökonom der LBBW. Allerdings deuten sich aktuell unklare Machtverhältnisse an. So liegen nach derzeitigen Auszählungen die Republikaner bei der Wahl zum Repräsentantenhaus in Führung. Im Rennen um die Sitze im US-Senat liegen Republikaner und Demokraten gleich auf.

Klar scheint damit zumindest, dass US-Präsident Joe Biden nach den Zwischenwahlen nicht weiter durchregieren könne wie in den vergangenen beiden Jahren. «Dies ist aus Marktsicht durchaus ein gutes Ergebnis, sind Steuererhöhungen in der Folge doch unwahrscheinlich», heisst es dazu in einem Kommentar. Die spannendsten Daten stehen allerdings erst am morgigen Donnerstag an, wenn US-Inflationszahlen veröffentlich werden. Zudem trügen die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in China zu der Zurückhaltung bei. Trotz der Diskussion um eine langsame Abkehr von der Null-Covid-Politik könnten es in China zu weiteren Lockdowns kommen.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,16% hinzu auf 10'844,51 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,12% auf 1648,58 und der breite SPI um 0,20% auf 13'772,11 Zähler. Von den 30 Blue Chips gewinnen 18 hinzu, während 12 nachgeben.

Angeführt wird die Gewinnerliste von den Aktien des Bankensoftware-Unternehmens Temenos (+1,7%). Der Aktionär Petrus stellt neue Forderungen an den Konzern. Dazu zählt die unverzügliche umfassende strategische Überprüfung sowie die Rücktritte von CEO und VRP.

Mit Schindler, Geberit und VAT, die um bis zu 0,9% hinzugewinnen, stehen noch weitere Zykliker auf den Einkaufslisten der Aktionäre.

Dem stehen Verluste von etwa 1% bei Kühne+Nagel sowie Logitech gegenüber. Auch der Versicherer Swiss Life (-0,1%) ist nach Zahlen mittlerweile knapp ins Minus gedreht. Am Markt wird das Zahlenset derweil als solide bezeichnet.



Euro gibt zum Dollar nach – Franken legt zu

Der Euro hat am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0059 $. Dies ist etwas weniger als noch im frühen Handel. Der Euro hat allerdings zwischenzeitlich deutlichere Verluste wieder wettgemacht.

Als stark erweist sich derweil der Schweizer Franken. Der Euro fällt zum Franken wieder unter die 0.99er-Marke und notiert am Mittag bei 0.9888 Fr. Ein Dollar kostet mit 0.9831 Fr. ebenfalls etwas weniger als noch am Morgen.

An den Finanzmärkten stehen die Zwischenwahlen in den USA im Mittelpunkt. Bei den sogenannten Midterms ist die prognostizierte Erfolgswelle der Republikaner nach ersten Ergebnissen wohl ausgeblieben. Insbesondere das Rennen um die Mehrheit im Senat, der zweiten Kammer des Kongresses, scheint sehr eng zu sein. Entscheidend könnte eine mögliche Stichwahl im Bundesstaat Georgia sein. Im Repräsentantenhaus sieht es nach einer knappen Mehrheit für die Republikaner aus, auch wenn dies noch nicht ganz sicher ist.

«Für die Finanzmärkte ist der eigentliche Ausgang der Kongresswahlen von keiner grösseren Relevanz», so Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Zu sehr stehen die Themen Inflation und Geldpolitik im Mittelpunkt.» Allerdings könnten die Zwischenwahlen laut Gitzel den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren beeinflussen. Dies gelte insbesondere dann, wenn erkannt werde, dass Donald Trump nicht der grosse Stimmenbringer sei.

In der Eurozone bleibt die hohe Inflation und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Die Verbraucher in der Eurozone sehen laut einer Umfrage der EZB auf Sicht von drei Jahren weiterhin eine erhöhte Inflation. Im September lagen die Erwartungen für die Jahresrate wie im Vormonat bei 3,0%. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Inflation mit 10,7% einen Rekordwert erreicht. Zudem erwarten die Verbraucher eine stärkere Schrumpfung der Wirtschaftsleistung als bisher.

Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 94.78 $. Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 88.29 $.

Nach Abschlägen am Vortag hielten sich die Preisbewegungen zur Wochenmitte in Grenzen. Belastet wurden die Preise zuletzt durch enttäuschte Hoffnungen auf eine Lockerung der strengen Corona-Politik Chinas. Die teils drastischen Massnahmen stellen eine erhebliche Belastung für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt dar.

Als Gegenpol fungiert die Förderpolitik des Erdölverbunds Opec+. Die rund 20 Länder haben ihre Produktion zum Monatsbeginn reduziert. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) bezeichnete den Schritt auf der Klimakonferenz COP27 als «nicht hilfreich». Der Schritt ist eine Reaktion auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten - die allerdings auf hohem Niveau erfolgt sind. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland hatten die Preise zuvor stark getrieben.

Am Nachmittag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auch auf neue Daten zu den US-Ölreserven. Das Energieministerium gibt seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Am Dienstagabend hatte das American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Lageraufbau mitgeteilt.

USA

Am Tag der Zwischenwahlen in den USA verzeichnete der US-Aktienmarkt erneut Avancen. Der Dow Jones Industrial Average gewann 1% oder 334 Punkte auf 33’161, der S&P 500 stieg 0,6% auf 3828, und der technologielastige Nasdaq 100 legte 0,8% auf 11’060 zu. Vorübergehend kam es aber zu einer empfindlichen Korrektur um rund 500 Punkte im Dow Jones. Als Grund wurde unter anderem eine heftige Schwankung in der Wertentwicklung des Bitcoins, der zeitweise um 10% absackte, angegeben, doch setzten sich schnell wieder die Käufer durch.

Die Midterm-Wahlen sorgten aber für eine gute Grundstimmung. Es wird seit längerem davon ausgegangen, dass die als wirtschaftsfreundlich geltenden Republikaner Gewinne verzeichnen werden und in mindestens einer der beiden Parlamentskammern neu die Mehrheit erreichen könnten. Es wurden denn auch Titel von Unternehmen gekauft, von denen man annimmt, dass sie im Fall eines Sieges der Republikaner profitieren könnten.

Unter den grossen Standardwerten des Dow Jones gehörten Amgen (+5,6%), Boeing (+2,9%) und American Express (+2,2%) zu den grössten Gewinnern, während Walgreens Boots Alliance (–0,8%), Walt Disney (–0,53%) und Chevron (–0,15%) am Ende der Tabelle figurierten. Die Papiere des Warenhauskonzerns Kohl’s avancierten 7,3%, nachdem ein Chefwechsel und eine besser als erwartet ausgefallene Guidance zum dritten Quartal bekannt gegeben worden waren. Der Touristikwebseite TripAdvisor enttäuschte dagegen mit einem schwachen Quartalsausblick, was die Titel um 17,3% sinken liess.

Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch von der Zinsseite her. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sank um sieben Basispunkte auf 4,14%.

Asien

In Asien bleiben die Anleger trotz der Gewinne in den USA mehrheitlich vorsichtig. Der japanische Nikkei 225 verliert 0,6% auf 27’719, der Hongkonger Hang Seng büsst 1,5% auf 16’304 ein, und in China verliert der Shanghai SE 0,4% auf 3052. In Südkorea legt der Kospi 0,9% auf 2421 zu.

