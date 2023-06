Markttechnik – SMI könnte kurzfristig bis 11'000 Punkte sinken Markttechnikexperte Michael Riesner geht davon aus, dass der Swiss Market Index aus dem Band von 11’194 bis 11’616 Punkten hinausfallen könnte.

Der SMI habe in den ersten Junitagen bei 11'490 Zählern ein neues sogenanntes Lower High, meint Analyst Michael Riesner. Bild: ZVG/SIX

Für den Swiss Market Index (SMI) sind die vergangenen sieben bis acht Wochen unter dem Strich ein Nullsummenspiel gewesen. In dieser Zeit bewegte sich das Börsenbarometer in einem Band von 11'194 bis 11'616 Punkte. Mit Michael Riesner geht ein viel beachteter Markttechnikexperte davon aus, dass der SMI aus diesem Band hinausfallen könnte.

Der Schweizer Leitindex habe in den ersten Junitagen bei 11'490 Zählern ein neues sogenanntes Lower High, meint der Analyst. Mit anderen Worten: Dem SMI fehlte die Kraft, um wieder zu den diesjährigen Höchstständen bei 11'616 Punkten aufzuschliessen. Für den Experten rückt daher das Zwischentief bei 11'194 Punkten in den Vordergrund. Er sieht diese Unterstützungslinie noch vor Ende Monat fallen, gefolgt von einem Rücksetzer in die Region von 11'000 Zählern.

Eine wichtige Rolle wird ihm zufolge dem Schwergewicht Nestlé zuteil. Auf ihn machen die Valoren des Westschweizer Nahrungsmittelkonzerns zusehends einen überverkauften Eindruck. Solange die Unterstützungslinie bei 105 Fr. nicht verletzt wird, könnte die Korrektur beim Schwergewicht ausgestanden sein. An seiner Einschätzung für den SMI ändert sich dadurch allerdings nichts.

Bank Julius Bär mit neuen Einzelempfehlungen

Nichts mehr von den Nestlé-Aktien wissen wollen die Berufskollegen Mensur Pocinci und Markus Wachter. Die beiden Markttechnikexperten der Bank Julius Bär haben das Schwergewicht erst kürzlich aus ihrem Swiss Equities Portfolio verbannt. Dasselbe Schicksal ereilt neuerdings auch die Valoren von Roche und Novartis sowie die von Logitech, während die Papiere von Schindler und Partners Group dazukommen. Zu diesem Portfolio gehörden weiter Richemont, ABB, Holcim, Lonza, Swiss Life, Zurich Insurance, UBS und Sika.



In Sachen SMI sind die Analysten ziemlich zuversichtlich, obwohl keines der drei Indexschwergewichte unter den Einzelempfehlungen zu finden ist.

AWP

