Markttechnik vom 14. Februar 2023 – SMI: Konsolidierung bleibt gefährlich Der jüngste Ausreisser des Swiss Market Index nach Süden könnte einen bereinigenden Effekt haben. Ein Wiedersehen mit der 11’000er-Marke ist aber nicht ausgeschlossen. Andreas Büchler

Der Abverkauf vor dem letzten Wochenende trieb die Preise bis fast auf 11’000 Punkte nach unten, was zunächst ein negatives Signal war, da damit die jüngste Trading-Box (rotes Viereck im Chart) verlassen wurde. In der Vergangenheit war das ein Warnzeichen, doch diesmal erholte sich der Markt noch am gleichen Tag wieder deutlich von seinen Tiefs. Was bleibt, ist ein wegen seiner Form im Kerzenchart als «Hammer» bekanntes Verlaufsmuster, das bekannt dafür ist, eine vorläufige Bodenbildung anzudeuten (grauer Pfeil). Dies entschärft die Situation auf der untergeordneten Zeitebene leicht, ein erneuter Test des unteren Schwankungsband-Randes um 10’950 / 11’050 bleibt aber jederzeit möglich.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

