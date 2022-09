Markttechnik vom 26. September 2022 – SMI: Korrekturziel fast erreicht Der Swiss Market Index ist nach einem 1000-Punkte-Absturz an einem potenziellen Rastplatz angekommen. Andreas Büchler

Die Dominanz der Verkäuferseite setzte sich auch in der vergangenen Woche eindrucksvoll fort, was den SMI noch schneller in Richtung der 10’000er-Marke zurück fallen liess, als es aus markttechnischer Sicht ohnehin zu befürchten war. Hier verläuft aktuell die Untergrenze des fallenden Abwärtstrendkanals (schwarz), der bereits seit Ende 2021 Richtung und Tempo abbildet.

Allerdings hat der Markt inzwischen den Spielraum innerhalb seiner kurz- und mittelfristigen Schwankungsbänder (rot, blau) nach unten ausgereizt oder sogar überschritten. Die aus vergangenen Ausschlägen berechneten Prognose-Indikatoren bieten erfahrungsgemäss eine zuverlässige Unterstützung bei der Suche nach Wendepunkten. Zumindest eine Atempause wird dadurch wahrscheinlicher - für einen nachhaltigen Trendwechsel existieren dagegen nach wie vor keine Anhaltspunkte.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.