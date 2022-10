Markttechnik vom 14. Oktober 2022 – SMI: Macht er nun wieder schlapp? Der Swiss Market Index klettert bis an eine der kurzfristig umsatzstärksten Preisregionen. Auch der nächste Orientierungspunkt lässt sich so bestimmen. Andreas Büchler

Der SMI konnte sich erneut an der 10’000er-Marke stabilisieren, was zumindest ein kleines Positiv-Signal darstellt. Von dort aus wurde er nachgefragt, bis er die seit Beginn der jüngsten Abwärtswelle am Monatsanfang stark gehandelte Schwelle um 10’400 / 10’450 erreichte (blaue Rechteck-Markierung). Hier stoppte die Erholung fast punktgenau, was nach deren hohem Tempo aber auch keine Überraschung ist.

Die nächste, analog ableitbare Zielzone liegt nun bei 10’500 / 10’550 Punkten und damit bereits nahe am markanten horizontalen Wendebereich im weiter zurück reichenden Chart auf Tagesbasis. Dort ist auch zu erkennen, dass der kurzfristige Bewegungsspielraum im entsprechenden Schwankungskorridor (rot) bereits wieder weitestgehend ausgeschöpft ist.

Damit wird das Chance-Risiko-Verhältnis für eine weitere Erholungs-Spekulation ab dem Areal um 10’500 wieder schrittweise schlechter, zumal der übergeordnete Trend ohnehin noch fallend ist.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.