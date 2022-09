Börsenbericht – SMI mit Abgaben zum Start erwartet Auch die neue Woche dürfte am Schweizer Aktienmarkt zunächst mit Verlusten beginnen. Der Euro rutscht gegenüber dem Franken kurz auf ein neues Rekordtief.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Nach einer verlustreichen Vorwoche dürfte der Schweizer Aktienmarkt auch am Montag zunächst tiefer in die neue Handelswoche starten. Vergangene Woche war der Leitindex SMI mit einem deutlichen Minus von mehr als 4% aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen verhaltenen Wochenstart. Ausgelöst wurde die aktuelle Verkaufsrunde durch die Zinserhöhungen zahlreicher Notenbanken in der vergangenen Woche, darunter Fed, SNB oder auch Bank of England.



Dabei signalisierten die Währungshüter, dass sie in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen noch weiter anheben könnten. Nun bereiteten sich Investoren auf eine harte Landung der Wirtschaft vor. In diesem Umfeld sei es gut möglich, dass die Märkte nochmals Tiefstände testeten, bevor sie einen Boden fänden, erklärt ein Händler. Für eine gewisse Verunsicherung sorge auch der Wahlausgang in Italien, bei dem sich ein Sieg des rechten Lagers inzwischen feststeht.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 8.15 Uhr 0,37% auf 10'100,62 Punkte. Vergangene Woche hat der SMI 4,5% eingebüsst und ist zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen. Mit einem Schlusskurs bei 10'137,78 Punkten ist die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Zählern nicht mehr allzu weit entfernt. Gemäss einigen Händlern ist es nur eine Frage der Zeit, wann diese Hürde fällt.



Auch am Devisenmarkt hat das Euro/Franken-Paar neue Rekorde markiert. Im frühen Handel ist das Paar bis auf den Rekordwert von 0,9405 gefallen. Nachdem in Italien das rechte Lager die Wahlen am gestrigen Sonntag gewonnen hat, dürfte innerhalb der Eurozone der politische Gegenwind aus Italien grösser werden.



Von den 20 SMI-Titeln geben vorbörslich alle bis auf Givaudan (+0,4%) nach. Sie hatten sich bereits in der Vorwoche gegen den insgesamt schwachen Markttrend gestemmt.



Auf Nachrichtenseite steht erneut die Grossbank Credit Suisse (-0,5%) im Mittelpunkt. So teilte sie am Montagmorgen mit, mit der laufenden Strategieüberprüfung auf Kurs zu sein. Angesichts zahlreicher spekulativer Medienberichte in den vergangenen Tagen sah sich die Grossbank offenbar dazu veranlasst, einen Zwischenstand zu kommunizieren.



Beim Computerzubehörspezialisten Logitech (-2,5% oder -1,13 Fr.) fällt das Minus optisch grösser aus als es tatsächlich ist. Das Unternehmen wird an diesem Tag ex Dividende (0,9621 Fr.) gehandelt.



In den hinteren Reihen sind Belimo (+2,7%) nach einer Hochstufung durch Berenberg gegen den Trend verstärkt gesucht.

Asiatische Märkte mehrheitlich im Minus

An den Börsen in Asien setzt sich die Talfahrt am Montag mehrheitlich fort. In Tokio fällt der Nikkei 225 2,7%, der breiter gefasste Topix notiert ebenfalls 2,7% tiefer. Der Hongkonger Hang Seng erreicht nach schwachem Start das Schlussniveau von Freitag. Auf dem chinesischen Festland öffnet der CSI 300 im Minus, erholt sich anschliessend und notiert 0,4% im Plus. Der koreanische Kospi verliert hingegen 2,9% und in Taiwan der Taiex 2,1%. Der australische Leitindex ASX 200 steht 1,3% im Minus.

Verluste an US-Börsen

Am Freitag hatten sich auch die US-Börsen nicht der weltweiten Verkaufswelle entziehen können. Der Dow Jones Industrial verlor 1,6% auf 29'590 Punkte und schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit November 2020. Der breit gefasste S&P 500 gab 1,7% auf 3693 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss 1,8% tiefer auf 10'868 Zähler.

Damit endete die zweite Woche in Folge im Minus. Am US-Anleihenmarkt dauern die Kurseinbussen schon länger an: Die Rendite zehnjähriger Treasuries kletterte am Freitag auf 3,695% - die achte Woche in Folge mit steigender Marktverzinsung.

EUR/CHF kurz auf Rekordtief

Der US-Dollar ist an den Finanzmärkten weiter stark gefragt. Im Gegenzug geraten andere Währungen unter teils erheblichen Druck. In der Nacht auf Montag sackte der Euro kräftig ab und fiel erneut auf einen 20-jährigen Tiefstand. Das britische Pfund sank zum Dollar sogar auf den tiefsten jemals erreichten Stand.



Ein Euro kostete in der Nacht im Tief rund 0,95 $ und damit so wenig wie letztmalig im Jahr 2002. Das britische Pfund brach zeitweise um fast fünf Prozent bis auf 1,0350 $ ein. Das war ein Rekordtief. Bis zum Morgen konnten sich Euro und Pfund wieder etwas erholen. Der Euro kostet aktuell 0,9635 $.



Zum Franken sackte der Euro in den frühen Morgenstunden bis auf 0,9405 ab, ein weiteres Rekordtief. Mittlerweile hat sich das Währungspaar bis auf 0,9487 wieder erholt. Der US-Dollar behauptet sich mit 0,9846 Fr. oberhalb der 0,98er Marke.



Der Dollar profitiert schon seit längerem als sichere Alternative von den vielen krisenhaften Entwicklungen auf der Welt, insbesondere dem Ukraine-Krieg. Der Euro wird vor allem durch die Energiekrise in Europa belastet. Der Wahlausgang in Italien, wo politisch rechte Kräfte die Oberhand gewannen, könnte den Euro zusätzlich belastet haben.



Das britische Pfund hat in den vergangenen Tagen drastisch an Wert verloren. Fachleute nennen vor allem die starken Steuersenkungen und sonstigen Entlastungen der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss als Unsicherheitsfaktor. Der finanzpolitische Kurs bereite dem Devisenmarkt mit Blick auf die steigende Staatsverschuldung grosse Sorgen, kommentierte Expertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank.

Ölpreise mit weiteren Abschlägen

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn an ihre deutlichen Abschläge aus den vergangenen Wochen angeknüpft. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,16 $ Das waren 99 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 94 Cent auf 77,80 $. Damit rangieren die Preise auf dem niedrigsten Niveau seit Januar.



Die Erdölpreise werden seit einiger Zeit durch eine Reihe von Entwicklungen belastet, allen voran durch den Krieg in der Ukraine. Starker Druck kommt auch von dem aufwertenden US-Dollar, da er Rohöl für Investoren aus anderen Währungsgebieten rechnerisch verteuert und auf deren Nachfrage lastet. Hinzu kommen die starken Zinsanhebungen vieler Zentralbanken, die sich gegen die sehr hohe Inflation stemmen. Die steigenden Zinsen trüben die Konjunkturaussichten und dämpfen die erwartete Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel.

AWP/REUTERS

