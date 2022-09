Börsenbericht – SMI: Volatiler Handel Der Handel an der Schweizer Börse ist am Dienstag von den anstehenden Notenbank-Entscheidungen geprägt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hält weiter an und sorgt am Dienstag für eine gewisse Schwankungsanfälligkeit. Auch der Schweizer Aktienmarkt kann seine Auftaktgewinne nicht halten und notiert mittlerweile knapp im Minus. Händler seien weiterhin zwischen makroökonomischen Unsicherheiten und wichtigen technischen Niveaus hin- und hergerissen, heisst es in einem Kommentar.



«Diese volatile Handelsstimmung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Anleger weiterhin auf mehrere geldpolitische Entscheidungen in dieser Woche einstellen - insbesondere auf die mit Spannung erwartete morgige FOMC-Sitzung, während kurzfristige Händler die Gelegenheit nutzten, um nach der gestrigen Kurserholung Gewinne mitzunehmen», fasst ein Börsianer die Gemengelage zusammen. Als eine der ersten Zentralbanken in dieser Woche hat am Morgen die schwedische Notenbank die Zinsen stärker als erwartet um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75%erhöht. Auch beim Fed und auch der SNB sind Investoren derzeit unsicher, wie stark sie die Zinsen tatsächlich erhöhen werden.



Der SMI verliert gegen 11.00 Uhr 0,19% auf 10'596,69 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,34% auf 1608,55 und der breite SPI um 0,30% auf 13'544,55 Zähler. Im SLI stehen 23 Verlierern sieben Gewinner gegenüber.



Unter den grössten Verlieren sind Vertreter der unterschiedlichsten Branchen zu finden. Vor allem konjunktursensible Werte wie AMS Osram, Schindler oder auch Geberit werden verstärkt aus den Depots entfernt. Sie geben um bis zu 1,5% nach. Gerade für AMS Osram setzt sich damit der seit Jahresbeginn anhaltende schwache Trend weiter fort. Mit einem Verlust von etwa 60% sind sie aktuell der schwächste Blue Chip in diesem Jahr.



Darüber hinaus notieren AMS Osram mittlerweile auch auf Jahrestief. Hier leisten ihnen Werte wie Lonza (-1,8%) oder auch Swisscom (-0,7%) Gesellschaft, die sich ebenfalls auf dem tiefsten Niveau im laufenden Jahr bewegen.



Mit Sonova (-1,1%) und Straumann (-1,0% auf 92,98 Fr.) stehen zudem noch Vertreter der MedTech-Branche auf den Verkaufslisten. Sonova geben damit einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Seit dem (gestrigen) Montag sind die Aktien des Hörsystemspezialisten an Stelle von SGS im SMI enthalten.



Bei Straumann heben Händler hervor, dass die Aktien mittlerweile unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Fr. notieren. Dabei dürften die eingetrübten Konjunkturaussichten wohl zur Genüge eingepreist sein, meint ein Händler.



Etwas uneinheitlich entwickelt sich unterdessen die Finanzbranche. Partners Group geben als einer der grössten Verlierer um 1,9% nach. Die meisten übrigen Finanzwerte wie CS, UBS, Swiss Life, Swiss Re oder auch Julius Bär gewinnen dagegen bis zu 1,2% hinzu. Generell gilt die Aussicht auf steigende Zinsen als positiv für die Branche.



Eine gewisse Stütze stellen die Aktien vom Pharmaschwergewicht Novartis (+0,4%) dar. Roche (-0,1%) und Nestlé (-0,3%) tendieren etwas schwächer. Der Lebensmittelriese will sich Medienberichten zufolge an dem indischen Startup Yoga Bar beteiligen.



Auch unter den Favoriten sind am Dienstag die beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,8%) und Richemont (+1,1%). Die jüngsten Exportdaten stimmen Investoren zuversichtlich. Dass Swatch noch deutlicher zulegen, begründen Analysten damit, dass das tiefere Preissegment dank der Moonswatch besonders starke Zuwächse verzeichnet habe. Aber auch generell seien die wichtigen Regionen USA und China gut gelaufen.



Derweil springen in der zweiten Reihe Bachem (+8,9%) nach Grossaufträgen in die Höhe. Mit Kursaufschlägen von bis zu 6,3% sind zudem Werte wie Medartis, Polypeptide oder auch Ypsomed gesucht.



Dagegen fallen die beiden Reisebranchen-Vertreter Dufry (-1,4%) und Flughafen Zurich (-0,9%) nach Analystenkommentaren zurück.

US-Märkte im Plus

Die Wallstreet hat den Montag dank einem Schlussspurt mit klaren Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial sprang um fast 200 Punkte oder 0,6% auf 31’020 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7% auf 3900 Punkte zu, und der Nasdaq Composite gewann 0,8% auf 11’535 Punkte.

Die Vorwoche hatte mit den deutlichsten Verlusten seit dem Juni geendet. Anleger fürchten sich vor einer Überreaktion der Nationalbanken. Diese Woche stehen diverse Entscheidungen an, allen voran der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird mit einer weiteren Erhöhung des US-Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte gerechnet, einige Beobachter halten auch einen Schritt um 1 Prozentpunkt für möglich.

Die Zinsen zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegten sich weiterhin um 3,5%, die zweijährigen Papiere rentierten nahe 4% und damit auf dem höchsten Niveau seit 2007.

Für die grössten Kursbewegungen sorgte US-Präsident Joe Biden. Am Wochenende hatte er die Coronapandemie für beendet erklärt. Das liess die Aktien von Airlines steigen, Impfstoffhersteller büssten dagegen ein. American Airlines, United Airlines, Delta und andere gewannen je rund 3%. BioNTech (–8,6%), Moderna (–7,1%) und Novavax (–6,5%) mussten Federn lassen.

Bis gegen 2% ging es mit den Papieren von Tesla aufwärts. Der Elektroautobauer konnte gemäss den Schanghaier Behörden den Kapazitätsausbau im dortigen Werk abschliessen. In Deutschland widersprach der Bürgermeister von Grünheide ausserdem einem Medienbericht von letzter Woche, wonach Tesla den Bau der geplanten Batteriefabrik auf Eis gelegt habe.

Asiatische Märkte folgen Wallstreet

Die asiatischen Aktienmärkte nahmen im frühen Dienstagshandel den Schlussspurt an der Wallstreet auf. Auch die asiatischen Investoren stehen im Bann des anstehenden Zinsentscheids des Fed. Die Notenbank Chinas hat am Dienstagmorgen hingegen die Schlüsselsätze für ein- und fünfjährige Kredite beibehalten. Die meisten Analysten erwarten auch von der japanischen Nationalbank die Beibehaltung ihrer (lockeren) Zinspolitik.

In Tokio stiegen der Nikkei 225 sowie der breitere Topix 0,4%. In China lag der Shanghai Composite knapp 0,5% und der CSI 300 0,3% im Plus. Der Hang Seng in Hongkong schlug sich mit einem Sprung um 1,3% deutlich besser. Ähnlich gut sah der australische All Ordinaries mit einer Avance um 1,2% aus. In Seoul stieg der Kospi um 0,5%.

Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Dienstag bis zum Mittag leicht nachgegeben. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung geringfügig mehr als 1 $. Mit 1.0005 $ notiert der Euro etwas schwächer als am Morgen.

Auch zum Franken hat sich der Euro zuletzt wieder etwas abgeschwächt. Er kostet derzeit 0.9661 nach 0.9678 im frühen Geschäft. Der US-Dollar tritt mit 0.9653 mehr oder weniger an Ort.

Starke Impulse gab es im Handel zwischen Euro und Dollar am Vormittag nicht. Preisdaten aus Deutschland spiegelten den derzeit hohen Inflationsdruck wider. Die Erzeugerpreise erhöhten sich im August mit 45,8 Prozent so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. Die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Anstieg um 36,8% gerechnet hatten, wurden deutlich übertroffen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die schwedische Zentralbank eröffnete unterdessen den Reigen an Zinsentscheidungen, die in dieser Woche anstehen. Sie hob ihren Leitzins stärker als erwartet um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75% an. Zudem stellte sie weitere Anhebungen in Aussicht. Die Inflationsrate liegt derzeit mit knapp zehn Prozent viel höher als das Preisziel der Reichsbank von etwa zwei Prozent.

Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist in dieser Woche die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will das Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen. Neben dem Fed entscheiden in dieser Woche unter anderem die Zentralbanken Grossbritanniens und Japans über ihren weiteren Kurs.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag bis zum Mittag leicht gestiegen. Bei ruhigem Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt 92.28 $. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 85.85 $.



Grössere Impulse gab es am Vormittag nicht. In den vergangenen Monaten sind die Erdölpreise im Trend gefallen, allerdings von hohem Niveau aus. Belastung kommt von der schwach erwarteten Konjunkturentwicklung und von vielerorts steigenden Zinsen, mit denen sich die Zentralbanken gegen die hohe Inflation zur Wehr setzen. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel dürfte sich dementsprechend eher schwach entwickeln.



Das Angebot an Rohöl bleibt auf der anderen Seite knapp, was den Rückgang der Ölpreise begrenzt. Hauptgrund für das knappe Angebot ist der Ukraine-Krieg, der viele westliche Staaten zu einer Abkehr von russischem Erdöl veranlasst hat. Am Montag hatte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Auffassung vertreten, dass ein Ersatz russischer Öllieferungen aufgrund des hohen Marktanteils Russlands ein schwieriges Unterfangen sei.

AWP/REUTERS

