Börsenbericht vom 21. November 2022 – SMI dank Schwergewichten mit Gewinnen Der Schweizer Aktienmarkt schliesst am Montag im Plus. Verantwortlich dafür sind vor allem Novartis und Nestlé, die markant zulegten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag im Plus beendet. Dies verdankte er vor allem den defensiven Schwergewichten Novartis und Nestlé, die markant zulegten. Eine Mehrheit der Blue Chips schloss derweil schwächer. Etwas gedämpft wurde die Stimmung laut Händlern von der jüngsten Corona-Entwicklung in China, wo am Wochenende die ersten Toten seit gut einem halben Jahr gemeldet wurden. Das habe Befürchtungen geweckt, dass das Land nach der gerade eingeleiteten Öffnung die Zügel wieder anziehen werde, meinte ein Händler.



Auch grundsätzlich sei die Stimmung nach dem Rally in den letzten paar Wochen wieder etwas nüchterner geworden, hiess es im Markt. Zwar seien die Inflationszahlen zuletzt etwas zurückgekommen, gebannt sei die Gefahr aber noch nicht. «Die Erholung ist wohl bei einigen Titeln etwas gar stark und schnell ausgefallen, entsprechend kommt es nun wieder zu Gewinnmitnahmen auf etwas breiterer Front», sagte zudem ein Marktteilnehmer. Auch die Zürcher Kantonalbank riet in einer neuen Einschätzung bezüglich Aktienkursentwicklung zur Vorsicht. Sie geht weiter davon aus, dass die Gewinnschätzungen von Analysten für viele Unternehmen noch immer zu hoch liegen, was wiederum zu Enttäuschungen bei den Anlegern führen könnte.



Der SMI gewann zum Schluss 0,36% auf 11'085,04 Zähler, dies bei einem Tageshoch von 11'102 Zählern. Der breite Markt gemessen am SPI-Index avancierte 0,32% auf 14'160,89 Punkte, während der 30 Titel umfassende SLI, bei dem die Schwergewichte nicht mit ihrem ganzen Gewicht enthalten sind, lediglich unverändert bei 1698,20 Punkten schloss. Bei den Blue Chips gab es 20 Verlierer und nur zehn Gewinner.



Darunter waren fast ausschliesslich defensive und dividendenstarke Aktien. Novartis (+1,7%) etwa legten nach der starken Freitagsperformance erneut deutlich zu. Die Gewinne vor dem Wochenende seien vor allem im Zusammenhang mit dem Eurex-Verfall gewesen, hiess es im Handel, nun seien weitere Anschlusskäufe dazu gekommen. Der Titel habe damit den starken Verlust von vor 10 Tagen wieder gut gemacht und werde langsam auch aus technischer Sicht wieder interessanter.



Nestlé (+1,1%) profitierten laut Händlern von einer Heraufstufung des europäischen Nahrungsmittelsektors durch die britische Barclays, wobei der Schweizer Konzern zu den nächstjährigen Branchenfavoriten der Briten zählt. Roche (-0,2%) zeigten sich zumeist ebenfalls freundlich, mussten die Gewinne aber zum Schluss wieder abgeben.



Im Spitzenfeld waren ausserdem Julius Bär (+1,6%) nach einem Zwischenbericht über den Geschäftsgang der letzten Monate zu finden. Die verwalteten Kundenvermögen per Ende Oktober lagen zwar etwas hinter den durchschnittlichen Erwartungen zurück. Beim Nettoneugeld und auch bei der Bruttomarge wurden die Schätzungen indes übertroffen und auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis wurde in Marktkreisen gelobt.



Mit Swisscom (+1,6%) und Zurich (+0,8%) waren weitere gute Dividendenzahler weit vorne zu finden. Zudem machten mit Alcon (+1,3%) und Lonza (+0,7%) weitere Titel aus dem Gesundheitssektor Boden gut.



Am deutlichsten nach unten bei den 30 Blue Chips ging es derweil für AMS Osram (-2,9%), CS (-2,5%), SGS (-2,3%), Givaudan (-2,2%), Sonova (-2,0%) und Schindler (-1,8%). Im Markt war zumeist von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Avancen die Rede, bei SGS spielte noch eine Abstufung und bei Sonova eine Managementtransaktion mithinein. Bei Schindler belasteten ausserdem die Corona-News aus China.



Im breiten Markt waren u.a. Bachem (+7,2%) stark gesucht, dies laut Händlern nach einem positiven Medienbericht, der allerdings nichts neues beinhaltet habe. Kardex (+2,2%) zeigten nach einem wegen einer Gewinnwarnung schwachen Freitag (-7,6%) einen Erholungsversuch.



Deutlichere Gewinne gab es auch für GAM (+5,1%), Ypsomed (+4,1%) oder Starrag (+3,8%), während einige Mini-Titel wie IGEA (-39%), Youngtimers (-37%) oder Achiko (-6,9%) einbrachen. Bei den etwas grösseren Titeln stachen Zur Rose (-5,0%) und Schweiter (-4,6%) negativ heraus.

Aktien New York: Moderate Verluste

Die US-Börsen sind verhalten in die verkürzte Thanksgiving-Woche gestartet. Nach dem jüngsten Lauf des Dow Jones Industrial auf ein Dreimonatshoch konsolidiere der bekannteste Wall-Street-Index, hiess es von Börsianern. Fast 18% hat der Dow aktuell seit Mitte Oktober gewonnen. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq-100-Index hat seither ebenfalls eine beachtliche Erholungsrally hinter sich.



Am Montag im frühen Handel pendelte der Dow zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten und gab zuletzt um 0,30% auf 33’642,69 Punkte nach. Der S&P 500 gab um 0,57% auf 3942,63 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,91% auf 11’571,23 Punkte.



Nervosität herrscht zum einen angesichts der Corona-Lage in China: Gestiegene Infektionszahlen und am Sonntag dann der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr verunsichern. Der strikte Kurs Chinas gegen Covid zählt zu den grössten Risiken für das globale Wirtschaftswachstum und Anleger befürchten nun, dass das Land die angekündigten Lockerungen wieder zurücknehmen könnte. Die Hoffnung auf eine Abkehr von der bisherigen Politik war zuletzt einer der Treiber der jüngsten Börsenerholung gewesen.



Zum anderen steht am Mittwoch das Protokoll der US-Notenbank Fed auf der Agenda und in Bälde dann erneut auch die Verbraucherpreise und die nächste Zinsentscheidung. Laut den Experten der Privatbank Berenberg dürfte daher das weitere Aufwärtspotenzial vorerst begrenzt sein. Ob es eine Fortsetzung der Jahresendrally gibt, dürfte sich ihnen zufolge vor allem Mitte Dezember zeigen, wenn am 13. die Inflationsdaten für November bekannt gegeben werden und tags darauf die Fed ihren nächsten Zinsschritt bekannt gibt.



Die aktuelle Zurückhaltung am US-Aktienmarkt ist zudem auch dem Thanksgiving-Fest (Erntedank) geschuldet. Für viele Anleger bedeutet das ein langes Wochenende, da am Donnerstag Feiertag ist und am Freitag nur verkürzt gehandelt wird. Damit bleibt am «Black Friday» Zeit, um das Weihnachtsgeschäft einzuläuten. Dabei wird spannend sein, wie die hohe Inflation das Kaufverhalten der Amerikaner beeinflussen wird.



Auf der Unternehmensseite rückten am Montag die Aktien von Walt Disney in den Fokus, die um 6,8% hochsprangen. Ein überraschender Chefwechsel gab Auftrieb. Nach dem Rücktritt von Bob Chapek kehrt der langjährige Konzernlenker Bob Iger an die Spitze des Unterhaltungsriesen zurück. RBC-Analyst Kutgun Maral lobte Iger als eine besonders angesehene Führungskraft mit einer langen Erfolgsbilanz. Allerdings bringe solch ein Wechsel auch strategische Unsicherheiten mit sich, merkte er kritisch an.



Die Unsicherheit rund um China und die Corona-Lage dort wirkte sich auf die Ölpreise aus und damit auch auf die Kurse von Ölaktien. So büssten die Papiere von Chevron als Schlusslicht im Dow 3,6% ein. ExxonMobil und ConocoPhillips sackten im S&P 100 zwischen 3,5 und 4,9% ab.

Bonds Schweiz: Für einmal klar tiefer

Der Schweizer Obligationenmarkt gibt am Montag gemessen am Conf Future nach und setzt damit den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober für einmal aus. Allerdings hatte der Conf bis kurz nach Mittag praktisch unverändert tendiert. Weiterhin aktiv zeigen sich die Emittenten am Primärmarkt.



Für Aufmerksamkeit sorgten am Berichtstag neue Preisdaten aus Deutschland. Die Produzentenpreise sind im Oktober auf Jahressicht deutlich schwächer gestiegen als im Vormonat. Gegenüber September gab es sogar den ersten Preisrückgang seit knapp zweieinhalb Jahren. Wichtigster Grund dafür waren rückläufige Preise für Strom und Gas.



Am Primärmarkt läuft wie erwähnt ähnlich wie in der Vorwoche Einiges. So hat der Kanton Zürich 300 Mio. Fr. mit einer Laufzeit bis 2029 aufgenommen und offeriert dafür einen Coupon von 1,45%.



Die auf die Finanzierung von Autoleasing spezialisierte First Swiss Mobility AG hat eine Anleihe über 256,1 Mio. Fr. bis 2025 in drei Tranchen begeben, mit Zinssätzen von 2,43, 4,00 und 6,00%. Und die Central American Bank for Economic Integration (Cabei) hat 110 Mio. zu 2,1375% aufgenommen, dieser Bond hat eine Laufzeit von 5 Jahren.



In der vergangenen Woche wurden acht Anleihen über insgesamt 1,37 Mrd. Fr. emittiert. In der Woche davor waren es gar 13 Anleihen über gut 3 Mrd. Fr. gewesen.



Der Dezember-Conf-Future notiert um 13.50 um 96 BP tiefer bei 145,04%. Der Umsatz beträgt 12 Kontrakte. Am Freitag hatte der Conf 14 BP angezogen.



Von den 8 gehandelten Eidgenossen geben fünf nach und drei legen zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) büsst 14 BP auf 100,68% ein und rentiert zu 0,72%. Die zehnjährige Benchmark (0,5/2032) fällt um 37 BP auf 95,12% zurück, hier liegt die Rendite bei 1,0 Prozent.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,039 von 1,071% am Freitag.



Euro gibt nach – Hinweise auf nachlassenden Inflationsdruck

Der Euro hat am Montag anfängliche Kursverluste zum Dollar ausgeweitet. Daten, die auf einen nachlassenden Inflationsdruck hindeuten, hätten den Euro belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0240 $. Im frühen Handel bzw. am Freitagabend hatte der Euro noch über 1.03 $ notiert.



Auch der Franken geriet etwas unter Druck zum US-Dollar, wenn auch nicht ganz so stark. Das USD/CHF-Paar ging am frühen Abend bei 0.9591 um nach 0.9556 am Morgen bzw. 0.9536 am Freitagabend. Für das EUR/CHF-Paar ergab das zuletzt 0.9820 nach 0.9826 bzw. 9.9850.



In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 4,2% gefallen. Dies war der erste Rückgang seit Mai 2020. Der Jahresanstieg bleibt zwar mit 34,5% sehr hoch, liegt jedoch deutlich unter dem Septemberwert von 45,8%. Die Erzeugerpreise schlagen mit Verzögerung auch auf das allgemeine Verbraucherpreisniveau durch.



«Damit machen die heutigen Zahlen zu den Erzeugerpreisen durchaus Hoffnung, dass auch bei den Verbraucherpreisen der Hochpunkt der Inflationsrate nicht mehr fern ist», kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. Das Inflationsproblem sei damit aber noch nicht gelöst. Die Inflation dürfte zwar im kommenden Jahr zurückgehen, aber deutlich über den von der EZB angepeilten zwei Prozent bleiben. «Denn mit dem stärkeren Lohnanstieg stehen die Unternehmen vor einem weiteren Kostenschub, den sie zumindest teilweise an ihre Kunden weitergeben werden», schreibt Solveen.



Ein nachlassender Inflationsdruck könnte es der EZB erlauben, die Leitzinsen künftig vorsichtiger anzuheben. Dies belastet den Euro. Unterdessen signalisierte EZB-Chefökonom Philip Lane zwar fortgesetzte Zinsanhebungen der Notenbank, wenn auch in geringerem Tempo. «Ich glaube nicht, dass der Dezember die letzte Zinserhöhung sein wird», sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Market News. Eine weitere kräftige Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte sei bei dem Treffen des EZB-Rates am 15. Dezember nicht zwingend. Zugleich stellte der Ire klar, dass auch im kommenden Jahr weitere Zinsanhebungen folgen werden.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86793 (0.87063) britische Pfund und 145.33 (145.12) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1736 $ gehandelt. Das waren etwa 14 $ weniger als am Freitag.



Ölpreise brechen ein – Bericht über mögliche Förderanhebung der Opec+

Die Ölpreise sind am Montag eingebrochen und haben ihre Talfahrt der vergangenen Woche fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf einen Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, der die Notierungen am Nachmittag stark belastet habe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 82.95 $. Das waren 4.67 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4.46 $ auf 75.62 $.



Am Nachmittag hatte die Wirtschaftszeitung «Wall Street Journal» (WSJ) von einem möglichen grundlegenden Wandel der Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ berichtet. Das führende Opec-Land Saudi-Arabien diskutiere demnach im Vorfeld des nächsten Treffens der Opec+ am 4. Dezember mit anderen Opec-Staaten eine Anhebung der Fördermenge um 500’000 Barrel pro Tag.



In der Opec+ sind die Mitglieder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten organisiert, darunter Russland. Mit einer Anhebung der Fördermenge könnte eine politische Kluft, die zuletzt zwischen den USA und Saudi-Arabien entstanden war, wieder ein Stück weit geschlossen werden, heisst es in dem Zeitungsbericht. Zuletzt hatte die Opec+ beschlossen, die Fördermenge ab November im Schnitt um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken, um die Ölpreise zu stützen. Die Entscheidung war von der US-Regierung als «kurzsichtig» und als «Fehler» kritisiert worden.



Mit dem aktuellen Einbruch setzten die Ölpreise ihre Talfahrt fort, die bereits in der vergangenen Woche wegen wachsender Sorgen um die Weltwirtschaft und einer geringeren Nachfrage an Fahrt aufgenommen hatte. Seit Beginn des Monats hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als 13% verbilligt.

FTX-Affäre setzt Bitcoin & Co erneut zu

Der Kollaps der Kryptowährungsbörse FTX drückt die Kurse von Bitcoin und Ethereum erneut ins Minus. Die beiden Cyber-Devisen verbilligen sich um drei Prozent auf 16’128 Dollar beziehungsweise um 6,5% auf 1129 $. «Es dominiert nach wie vor die Furcht, dass weitere Krypto-Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen kollabieren könnten», sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Einige Firmen sind bereits ins Trudeln geraten.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.