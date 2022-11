Börsenbericht – SMI startet mit leichten Gewinnen Zur Wochenmitte ziehen die Schweizer Aktien mehrheitlich leicht an. Im Fokus steht der heutige Zinsentscheid der US-Notenbank nach Börsenschluss.

Der Handelstag stehe ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Dabei werde das Hauptaugenmerk den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu den weiteren Zinserhöhungen ab Dezember gelten. Für die aktuelle Sitzung gilt es als ausgemacht, dass die Währungshüter den Leitzins eines viertes Mal in Folge um 75 Basispunkte auf die Spanne 3,75 bis 4,00% anheben werden. Sie wollen damit der galoppierenden Inflation Herr werden.



Allerdings hätten weder die jüngsten Inflationsdaten aus den USA noch die jüngsten Arbeitsmarktdaten eine Entspannung angedeutet. «Es gibt also keinen Grund für das Fed, das Ende des Straffungszyklus zu verkünden und damit eine positive Euphorie an den Aktien- und Anleihemärkten auszulösen», kommentiert eine Händlerin. Noch bevor das Fed sich meldet, werden Investoren am Nachmittag auf den ADP-Jobreport schauen, der eine erste Indikation für den US-Arbeitsmarkt gibt. Immerhin richtet die US-Notenbank ihre weitere Politik auch stark am Arbeitsmarkt aus. Erst wenn dieser anfange, Schwäche zu zeigen, dürfte das Fed die Füsse vom Gas nehmen.



Der SMI gewinnt gegen 09.10 Uhr 0,31% hinzu auf 10'816,64 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um 0,30% an auf 1630,31 Punkte und der breite SPI um 0,31% auf 13'787,49 Punkte. Im SLI dominierten die Gewinner im Verhältnis zwei zu eins.



Die deutlichsten Ausschläge bei den Blue Chips verzeichnen die beiden Unternehmen mit Zahlen. Während der Dentalimplantate-Spezialist Straumann (+4,4%) überzeugen kann, sacken AMS Osram (-6,3%) deutlich ab. Straumann hat das hohe Wachstumstempo im dritten Quartal 2022 zwar nicht ganz halten können, die Prognose für das gesamte Jahr aber dennoch erhöht. Als «generell gut» bezeichnet etwa Vontobel das Zahlen-Set.



Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram dagegen hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahr und auch weniger verdient. Die Mittelfristziele wurden in der Folge leicht reduziert. Analysten bewerten den Zwischenbericht in ihren ersten Kommentaren tendenziell als enttäuschend.



EUR/CHF etwas tiefer

Der Kurs des Euro zeigt am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zum Dollar kaum Veränderung. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0.9879 $ gehandelt und damit auf demselben Niveau wie am Vorabend.



Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung im frühen Handel minim schwächer. Das EUR/CHF-Paar notiert aktuell bei 0.9866 nach 0.9878 am Vorabend. Auch der Dollar verlor gegenüber der Schweizer Währung leicht an Wert. Der Greenback geht am Mittwochmorgen zu 0.9988 Fr. um.



Am Vortag hatten Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb verliehen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Im September war die Zahl der offenen Stellen in den USA überraschend gestiegen. Die US-Notenbank hat bei ihrer Geldpolitik auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Blick. Ein robuster Arbeitsmarkt gibt den Währungshütern mehr Spielraum, um mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation anzukämpfen, was dem Dollar Auftrieb verlieh.



Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Geldpolitik das bestimmende Thema. Am Abend werden Beschlüsse der Fed erwartet. Anleger gehen fest davon aus, dass die amerikanische Zentralbank den Leitzins erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Mit Spannung werden die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung erwartet. Hier erhoffen sich Investoren Hinweise auf die Stärke der künftigen Zinserhöhungen in den USA.

Ölpreise legen weiter deutlich zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter verwiesen auf neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA, die den Notierungen neuen Auftrieb verliehen hätten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete am Morgen 95.58 $. Das waren 93 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember stieg um 1.07 $ auf 89.44 $.



Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen starken Rückgang der US-Ölreserven verzeichnet hat. Demnach waren die Lagerbestände an Rohöl um 6,5 Mio. Barrel gesunken. Ein Rückgang der Ölreserven kann ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein, was den Ölpreisen in der Regel Auftrieb verleiht.



Im weiteren Handelsverlauf bleiben die US-Lagerbestände ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung erwartet. Hier wird mit einem leichten Anstieg der Ölreserven gerechnet. Eine grössere Abweichung von den Markterwartungen dürfte den Ölpreisen neue Impulse geben.



Ausserdem haben die Anleger am Ölmarkt auch die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank im Blick. Von Interesse sind vor allem Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Anschluss an die erwartete deutliche Zinserhöhung. Die Investoren erhoffen sich Hinweise, wie stark die Notenbank in den kommenden Monaten gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Ein zu aggressives Vorgehen der Notenbanker bei den Zinserhöhungen könnte die Konjunktur belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Nervosität an US-Börsen

Vor dem Fed-Zinsentscheid steigt am US-Aktienmarkt die Nervosität. Am Dienstag drehten die US-Börsen nach robusten Daten aus der US-Industrie und vom Arbeitsmarkt rasch ins Minus. Die Sorgen nahmen zu, die US-Notenbank Fed könnte ihren harten geldpolitischen Kurs mit grossen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es jüngst noch Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte. Der Dow Jones Industrial verlor zum Börsenschluss 0,2% auf 32’653 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,4% auf 3856 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1% auf 11’289 Punkte.

Schwergewichte wie Apple und Microsoft verloren 1,8 beziehungsweise 1,7% und Alphabet über 4%. Für Amazon ging es um 5,5% abwärts. An den Börsen in China und Hongkong waren zuvor Aktien von Technologieunternehmen gestiegen. Dies wirkte sich in New York positiv auf Hinterlegungsscheine (ADR) chinesischer Unternehmen wie die der Internethandelskonzerne Alibaba und JD.com und des Suchmaschinenbetreibers Baidu aus, die um teils mehr als 3,5% anzogen.

Uber schnellten um 12% hoch. Die Aktien des US-Fahrdienstanbieters profitierten von einem stärker als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz. Zudem verringerte das Unternehmen seinen Verlust. Im Sog von Uber gewannen die Titel des Konkurrenten Lyft 3,5%.

Die Aktien von Pfizer gewannen 3,1%, nachdem der Pharmahersteller trotz starkem US-Dollar die Jahresziele angehoben hatte. Konkurrent Eli Lilly dagegen kappte angesichts der Dollarstärke sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnziel für das laufende Jahr, die Aktien büssten 2,6% ein. Im Fokus stand zudem der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) mit einem Übernahmevorhaben. Ziel der Begierde ist der Herzpumpenhersteller Abiomed. Während Abiomed um rund 50% nach oben sprangen, gaben J&J um 0,5% nach.

Freundliche Stimmung in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne verbucht. Hauptthema an den chinesischen Festlandsbörsen seien weiterhin Spekulationen über eine mögliche Abschaffung der chinesischen Nullzinspolitik gewesen, hiess es. In Hongkong trug den Angaben zufolge ein Treffen von Führungskräften globaler Banken dazu bei, die Stimmung zu verbessern. Zudem hoffen Anleger weltweit darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine weniger aggressive Geldpolitik signalisieren wird.

In Australien ging es für den S&P ASX 200 um 0,1% hoch auf 6986,70 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gewann 1,2% auf 3677,81 Punkte. Seit Mitte Oktober hatte der CSI 300 fast durchgängig nachgegeben.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete den besten Zwei-Tages-Lauf seit März und stieg am Mittwoch zuletzt um 2,41% auf 15 827,17 Punkte. Dagegen sank der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,1% auf 27663,39 Punkte.

Unter den Einzelwerten standen in Tokio die Aktien von Sony im Anlegerfokus. Sie verbuchten mit plus 7% den grössten Kursanstieg seit sieben Monaten, nachdem der Elektronikkonzern gestern mitgeteilt hatte, dass die Produktion der PlayStation 5 im vergangenen Quartal höher als erwartet war und damit das bisherige Verkaufsziel für das laufende Geschäftsjahr übertroffen werden dürfte. Zudem erhöhte Sony die Prognose für den Betriebsgewinn im Geschäftsjahr um 5%.

AWP/REUTERS

