Börsenbericht vom 10. November 2022 – SMI mit leichten Verlusten Die Investoren am Schweizer Aktienmarkt halten sich vor den am Nachmittag erwarteten US-Konsumentenpreisen zurück.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die Stimmung unter den Investoren ist angespannt. Am Schweizer Aktienmarkt macht sich das durch leichte Kursverluste bemerkbar. Investoren halten sich vor den am Nachmittag erwarteten US-Konsumentenpreisen zurück. «Wilde Spekulationen über die US-CPI Daten machen die Runde und sorgen für einen nervösen Handel», kommentierte ein Händler. Mit den Daten sollte dann eine klarere Kurstendenz eingeschlagen werden.



Immerhin gehe es bei den Preisdaten aus den USA um nicht weniger als die Frage, ob das Fed im Dezember das Tempo aus dem Zinserhöhungszyklus nehmen könne oder nicht, ergänzt ein weitere Börsianer. Die US-Zwischenwahlen, Midterms, spielen dagegen nur noch eine nachrangige Rolle. Klar sei, dass die propagierte «rote Welle» ausgeblieben sei. Während die Republikaner voraussichtlich das Repräsentantenhaus übernehmen, sei beim Rennen um den Senat noch alles offen. Zumindest der Nachrichtenfluss wird zudem noch von den Verwerfungen am Krypto-Markt bestimmt.



Der SMI verliert gegen 11.15 Uhr 0,33% auf 10'868,65 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,53% auf 1645,63 und der breite SPI um 0,38% auf 13'893,98 Zähler. Von den 30 Blue Chips geben bis auf fünf alle nach.



Auf der Verliererliste sind Vertreter der unterschiedlichsten Branchen zu finden. Aktuell geben Alcon, Temenos, Lonza und Sonova mit Verlusten zwischen 1,6 und 1,3% am deutlichsten nach. Die beiden Gesundheitsunternehmen Sonova und Alcon werden in der kommenden Woche Zahlen vorlegen.



Der Versicherer Zurich (-1,4%) wiederum hat an diesem Morgen seinen Zwischenbericht vorgelegt. Analysten heben zwar die weiterhin gute Entwicklung in der Schadenversicherung hervor, setzen zugleich aber Fragezeichen zum Rückgang in der SST-Solvenzquote. Die durch Hurrikan «Ian» verursachten hohen Belastungen waren in etwa in diesem Umfang erwartet worden.



Neben Temenos geben auch Logitech (-0,9%) und VAT (-0,7%) überdurchschnittlich stark nach. Händler machen dafür teilweise die schwächeren Notierungen an der US-Börse Nasdaq und in Asien verantwortlich.



Die Aktien der CS gehören mit einem Minus von 1,3% ebenfalls erneut zu den grössten Verlieren. Bereits am Vortag hatten sich die Titel erneut stark verbilligt und notieren mit aktuell 3.955 Fr. auch erneut unter der psychologisch wichtigen 4-Franken-Marke. Händler verweisen auf Berichte, wonach die Grossbank Investoren nur mit sehr hohen Coupons für zwei Unternehmensanleihen gewinnen konnte.



Kühne + Nagel (-0,6%) geben auch etwas stärker nach als der Gesamtmarkt. Der Konkurrent Hapag-Lloyd hat am Morgen zwar einen Gewinnsprung für das dritte Quartal gemeldet, gleichzeitig aber betont, dass sich das Marktumfeld weiter eingetrübt habe.



Weit oben auf den Verkaufslisten stehen auch abermals die beiden Uhrenhersteller Richemont (-2,0%) und Swatch (-0,4%). Im Handel lenken Marktteilnehmer den Blick nach China, das erneut mit einer Covid-Welle zu kämpfen habe. Die südliche Metropole Guangzhou habe Tausende von Fällen gemeldet.



Grundsätzlich etwas besser als der Gesamtmarkt halten sich erneut die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis (+0,5%) und Roche (+0,1%). Auch Nestlé geben mit -0,2% etwas weniger stark nach als der Gesamtmarkt. Bei Novartis stütze nicht zuletzt ein aktueller Kommentar der UBS, heisst es.



Deutlichere Kursbewegungen weisen in den hinteren Reihen unter anderem die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (-8,5%) auf. Eine Abstufung durch die Citigroup setze den Aktien zu, sind sich Händler einig. Auch bei Idorsia (-2,0%) sorgt eine Abstufung durch die Credit Suisse für Abgaben.



Swiss Steel (-4,0%) werden dagegen nach den vorgelegten Zahlen verkauft. Der Stahlhersteller hat einen Reinverlust im Sommerquartal eingefahren. Bei Vontobel (-0,9%) sorgt ein weiterer Rückgang bei den verwalteten Kundenvermögen für eine gewisse Kursschwäche.



Dem stehen Aufschläge von 8,8% bei Obseva oder 3,5% bei Pierer Mobility gegenüber.

Euro sinkt unter Dollar-Parität – EUR/CHF in Richtung 0,98

Der Euro ist am Donnerstag vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten unter die Parität zum US-Dollar gefallen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0.9943 $. Im frühen Handel hatte sie noch über der Parität notiert.



Das Euro-Franken-Paar ist etwas weiter zurückgekommen und nimmt mit Kursen von 0.9842 die 0.98er Marke ins Visier. Dagegen hat der US-Dollar auch zum Franken leicht zugelegt, wie der aktuelle Kurs von 0.9898 zeigt.



Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht Zahlen zu den Konsumentenpreisen für Oktober. Analysten erwarten im Schnitt, dass sich die hohe Inflation leicht abschwächt. Kommt es so, würde dies die allgemeine Erwartung einer etwas sachteren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank stützen.



Die Federal Reserve hat ihre Leitzinsen zwecks Bekämpfung der Inflation schon stark angehoben. Um die Wirtschaft nicht zu überfordern, hat sie aber zuletzt ein etwas gemächlicheres Tempo in Aussicht gestellt.



«Anders wäre es, wenn die Inflationsraten überraschenderweise nicht gefallen oder sogar weiter gestiegen sind», kommentierte Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. «Dann würden Spekulationen zunehmen, dass der Hochpunkt des Fed-Leitzinses noch höher als derzeit angenommen liegen und noch einmal ein grosser Zinsschritt im Dezember kommen könnte.» Dies würde den Euro laut Praefcke erneut belasten.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 91.84 $. Das waren 81 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 98 Cent auf 84.85 $.



Gedämpft wurde die Stimmung am Ölmarkt durch den aufwertenden Dollar, der Erdöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen rechnerisch verteuerte. Auch die Corona-Lage in China sorgte abermals für Ernüchterung. Nach neuen Ausbrüchen drohen weitere Gegenmassnahmen, die die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zusätzlich belasten würden. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung gehört seit längerem zu den grössten wirtschaftlichen Belastungsfaktoren.



Neue Lagerdaten aus den USA übten zusätzlichen Preisdruck auf. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, sind die landesweiten Rohölvorräte auf den höchsten Stand seit Mitte 2021 gestiegen. Hohe Bestände drücken in der Regel die Rohölpreise, da sie auf einen Angebotsüberhang hindeuten.



Am Nachmittag dürften Investoren am Ölmarkt auf neue Inflationsdaten aus den USA blicken. Es wird mit einem leichten Rückgang des hohen Preisauftriebs gerechnet. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihr hohes Straffungstempo wie avisiert etwas zu verlangsamen. Am Ölmarkt dürfte dies für Optimismus sorgen, da steigende Zinsen nicht nur Inflationsrisiken verringern, sondern auch die wirtschaftliche Aktivität dämpfen.

Bitcoin stabilisiert sich nach Talfahrt

Nach dem Rutsch auf ein Zwei-Jahres-Tief stabilisiert sich der Bitcoin-Kurs bei 16’789 Dollar. Für Aufregung hatte gesorgt, dass die weltgrösste Kryptobörse Binance die Sparte FTX.com des mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Rivalen FTX doch nicht übernehmen will. Daraufhin war Bitcoin erstmals seit 2020 unter die Marke von 16’000 Dollar gerutscht. «Kursbewegungen dieser Art verdeutlichen die Fragilität des Kryptomarktes. Anleger sollten sich der Risiken von Digitalwährungen bewusst sein», sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

US-Börsen im Minus

Die bisherigen Ergebnisse der US-Zwischenwahlen deuten darauf hin, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus wohl an die Republikaner verloren haben, bei der Senatsverteilung ist hingegen bis auf weiteres alles offen. Viele Investoren an der Wallstreet hatten auf einen deutlicheren Sieg der Republikaner in beiden Kammern gesetzt. Angesichts dessen kam es nicht zu weiteren Avancen an den US-Börsen, sondern gaben ihre Kurse erstmals wieder nach: Der Dow Jones Industrial Average verlor 2%, der S&P 500 fiel um 2,1%, und die Titel an der technologielastigen Nasdaq 100 notierten sogar 2,4% tiefer. Zu der gedrückten Kursentwicklung trugen daneben auch das Scheitern der Übernahme der angeschlagenen Kryptohandelsplattform FTX durch den Marktführer Binance und die anschliessende Talfahrt von Bitcoin & Co bei.

Im Vorfeld der heute veröffentlichten US-Verbraucherpreise veränderte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kaum (4,07%).

Eine Reihe von Unternehmenszahlen für das dritte Quartal wurde im Handelsverlauf bekannt gegeben: darunter die von Walt Disney, die die Analystenerwartungen verfehlten, worauf die Aktie um über 13% nachgab. Unter den grossen Standardwerten gehörte hingegen Meta Platforms zu den Gewinnern (+5,2%), nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11’000 Arbeitsplätzen bestätigt hatte.

US-Schwäche schwappt nach Fernost

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Sie vollzogen mit den Abgaben die Schwäche der Wall Street nach. Die US-Märkte hatten im Handelsverlauf am Mittwoch deutlich nachgegeben.



Für Enttäuschung an den Aktienmärkten sorgte nach Einschätzung der Experten der Landesbank Baden-Württemberg der ausgebliebene Erfolg der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen. «Die US-Börsen hatten in den vergangenen Tagen in Aussicht auf die rote wirtschafts- und techfreundliche Welle stark zugelegt», hiess es dazu. «Nun brach sich die Enttäuschung Bahn. Einfacher wird es dadurch für die US-Regierung nicht. Die Zusammenarbeit mit der republikanischen Mehrheit im House dürfte schwierig werden», prognostizieren die LBBW-Analysten.



Marktteilnehmer verwiesen für die Verluste auch auf die jüngsten Kursabstürze von Bitcoin und anderen Digitalwährungen. «Die neuen Turbulenzen am Kryptomarkt senden Schockwellen, die auch auf andere Assetklassen übergreifen», gab Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zu bedenken. «Alleine der Kursverfall des Bitcoin löst unzählige Margin-Calls aus. Um diese zu bedienen, werden Investoren auch Bestände in anderen Assetklassen verkaufen.»



Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 verlor 0,98% auf 27’446,10 Punkte. «Die Bilanz der Berichtssaison in Japan fällt bisher eher ernüchternd aus», merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank dazu an. Etwas weniger ging es in Australien nach unten. Der australische S&P ASX 200 sank um 0,5% auf 6964,02 Punkte zu.



Auch die chinesischen Börsen neigten zur Schwäche. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,77% auf 3685,69 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,65% auf 16’088,99 Punkte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.