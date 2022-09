Börsenbericht – SMI: Gegenbewegung verliert bereits Schwung Der Handel am Schweizer Aktienmarkt legt zwar etwas zu – die Stimmung bei den Händlern bleibt aber schlecht.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am Schweizer Aktienmarkt klaffen Schein und Wirklichkeit am Dienstag klar auseinander. Denn während der Markt im Zuge einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf zulegt, bleibe die Stimmung am Tiefpunkt, ist von zahlreichen Händlern zu hören. «Heute heisst es auf dem Handelsparkett erst einmal durchatmen und Wunden lecken», sagt ein Händler. Wie lange die aktuelle Stabilisierung anhalte, bleibe abzuwarten.



Die Märkte seien weiterhin volatil und es sei trotz der aktuellen Bewegung nicht auszuschliessen, dass der Ausverkauf kurz- bis mittelfristig noch tiefer gehen könnte. Im weiteren Handelsverlauf dürften sich die Marktteilnehmer auf die makroökonomischen Entwicklungen konzentrieren. So stehen etwa Reden des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell sowie die Daten zu den US-Neubauverkäufen, dem Verbrauchervertrauen des Conference Board und den langlebigen Wirtschaftsgütern auf dem Plan.



Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,37% hinzu auf 10'109,45 Punkte. Kurzzeitig hat er gar die 10'200er Marke genommen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,17% auf 1520,33 und der SPI um 0,37% auf 12'991,18 Punkte. Im SLI halten sich Gewinner (16) und Verlierer (14) nahezu die Waage.



Die Gewinnerliste führen AMS Osram (+3,3%) an, die damit an ihre starke Vortagestendenz anknüpfen. Im Handel war bereits am Vortag von Schnäppchenjägern die Rede. Aber auch Temenos, Logitech und VAT sind gesucht, wie Kursgewinne von bis zu 1,3%zeigen. Europaweit zählen Techwerte am Dienstag zu den grössten Gewinnern, wie die Kursgewinne von mehr als 1 Prozent beim entsprechenden Branchenindex zeigen.



Gerade die Technologiebranche hat in diesem Jahr besonders stark unter den steigenden Zinsen und den zuletzt aufgeflammten Rezessionsängsten gelitten. Alleine AMS Osram haben im bisherigen Jahresverlauf nahezu 60% an Wert eingebüsst.



Gesucht sind am Dienstag auch die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch (beide +1,1%). Nachrichten gab es dabei vor allem zu Richemont. So hat ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrats beziehungsweise ein Geschäftsleitungsmitglied der Gruppe einen grossen Block der Publikumsaktien erworben, was oft als Vertrauensbeweis an der Börse erachtet wird. Eine Datenpanne bei der Richemont-Tochter Watchfinder.com fällt dagegen kaum ins Gewicht. Zudem wirke noch ein UBS-Kommentar vom Vortag stützend, in dem die Experten speziell den Richemont-Aktien «einiges an Aufholpotenzial» attestieren.



Unter den grössten Gewinnern sind auch die unterschiedlichsten Vertreter der Gesundheitsbranche zu finden. Bereits in Asien war der Healthcare-Sektor verstärkt gefragt und auch europaweit ziehen Branchenmitglieder aktuell an.



Lonza gewinnen aktuell 1,3%. Roche, Sonova und Novartis folgen mit Aufschlägen von bis zu 0,9%.



Die meisten Finanzwerte geben mittlerweile nach. So fallen UBS, Partners Group, Swiss Life, Julius Bär, Swiss Re und die Aktien der Credit Suisse um bis zu 1,4% zurück. Gerade mit Blick auf Finanzwerte setze sich eine etwas kurzfristigere Sicht auf die jüngsten Zinserhöhungen und deren Auswirkungen auf den Finanzsektor durch, heisst es im Handel. Wie etwa die ZKB in einer aktuelle Studie schreibt, endet mit der Rückkehr der Zinsen in positives Terrain zwar eine schwierige Zeit. Allerdings sinke damit auch zunächst der Zinserfolg.



Die grössten Abgaben verbuchen allerdings SGS-Aktien, die nach einer Abstufung durch die Experten der RBC um mehr als 2% fallen.



Eine regelrechte Rolle rückwärts vollziehen Sika-Aktien, die mittlerweile um 0,7% nachgeben. Im frühen Handel hatten sie noch zu den gefragtesten Werten gezählt. Die Bauchemiefirma soll einem Agenturbericht zufolge den Verkauf von Vermögenswerten in die Wege geleitet haben, um Bedenken von Aufsichtsbehörden bezüglich der geplante Übernahme der MBCC Group auszuräumen.



In den hinteren Reihen werden vor allem MCH-Aktien (-4,2%) gemieden. Die Messegruppe hat die Bedingungen für die geplante ordentliche Kapitalerhöhung definiert und den Bezugspreis auf 4.75 Fr. festgelegt.



Idorsia (+1,4%) wiederum hat sich über einen Sale-and-Leaseback-Deal 164 Mio. Fr. an Liquidität besorgt. Analysten loben die nicht verwässernde Transaktionen.

US-Börsen im Minus

Am Montag setzten die US-Börsen ihre Talfahrt fort. Der Dow Jones Industrial schloss 1,1% tiefer auf 29'261 Punkten. Damit befindet er sich offiziell in einem Bärenmarkt, d. h. er hat seit seinem Hoch 20% verloren. Der breiter diversifizierte S&P 500 gab 1% auf 3655 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite sank dagegen nur 0,6% auf 10'802 Punkte. Die Casino- und Ressortbetreiber Las Vergas Sands (+11,8%) )und Wynn Resorts (+12%) profitierten von der Meldung, dass Macau die Covid-Einschränkungen lockert und ab November wieder den Glückspieltourismus zulässt. Dagegen belasteten die sich abzeichnenden Verwüstungen durch Hurricane Ian in Florida die Aktien von Rückversicherern wie Renaissance Re (–4,1%) und Everest Re (–3,7%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog auf 3,88% an.

Asiatische Börsen im Plus

An den Börsen in Asien wird der Kursrückgang am Dienstag mehrheitlich gestoppt. In Tokio verbessern sich der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um jeweils 0,5%. Der Hongkonger Hang Seng gibt dagegen 1,1% nach, und auf dem chinesischen Festland liegt der CSI 300 0,3% über dem Vortagesschluss. Der koreanische Kospi gibt 0,6% ab. In Taiwan steigt der Taiex 0,3%.

Der australische Leitindex ASX 200 liegt ebenfalls 0,3% höher.

Euro und Pfund stabilisieren sich

Der Euro und das britische Pfund haben sich am Dienstag nach einem turbulenten Wochenauftakt stabilisiert. Ein Euro kostete am Morgen 0,9642 $ das britische Pfund notierte bei 1,0770 $. Am Montag war der Euro mit 0,9554 $ auf einen 20-jährigen Tiefstand gefallen, das britische Pfund sank mit 1,0350 $ auf ein Rekordtief zum Dollar.



Zum Franken hatte der Euro am Montag ebenfalls neue Rekorde aufgestellt, als es im frühen Handel knapp über der Marke von 0,94 Fr. zu stehen kam. Im weiteren Verlauf am Montag erholte er sich dann aber merklich über die 0,95er Marke, wo er aktuell mit 0,9555 auch weiterhin notiert. Der US-Dollar kann sich unterdessen bei 0,9910 Fr. jenseits der 0,99er Marke halten, die er am Montag übersprungen hat.



Der US-Dollar legt bereits seit einer ganzen Zeit stetig zu. Auf dem Euro lasten zudem die Energiekrise und die trüben Konjunkturaussichten. Das britische Pfund wird vor allem durch finanzpolitische Sorgen unter Druck gesetzt: Die starken Steuersenkungen der neuen Regierung von Premierministerin Liz Truss wecken Befürchtungen vor einer ausufernden Staatsverschuldung und noch höheren Inflationsraten.



Am Dienstag stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Beachtung dürfte etwa eine regelmässige Umfrage zur Verbraucherstimmung sorgen. In der Eurozone veröffentlicht die EZB Geld- und Kreditdaten. Zudem melden sich aus mehreren grossen Zentralbanken zahlreiche Redner zu Wort.



Ölpreise erholen sich von schwachem Wochenauftakt

Die Ölpreise haben sich am Dienstag von ihren Abschlägen zu Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,70 $. Das waren 64 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 77,29 $.



Am Montag waren die Preie der beiden wichtigen Ölsorten auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Belastung kommt seit Wochen von den trüben Konjunkturaussichten und den vielerorts stark steigenden Leitzinsen der Zentralbanken. Beides lastet auf der Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel.



Entlastung kam am Dienstag vom US-Dollar, der zu vielen Währungen etwas weniger stark tendierte. Der Dollar spielt an den Rohstoff- und Rohölmärkten eine grosse Rolle, weil sein Kurs den Preis für Interessenten aus anderen Währungsräumen mitbestimmt. Denn Rohstoffe und Erdöl werden überwiegend in der US-Währung gehandelt. Steigt der Dollarkurs, hebt das den rechnerischen Preis für viele Nachfrager und senkt deren Nachfrage - und umgekehrt.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.