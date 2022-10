Börsenbericht – SMI starten schwach ins Schlussquartal Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt düster. Entsprechend verlustreicht fällt denn auch der Start in das vierte Quartal aus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter FuW

Der Oktober gilt in der Regel als einer der besseren Börsenmonate. Davon sei aktuell erst einmal nichts zu sehen, heisst es im Handel. Allerdings sei in diesem Jahr alles anders. Neben dem anhaltenden Ukraine-Krieg lasten die hohe Inflation sowie steigende Zinsen und Rezessionsängste auf den Gemütern.

Für zusätzliche Volatilität sorge zum Wochenstart die Aussicht auf eine Rekordkürzung der Ölproduktion durch die «OPEC+»-Länder. Es gebe Anzeichen, dass mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag gekürzt werden könnten, heisst es von verschiedenen Marktteilnehmern. Auch die Konjunkturdaten aus der Eurozone stimmen alles andere als positiv. Dort ist die Industriestimmung auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Anders sieht es mit den hiesigen Daten aus: So ist die Inflation in der Schweiz im September leicht zurückgegangen, und auch die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich überraschenderweise nicht weiter eingetrübt. Wie die VP Bank kommentiert, macht die Schweiz in Sachen Inflation der restlichen Welt etwas vor.

Der SMI, der wegen der Abspaltung der ABB-Sparte Accelleron an diesem Tag ausnahmsweise 21 Titel umfasst, fällt gegen 11.00 Uhr um 1,27% auf 10'137,40 Punkte. Sein bisheriges Tagestief hat er bei 10'097 Punkten erreicht. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,66% auf 1512,59 Punkte und der breite SPI 1,35% auf 12'989,09 Stellen. Im SLI geben alle Titel bis auf Kühne+Nagel, Novartis und Swisscom nach.

Die Aktien der CS (-8,5%) setzen derweil ihren Kursverfall mit beschleunigtem Tempo fort. Bei 3.518 Fr. haben die Papiere einen neues Rekordtief gesehen. Als Grund gilt laut Händlern, dass immer mehr Anleger einen finanziellen Kollaps der Grossbank befürchten. Laut Börsianern wird derzeit wild über die Finanzkraft der Gruppe und die möglicherweise anstehenden Restrukturierungen diskutiert. Ausdruck dieser Spekulationen sei, dass die Preise für Absicherungspapiere gegen eine Pleite der Bank - sogenannte Credit Default Swaps - massiv angestiegen seien.

Im Sog der schwachen CS geben weitere Finanzwerte wie Julius Bär (-3,5%), UBS (-2,7%) oder auch Partners Group (-2,4%) überdurchschnittlich stark nach. Auch europaweit trennen sich Investoren im grösseren Stil von Bank-Aktien.

Etwas besser halten sich die Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life, die zwischen 0,8 und 1,1% nachgeben. Alle drei haben allerdings in den vorangegangenen beiden Börsenwochen schon deutlich Federn gelassen.

Bei ABB (-6,4%) macht sich die Abspaltung der Turboladersparte Accelleron bemerkbar, die ab diesem Monat als eigenständiges Unternehmen an der Schweizer Börse gehandelt wird. Die Papiere der ehemaligen ABB-Sparte sind mit einem Eröffnungskurs von 18 Fr. je Aktie in ihren ersten Handelstag gestartet. Seither pendeln sie in einer engen Spanne um diesen Kurs. Das Tageshoch liegt derzeit bei 18.76 Fr., das Tagestief bei 17.01 Fr.

Überdurchschnittlich starke Kursverluste verbuchen auch die verschiedenen Technologie-Werte unter den Blue Chips. So sacken allen voran Logitech um 7% ab. VAT, Temenos und AMS Osram geben um bis zu 3,1% nach. Wie die UBS in einem aktuellen Kommentar festhält, haben Wachstumswerte in diesem Jahr schlechter abgeschnitten als etwa Value-Titel. Vor dem Hintergrund höherer Zinsen und einer sich abschwächenden Nachfrage sei davon auszugehen, dass dies so bleiben werde. Ausserdem sei im Technologiesektor mit Gewinnrückgängen zu rechnen.

Von den drei Schwergewichten kommt aktuell nur von Novartis (+0,2%) etwas Unterstützung. Roche (-0,8%) und Nestlé (-1,1%) geben dagegen beide nach. Im Plus notieren zudem noch Kühne+Nagel (+0,1%) und Swisscom (+0,8%).

In den hinteren Reihen bewegen zum Wochenstart vor allem Analystenkommentare. Während bei TX Group (+1,3%) eine Kaufempfehlung von Stifel positiv aufgenommen wird, leiden Oerlikon (-5,3%) und Dätwyler (-3,7%) unter einer negativen UBS-Studie.

USA: Anleger greifen wieder zu

Der US-Aktienmarkt dürfte sich nach seinem dritten Quartalsverlust infolge etwas stabilisieren. Am Montag deutete sich bei Anlegern Optimismus an, von dem die Tech-Branche allerdings weniger profitierte. Zuvor hatten solide Wirtschaftsdaten die Aussicht auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der US-Notenbank untermauert. Einen wichtigen Gradmesser dafür dürften im Verlauf der Woche US-Arbeitsmarktdaten liefern.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,9% höher bei 28’971,7 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq 100 , der als zinssensibel gilt, deutete sich ein schmaler Anstieg von 0,3% auf 11’008,1 Zähler an. Beide Indizes hatten am Freitag deutlich tiefer geschlossen.

In den USA dürfte die «Rezession eher später als früher» kommen, schrieb Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler. Seine Annahme stützt er auf die «überraschend starken Konjunkturdaten» der vergangenen Woche. Auch den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe, der heute Nachmittag veröffentlicht wird, erwartet er über der kritischen Schwelle von 50. Allerdings bedeute der starke Arbeitsmarkt im Umkehrschluss, dass die Fed den Leitzins «deutlich stärker» anheben müsse.

«Die Fed probiert aktiv, die finanziellen Bedingungen zu straffen - und ein Weg ans Ziel ist der schwache Aktienmarkt», sagte Colin Asher, Ökonom bei der Londoner Mizuho Bank. Bei der weiterhin hohen Inflation dürften sich Notenbänker ihm zufolge hüten, schon jetzt den Kurs zu ändern.

Unter den Einzelwerten rückte am Montag Tesla in den Fokus. Der Autobauer lieferte im dritten Quartal weniger Fahrzeuge aus als Analysten erwartet hatten. Im vorbörslichen US-Handel sackten die Papiere um knapp fünf Prozent ab.

Bergauf ging es hingegen für amerikanische Ölkonzerne. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, erwägt der Ölverbund Opec+ eine Förderkürzung um mehr als eine Million Barrel am Tag. Die Nachricht trieb den Ölpreis kräftig an und sorgte auch am Kapitalmarkt für Optimismus. Aktien von Marathon Oil , ExxonMobil und Chevron legten deutlich zu.

Euro gibt nach – Britisches Pfund legt zu

Der Euro ist am Tag der Deutschen Einheit unter Druck geraten. Am Montagmittag fiel die europäische Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 0.9753 $. Am Morgen hatte der Kurs noch deutlich über der Marke von 0,98 Dollar gelegen. Aktuell kostet der Euro 0.9769 $.

Der US-Dollar gewinnt auch zum Franken hinzu, wie Kurse von aktuell 0.9906 zeigen. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich dagegen kaum. Mit 0.9677 Fr. kostet der Euro am Mittag in etwa so viel wie im frühen Handel.

Der Euro werde durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastet, heisst es im Handel. Der US-Dollar kann dagegen von seinem Status als Reservewährung profitieren. Die Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen trübe aus: Die Industriestimmung sank auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als zwei Jahren, wie S&P Global mitteilte. Die Kombination aus schrumpfendem Industriesektor und steigendem Inflationsdruck werde die Konjunktursorgen in der Eurozone weiter vergrössern, kommentiert S&P-Chefökonom Chris Williamson.

Das britische Pfund wiederum legt zum Wochenstart etwas zu. Die Währung des Königreichs profitiert davon, dass die britische Regierung einen Teil ihrer an den Börsen skeptisch beäugten Steuerpläne zurückziehen will. Die Pläne der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatten unter Anlegern grosse Sorgen über ausufernde Staatsschulden und noch höhere Inflationsraten hervorgerufen und das britische Pfund unter starken Druck gesetzt. Am Markt wird darauf verwiesen, dass die zurückgezogenen Pläne nur ein Teil des Gesamtpakets der Regierung seien.

Ölpreise ziehen an

In Amerika ging am Freitag der Monat September so zu Ende, wie der Oktober in China angefangen hat: mit Börsenverlusten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,51%, während der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average 1,71% tiefer aus dem Handel ging. Wie schon im ganzen Monat litten die Märkte unter der Erwartung, dass für eine Zähmung der anhaltend hohen Inflation weitere Zinseschritte der US-Nationalbank nötig sein werden.

Verlierer im S&P 500 waren Carnival mit einem Verlust von 23%. Der Anbieter von Kreuzfahrten hatte mit der Auslastung im dritten Quartal enttäuscht.

Auch die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und der breiter gefasste Nasdaq Composite verloren am Freitag mit 1,51 respektive 1,73% deutlich. Mit dem Sportbekleidungshersteller Lululemon war es allerdings auch im Tech-Index Nasdaq 100 ein Konsumenten-fokussiertes Unternehmen, dessen Aktien mit -6,9% die grössten Tagesverluste hinnehmen mussten.

Der Ausblick auf den Wochenstart bleibt ebenfalls verhalten. Die Futures deuten auf Verluste des Nasdaq 100 um 0,5%, während der S&P 500 0,14% tiefer erwartet wird. Auch die Futures auf den Eurostoxx 50 deuten auf Verluste hin. Der europäische Aktienhandel ist indes durch den heutigen Feiertag in Deutschland eingeschränkt.

AWP/REUTERS

