Börsenbericht vom 23. November 2022 – SMI mit wenig Bewegung – CS mit satten Verlusten Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch zur Wochenmitte uninspiriert zu und her, nachdem der Handel schon an den ersten beiden Wochentagen keine klare Richtung gefunden hatte.

Bild: Christian Beutler/Keystone

Der SMI bewegte sich bisher in einem Band von nicht einmal 40 Punkten. Händler erklären sich dies mit dem Mangel an Impulsen. Einen leicht positiven Effekt hatte immerhin die Publikation des Eurozonen-PMI. Demnach hat sich die Unternehmensstimmung im November überraschenderweise leicht aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Eine gute Nachricht sei insbesondere gewesen, dass der Inflationsdruck auch gemäss diesen Daten offenbar nachlasse, kommentierte ein Ökonom.

Dies weckt bei Optimisten Hoffnungen: «Die grosse Überraschung des Jahreswechsels von 2021 auf 2022 war die sprunghaft ansteigende Inflation; die grosse Überraschung des kommenden Jahreswechsels könnte eine schnell nachlassende Inflation sein», heisst es in einem Kommentar. Zunächst stehen im Tagesverlauf jedoch auch in den USA verschiedene Konjunkturzahlen auf dem Programm, ehe dort das wirtschaftliche Leben am Thanksgiving-Donnerstag ruhen wird. Noch während des Europahandels wird in den USA der PMI veröffentlicht. Erst nach dem hiesigen Börsenschluss folgt die US-Notenbank Fed mit dem Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Anleger warten auf Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Aktuell wird damit gerechnet, dass das Fed sein Straffungstempo bald etwas verringern wird.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,15% auf 11'091,06 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,10% auf 1698,27 Punkte und der breite SPI um ebenfalls 0,10% auf 14'166,73 Zähler zu. Bei den 30 SLI-Werten gibt es praktisch gleich viele Gewinner wie Verlierer. Die Ausschläge halten sich dabei in Grenzen. Nur drei Titel zeigen eine Veränderung von mehr als 1%.

Am stärksten abwärts geht es mit den Credit-Suisse-Aktien (-4,7%). Die Grossbank musste am Morgen schlechte Zahlen für das vierte Quartal verkünden. Vor allem wegen einer weiterhin tiefroten Investmentbank dürfte demnach erneut ein Milliardenverlust resultieren. Zudem leidet das Institut darunter, dass Kunden Gelder abziehen. Der CS sei offensichtlich die Stabilisierung ihrer Geschäfte noch nicht geglückt, meinte ein Analyst. Im Verlauf des Vormittag genehmigten die Aktionäre dann wie erwartet die Beschaffung von neuem Kapital über rund 4 Mrd. Fr. und den Einstieg der Saudi National Bank als neue Grossaktionärin.

Abgesehen von der Credit Suisse erleiden nur noch AMS-Osram (-1,7%) signifikante Verluste. Der volatile Titel hatte sich in den letzten Wochen von den Jahrestiefständen erholt. Nun gebe es wieder eine Gegenbewegung, etwa wegen der News vom Halbleitermarkt, ist zu hören.

Grössere Verlust erleiden ausserdem noch Adecco, SGS, Sika und Schindler (je -0,8%). Zu letzteren wird am Markt befürchtet, dass bei einer Schliessung einer Fabrik in China wegen der höheren Corona-Zahlen die Jahres-Ziele nicht mehr erreicht werden könnten.

Das Gewinnerfeld wird derweil von Swiss Re (1,1%) angeführt. Und mit Swiss Life und Zurich (je +0,9%) haben es zwei weitere Versicherungspapiere in die Top 3 geschafft. Der Versicherungssektor dürfte laut einem Analysten in einer Position der relativen Stärke in ein unsicheres und kompliziertes Jahr 2023 gehen. Dazu passt, dass die Zurich mit einer Jahresperformance von über 12% noch immer mit klarem Abstand die Jahres-Bestenliste anführt.

Klare Gewinne verzeichnen dahinter einzig noch Givaudan (+0,9%) und Straumann (+0,8%).

Am breiten Markt schickt eine Gewinnwarnung die Aktien von Ems-Chemie (-2,9%) nach unten. Der Hersteller von Spezialkunststoffen hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Auf der anderen Seite sind SoftwareOne nach der Zahlenpublikation und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs 3,6% im Plus. Und bei Implenia wirkt sich eine Kooperation in Deutschland positiv aus (+2,6%)

Bonds: Erneut leichte Kursverluste

Die Kurse am Schweizer Obligationenmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte überraschend volatil. So wechselt der Conf Future bis zum Mittag mehrfach die Vorzeichen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index notiert zeitgleich knapp im Plus.



Nachdem die vorangegangenen beiden Handelstage bereits von einem regen Geschäft gekennzeichnet waren, wagten sich auch zur Wochenmitte weitere Emittenten an den Markt. So sei die AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen mit ihrer Anleihe über 185 Mio. Fr. für drei Jahre auf ein reges Interesse gestossen, sagte ein Händler.



Auch die Anleihe der Vaudoise Assurances Holding über 120 Mio. Fr. sei sehr gut bei den Kunden angekommen. Darüber hinaus hat sich noch die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) 100 Mio. Fr. für neun Jahre beschafft.



Insgesamt wurden in dieser Woche damit bereits Anleihen mit einem Volume von insgesamt etwas mehr als 2 Mrd. Fr. emittiert. «Ich gehe davon aus, dass wir auch in der kommenden Woche noch einige spannende Angebote sehen werden, bevor es dann ab Dezember etwas ruhiger werden dürfte», prognostiziert der Händler. Im Dezember nutzten viele Marktteilnehmer die Ruhe, um dann neue Projekte für das kommende Jahr vorzubereiten.



Insgesamt sei 2022 ein spannendes Jahr gewesen, erklärt ein weiterer Marktteilnehmer. Immerhin seien die Zinsen aus dem Negativ-Bereich ins Plus gedreht. «Das alleine schon hat bei zahlreichen Investoren das Interesse am Bondmarkt wiederbelebt.» Immerhin warfen Anleihen über Jahre hinweg bestenfalls Null-Prozent-Coupons ab.



Mit den steigenden Zinsen sei aber nicht nur das Interesse der Kunden wiedererwacht. «Auch das Interesse ausländischer Emittenten nimmt zu, da Arbitrage nun wieder möglich ist.»



Mit Blick nach vorne zeigt sich der Marktexperte ebenfalls sehr zuversichtlich. Derzeit sei die Sorge um eine Rezession einer der grossen Belastungsfaktoren für Aktienmärkte. In einem solchen Umfeld würden auch Anleihen wieder attraktiver. Zudem sei damit zu rechnen, dass die wichtigsten Notenbanken im Dezember nochmals die Zinsen anheben, was dann auch dem Bondmarkt Schub verleihen sollte.

Der Dezember-Conf-Future gibt gegen 13.00 Uhr um 14 Basispunkte (BP) nach auf 145,72%. Der Umsatz beträgt 78 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 30 BP gefallen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 1 BP auf 125,89%.



Unter den bislang gehandelten Eidgenossen sind die Kursverlierer in der Überzahl, wobei vor allem die kürzeren Laufzeiten tiefer und die längeren Laufzeiten höher notieren. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) zählt mit einem Kursverlust von 6 BP auf 100,77% denn auch zu den Verlieren, die Rendite liegt bei 0,71%. Der zehnjährige (0,5/2032) noch ungehandelte Benchmarkbond rentiert mit 1,00%.



Der Kassazinssatz gewinnt auf 1,007 von 0,991% am Vortag.

Euro gibt am Mittag leicht nach – EUR/CHF kaum bewegt

Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag leicht nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0312 $ und damit etwas weniger als am Morgen.

Derweil zeigen sich Euro und Dollar gegenüber dem Franken nur wenig bewegt. Mit einem Kurs von 0,9824 Franken kostet der Euro in etwa so viel wie am Morgen. Der US-Dollar kostet 0.9529 Fr., was leicht über den Kursen aus dem frühen Handel liegt.

Solide Konjunkturdaten können dem Euro keinen Auftrieb verleihen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global hellte sich im November leicht auf. Ökonomen halten eine Rezession im Euroraum dennoch für unausweichlich, wenngleich diese wohl eher mild verlaufen dürfte. Der Währungsraum wird seit längerem durch die Folgen des Ukraine-Kriegs belastet, insbesondere durch die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise.

In den USA richten sich am Nachmittag die Blicke auf mehrere Wirtschaftszahlen, die vor dem Nationalfeiertag «Thanksgiving» anstehen. Veröffentlicht werden unter anderem Auftragsdaten zu langlebigen Gütern, die Auskunft über die Investitionsneigung der Unternehmen geben. Daneben wird die Verbraucherstimmung der Uni Michigan erwartet.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Anleger warten auf Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Fed ihr hohes Straffungstempo bald etwas verringert.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Nachdem sich die Notierungen am Morgen nach einem turbulenten Wochenauftakt zunächst stabilisieren konnten, drehten sie im Mittagshandel in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87.34 $ und damit 1.02 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 85 Cent auf 80.10 $.

Als wichtiger Faktor für die Preisentwicklung am Ölmarkt gilt derzeit vor allem der Umgang Chinas mit der aktuellen Corona-Welle. Nach steigenden Infektionszahlen und neuen Todesfällen hat die politische Führung ihre ohnehin strenge Gangart in einigen Metropolen verschärft. Das Festhalten an der Null-Covid-Strategie bremst die Wirtschaft, was die Nachfrage nach Rohöl senkt und die Ölpreise belastet.

Als Gegenpol fungiert die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+. Der von Saudi-Arabien und Russland angeführt Zusammenschluss von Förderländern hat seine Produktion aufgrund der globalen Konjunkturschwäche zuletzt deutlich verringert. Ein Medienbericht, wonach dieser Kurs revidiert und die Produktion wieder ausgeweitet werden könnte, hatte zu Beginn der Woche starke Preisschwankungen am Ölmarkt ausgelöst. Der Bericht wurde von Saudi-Arabien und Kuwait zurückgewiesen.

Bitcoin-Kurs auf Wochensicht stabil

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich auf Wochensicht trotz der Wirren um die Insolvenz der Handelsplattform FTX erstaunlich stabil. Laut Marktbeobachtern ist das Ausmass des Kollaps aber weiterhin unklar und weitere Verwerfungen können nicht ausgeschlossen werden.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin-Kurs bei 16'560 $. Dies entspricht einem Minus von rund 1% gegenüber der Vorwoche. Am Dienstag war die Kryptoleitwährung zwischenzeitlich auf 15'500$ und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen. Die Marktkapitalisierung sank laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 3 Mrd. $ auf 318 Mrd.

USA

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Dienstag gute Gewinne. Der Dow Jones Industrial stieg 1,2% bzw. 399 Punkte und schloss auf 34’098 – erstmals seit August wieder über der Marke von 34’000. Der breiter gefasste S&P 500 avancierte 1,4% auf 4004, und der technologielastige Nasdaq 100 ging 1,5% nach oben, auf 11’725. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen betrug praktisch unverändert 3,76%. Die Handelsvolumen waren wegen des verkürzten Thanksgiving-Wochenendes gering. Der Börsenhandel bleibt am Donnerstag geschlossen, am Freitag wird nur bis 13 Uhr Ortszeit New York gehandelt.

Die Analysten bleiben allerdings trotz des Optimismus am Markt vorsichtig. Das Investmenthaus Goldman Sachs prognostiziert für Ende 2023 ein Niveau des S&P 500 von 4000, was gerade dem aktuellen Stand entspricht. Heute Mittwoch wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht, das möglicherweise Hinweise auf den weiteren Gang der Geldpolitik gibt. Allgemein wird erwartet, dass der Takt im Zinserhöhungsprozess etwas verlangsamt wird.

Unter den dreissig Dow-Jones-Aktien verzeichneten die beiden Technologiewerte Intel (+3%) und Salesforce (+3%) die höchsten Kursavancen. Das Schlusslicht bildeten Walt Disney (–1,4%) und Amgen (–0,4%). Kräftig angezogen haben die Detailhandelsaktien Best Buy (+12,8%) und Abercrombie & Fitch (+21,4%). Best Buy hat die Gewinnprognose angehoben, Abercrombie ein besseres Resultat für das dritte Quartal gemeldet als erwartet. Dagegen gaben Zoom Video 3,9% nach. Das auf Software für Videokonferenzen spezialisierte Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal das geringste Wachstum seit seiner Gründung 2011. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde reduziert.

Asien

Die asiatischen Märkte nahmen die positiven Vorgaben aus den USA auf. Der Hang Seng in Hongkong avancierte 0,8% auf 17’568, der Shanghai SE Composite gewann 0,3% auf 3098, und der Kospi in Südkorea legte 0,5% auf 2418 zu. Die japanischen Börsen blieben wegen eines Feiertages (Worker’s Day) geschlossen.

AWP/REUTERS

