Börsenbericht – SMI nach US-Zinserhöhung schwächer Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag schwächer eröffnet. Die Marktteilnehmer fokussieren sich auf eine Reihe von Firmenabschlüssen.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag auf breiter Front schwächer. Die Anleger treten aus Enttäuschung darüber, dass sich noch kein Ende der sehr restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed abzeichnet, den Rückzug an. Das Fed hat zwar wie erwartet den Leitzins um weitere 75 Basispunkte angehoben und der Fed-Chef Jerome Powell hat signalisiert, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark erhöht werden dürfte. Allerdings sagte er auch, es sei noch «sehr verfrüht», um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken.



Hierzulande stehen zudem die Aktien von Unternehmen, die ihre Zwischenberichte veröffentlicht haben, im Fokus. Zahlen vorgelegt haben unter anderem die beiden Blue-Chip-Unternehmen Geberit und Adecco. Der Rückgang der Jahresteuerung im Oktober auf 3,0 von 3,3% im September wird zwar positiv aufgenommen, beeinflusst laut Händlern das Geschehen aber nicht. «Bezüglich Zahlen blicken die Leute schon auf Freitag, wenn die US-Arbeitsmarktdaten kommen», heisst es am Markt.



Der SMI fällt um 09.17 Uhr um 0,88% auf 10'711,15 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,05% auf 1608,02 und der breite SPI 0,76% auf 13'673,36 Punkte. Im SLI dominieren die Verlierer (25) die Gewinner (5).



Massiv unter Druck stehen Geberit (-6,4%). Der Sanitärkonzern hat mit seinen Ergebnissen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Zwar stieg in den ersten neun Monaten 2022 der Umsatz, aber das Gewinnniveau hielt nicht mit. Zudem hat Geberit den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt.



Auch Adecco (-1,1%), vorbörslich noch höher gestellt, geben nach. Der Personaldienstleister Adecco Group ist im dritten Quartal mit +6% stärker gewachsen als in den beiden Vorquartalen. Beim Gewinn wurden die Vorjahreswerte aber nicht erreicht und die bereinigte operative EBITA-Marge ging zurück.



Fester sind gegen den Branchentrend die Aktien von AMS Osram (+2,6%), die bereits am Vortag stark angezogen hatten. Dagegen geben die Branchennachbarn VAT, Logitech, Inficon, Comet und Sensirion um 2,4 bis 1,7% nach.



Fester notieren ausserdem die Banken UBS und CS (je +0,4%) sowie die Versicherer Zurich und Swiss Re (je +0,1%).



Klar tiefer sind Zur Rose (-12%). In Deutschland verzögert sich die Einführung des E-Rezepts weiter. Denn die bisher einzige Pilot-Region hat das Vorhaben auf Eis gelegt.



Oerlikon (-2,9%) geben trotz guter Zahlen nach.

Euro stabilisiert sich nach Kursverlusten

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung nach starken Kursverlusten im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend vorerst stabilisieren. Am Morgen kostet der Euro 0.9816 $. Er steht damit aber leicht unter dem Niveau der Nacht (0.9838).



Zum Franken hat der Dollar ebenfalls leicht angezogen und wird derzeit zu 1.0042 nach 1.0018 Fr. am Mittwochabend gehandelt. Der Euro zeigt sich zum Franken derweil wenig verändert mit 0.9860 nach 0.9858 Fr. am Vorabend.



Am Mittwochabend hatten geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank für starke Kursbewegungen am Devisenmarkt gesorgt. Der Dollar war zunächst deutlich gefallen, konnte dann aber stark zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die sehr hohe Inflation zu dämpfen.



US-Notenbankpräsident Jerome Powell signalisierte im Anschluss an die Zinserhöhung, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark erhöht werden dürfte. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass noch kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sei. Am Markt wurden die Aussagen als Hinweis gedeutet, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker steigen werden als ursprünglich erwartet, was dem Dollar Auftrieb verlieh.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen beiden Handelstagen gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete am Morgen 95.70 $. Das waren 46 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember fiel um 59 Cent auf 89.41 $.



Zudem wurde am Markt auf jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed verwiesen. Diese hätten die Kauflaune an den Finanzmärkten allgemein gebremst, was auch die Ölpreise belastet hat. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Mittwochabend im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse deutlich gemacht, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker erhöht werden könnten als bisher am Markt gedacht wurde. Höhere Zinsen belasten die Konjunktur, was zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen könnte.



Darüber hinaus wurden die sinkenden Ölpreise am Markt auch mit jüngsten Aussagen der Behörden in China zu weiteren Corona-Politik des Landes erklärt. Die oberste Gesundheitsbehörde habe klargestellt, dass der wichtige Rohölimporteur nach wie vor an harten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus festhalten werde. Zuvor war spekuliert worden, dass China die konsequente Null-Covid-Strategie aufgeben könnte, damit die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wieder stärker in Schwung kommt.

Talfahrt an US-Börsen nach Fed-Entscheid

Die Kurse am US-Aktienmarkt haben nach der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch eine Berg-und-Tal-Fahrt hingelegt. Zunächst zogen die Indizes merklich an, nachdem bekannt geworden war, dass die US-Notenbank schon im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben könnte. Fed-Chef Jerome Powell liess aber auch keinen Zweifel daran, die Zinserhöhungen fortzusetzen. Es sei «sehr verfrüht», um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken, so der Notenbanker. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging schliesslich mit einem Abschlag von 1,6% auf 32’148 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,5% auf 3760 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rutschte 3,4% auf 10’906 Zähler ab.

Apple, Microsoft, Salesforce und Amazon verbuchten Kursverluste zwischen 3,5 und 6%. An der Dow-Spitze gewannen die Aktien von Boeing 2,8%, womit sie auf Aussagen vom Investorentag des US-Flugzeugherstellers reagierten. Demnach erwartet Boeing bis Mitte der Dekade einen freien Barmittelfluss von 10 Mrd. $. DuPont wird den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation doch nicht kaufen. Es sei nicht gelungen, die notwendigen Genehmigungen aller Regulierungsbehörden rechtzeitig zu erhalten. Die Übernahme für 5,2 Mrd. $ war vor einem Jahr bekannt gegeben worden. Die Rogers-Aktien brachen um mehr als 44% ein, die DuPont-Titel legten hingegen um 3,1% zu.

Die Aktien von Airbnb fielen um 13,4%. Nach dem Reiseboom im Sommer dämpfte der Apartmentvermittler die Erwartungen an das Schlussquartal. Der Erlös dürfte bei gut 1,9 Mrd. $ liegen, verglichen mit 2,9 Mrd. $ im Vorjahr. Die Anteile von Estée Lauder reagierten mit einem Kursabschlag von 8,1% auf die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Kosmetikkonzern enttäuschte die Anleger mit einer Senkung der Ziele für das zweite Quartal. Die Titel von Advanced Micro Devices büssten mit 1,7% vergleichsweise wenig ein. Der Halbleiterkonzern hatte eine gewisse Stärke in seinem Rechenzentrumsgeschäft prognostiziert und eine besondere Sensibilität bei den Kosten in Aussicht gestellt.

Unfreundliche Stimmung in Asien

Geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag Verluste an Asiens Aktienmärkten ausgelöst. Fed-Chef Jerome Powell liess nach dem vierten kräftigen Zinsschritt in Folge keinen Zweifel daran, die Erhöhungen fortzusetzen. Es sei «sehr verfrüht», um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken, so der Notenbanker.



Die Börsen in Fernost folgten den US-Börsen, die bereits am Vorabend nach einer Berg- und Talfahrt schwach geschlossen hatten. In Japan allerdings bewegte sich nichts, denn dort wird der «Tag der Kultur» gefeiert.



In China fand die vor zwei Tagen begonnene Erholungsrally der Börsen ein Ende: Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gab zuletzt um 0,61% auf 3651,61 Punkte nach. Spekulationen über eine absehbare Abkehr von der Null-Covid-Politik der Regierung hatten dem CSI 300 in den vorangegangenen Tage Auftrieb gegeben. Er hatte zuvor seit mehreren Wochen fast nur noch Verluste verbucht.



Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sackte zugleich um 2,57% auf 15’420,95 Punkte ab. In Australien beendete der S&P ASX 200 den Handel mit minus 1,84% auf 6857,88 Punkte.



Am Mittwochabend hatten die Zinssignale der US-Notenbank für starke Schwankungen an den US-Börsen, aber auch den Anleihe- und Devisenmärkten gesorgt. Letztlich gaben die Wall Street und die Nasdaq-Börsen spürbar nach.



Wie erwartet hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die sehr hohe Inflation zu dämpfen. US-Notenbankpräsident Jerome Powell signalisierte im Anschluss an die Zinserhöhung jedoch, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember zwar weniger stark angehoben werden dürfte, machte aber auch deutlich, dass noch kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sei. Am Markt wurden die Aussagen als Hinweis gedeutet, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker steigen werden als ursprünglich erwartet.

