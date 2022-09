Börsenbericht – SMI nach US-Zinsschritt unter Druck Auch am Donnerstag wird am Schweizer Aktienmarkt ein weiterer schwacher Handelstag erwartet. In der Nacht fiel der Euro erstmals unter 95 Rappen.

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag nach der neuerlichen Zinserhöhung in den USA auf einen weiteren schwachen Handelstag zu. Seit mehr als einer Woche geht es praktisch nur noch abwärts. Die zunehmenden Rezessionsängste haben den Leitindex SMI allein seit vergangenem Dienstag um mehr als 6% einbrechen und auf ein neues Jahrestief fallen lassen. Die Konjunktursorgen stützen gleichzeitig die Flucht in den starken Franken. Am Berichtstag rückt nun die SNB mit der neuesten Lage zur Geldpolitik in den Fokus, von der ebenfalls ein weiterer deutlicher Zinsschritt erwartet wird.



Das Fed setzt also den Kampf gegen die hohe Inflation mit dem dritten Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte in Folge fort, was auch an der Wall Street für starke Abgaben an den Aktienmärkten sorgte. Mit der strengeren Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremsen könnte, dass die Konjunktur abgewürgt wird. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, die Geldpolitik so lange zu straffen, bis die Inflation im Griff sei, habe die Sorgen um eine harte Landung der Wirtschaft erhöht, heisst es denn auch in einem Kommentar der Credit Suisse. Zinsen, die länger als erwartet hoch blieben, sowie der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung dürften zudem die Aktien noch länger belasten.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 8.15 Uhr 1,13% tiefer bei 10'311,51 Punkten. Das bisherige Jahrestief vom Juni lag bei 10'350.



Alle Blue Chips stehen vorbörslich tiefer. Die geringsten Einbussen zeigen dabei defensive Aktien wie Nestlé, Novartis, Roche und Swisscom (je -0,8%). Novartis hat im Vorfeld des heutigen Investorentages die strategischen Ziele präzisiert. Demnach will sich der Pharmakonzern künftig noch stärker auf Schlüsselregionen und potenzielle Blockbuster konzentrieren.



Am meisten zurückgestellt werden UBS (-2,1%), gefolgt von ABB (-1,7%) und CS (-1,6%). Letztere hatten am Vortag bei 4,84 Franken ein neues Allzeittief erreicht. Am Donnerstag berichtet die «Financial Times», dass die Bank eine Aufteilung der Investmentbank in drei Teile in Erwägung zieht.



Verluste an US-Märkten

Die US-Notenbank (Fed) hat am Mittwochabend (Schweizer Zeit) erneut an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Mit einer Spanne von 3 bis 3,25% liegt er so hoch wie zuletzt vor vierzehn Jahren. Der Entscheid hat die Anleger auf dem falschen Fuss erwischt. Nach einem kurzen Auf und Ab nach der Bekanntgabe ging der S&P 500 schliesslich mit einem Minus von 1,7% bei 3790 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,8% auf 11'638 Punkte. Der Dow Jones Industrial gab 1,7% auf 30'184 Punkte nach. Bereits hat das Fed signalisiert, im November und Dezember wohl erneut Zinserhöhungen zu verkünden. Die Notenbank sei augenscheinlich dazu bereit, eine Rezession in Kauf zu nehmen, äusserte sich ein Commerzbank-Ökonom gegenüber Reuters.

Gegen den Abwärtstrend stemmten sich die Aktien des Lebensmittelkonzerns General Mills. Quartalszahlen über den Erwartungen und eine höhere Prognose für das Gesamtjahr liessen sie 5,7% steigen. In ihrem Fahrwasser verteuerten sich auch die Papiere von Kellogg (+2%) und Kraft Heinz (+1,5%). Ebenfalls auf der Gewinnerseite präsentierte sich mit einem Plus von 0,7% der Chip- und Technologiekonzern Nvidia, der noch am Vortag an einer Keynote neue Produkte vorgestellt hatte.

Am stärksten unter Druck kamen durch den Zinsentscheid Aktien aus der Tourismus- und Reiseindustrie. Das Verliererfeld im S&P 500 führten die Titel des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment an, die 8% verloren. Dicht gefolgt von den Valoren von Las Vegas Sands (–6,8%) und dem Kreuzfahrtunternehmen Carnival (–6,7%). Auch Marriott, Wynn Resorts, Royal Carribean Cruises, Expedia und United Airlines waren unter den zehn schlechtesten Aktien aus dem S&P 500.

Negative Stimmung in Asien

Die negative Stimmung nach dem Zinsschritt des Fed ist auch an den asiatischen Börsen zu spüren. Der japanische Nikkei 225 liegt 0,6% im Minus. Dass die japanische Notenbank heute bestätigt hat, ihre expansive Geldpolitik fortzuführen und die kurzfristigen Zinsen bei –0,1% und die langfristigen etwa bei 0% zu belassen, hat den Markt nach einem noch schlechteren Start jedoch etwas besänftigt.

Stärker im Minus notiert die Börse in Hongkong: Der Hang Seng verliert 1,8%. In Schanghai gerät der Shanghai Composite mit –0,3% vergleichsweise geringfügig unter Druck. Der südkoreanische Kospi handelt 1% tiefer.

EUR/CHF unter 95 Rappen

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. In der Nacht auf Donnerstag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9809 $ und damit auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren.



Gegenüber dem Franken fiel der Euro angesichts der steigende Konjunktursorgen in der Nacht erstmals unter 95 Rappen. Derzeit wird er zu 0,9495 gehandelt, am Vorabend waren es noch 0,9533. Der Tiefstand im asiatischen Handel lag gar bei 0,9475. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9657 von 0,9635 leicht verteuert.



Belastet wird der Euro, wie auch viele andere Währungen, durch den starken Dollar. Die US-Währung profitiert zum einen von der straffen Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die ihren Leitzins am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte anhob. Hintergrund ist die sehr hohe Inflation. Zum anderen ist der Dollar wegen der zunehmend trüben geopolitischen Lage gefragt. Vor allem das schlechte Verhältnis zwischen dem Westen und Russland treibt Anleger in den sicheren Hafen US-Dollar.



Unter Druck stand am Morgen auch der japanische Yen. Die Notenbank der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt hält an ihrer lockeren Linie fest, wie die Bank of Japan mitteilte. Zwar liegt die Inflation in Japan deutlich niedriger als in anderen Ländern. Sie steigt aber und ist zumindest für japanische Verhältnisse relativ hoch. Die Notenbank macht dennoch keine Anstalten, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zu straffen, was den Yen seit Monaten stark belastet.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,19 $. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 83,26 $.



Die Preisentwicklung am Ölmarkt ist nach wie vor schwankungsanfällig. Für tendenziell steigende Preise sorgen die zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland infolge des Ukraine-Kriegs. Da Russland einer der grössten Ölförderer der Welt ist, ziehen die Spannungen Risikoaufschläge am Erdölmarkt nach sich.



Auf der anderen Seite werden die Rohölpreise durch Konjunktursorgen und die straffe Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet. Am Mittwochabend hob die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen zum dritten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte an. Die höheren Zinsen lasten auf der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit auch auf dem Bedarf an Öl, Benzin und Diesel.

