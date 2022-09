Markttechnik vom 21. September 2022 – SMI: Nächste Kursziele liegen tiefer Nachdem der Swiss Market Index die 10’400er-Marke noch schneller als befürchtet erreicht hat, ist eine Atempause möglich. Andreas Büchler

Der SMI ist am unteren Rand seines mittelfristigen Schwankungsbandes (blau) angekommen, was ihn jedoch im aktuell laufenden Abwärtstrend nicht immer vor temporären Übertreibungen nach unten bewahrte. Die Südgrenze des linear fallenden Kurskorridors, in dem sich die Preise derzeit bewegen, verläuft sogar erst unter 10’000 Punkten.

Nachdem der Markt allerdings sehr zügig an sein Juni-Tief zurück gefallen ist, könnte es dort zu einer vorübergehenden Stabilisierung kommen. Mehr sollten Anleger sich jedoch nicht erhoffen - schon eine Bärenmarktrally bis an die ehemaligen unteren Wendepunkte aus der ersten Septemberhälfte um 10’650 wäre ein Erfolg.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

