Markttechnik vom 26. Januar 2023 – SMI: Neigung zu einer Seite Der Swiss Market Index zeigt wiederholt Anzeichen von technischer Stärke, was auf einen Ausbruch nach oben hoffen lässt. Andreas Büchler

Immer wieder «klopft» der SMI an das Bewertungsniveau von 11’450 Punkten an, was auf einen positives Ende der Tradingrange zwischen diesem Niveau und der 11’250er-Marke auf der Unterseite hoffen lässt. Ein Ausbruch nach Süden ist aus heutiger Sicht weniger wahrscheinlich, wäre jedoch ebenfalls kein Drama: Schon um 11’100 verläuft der untere Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot), an dem sich die Preise in der Regel wieder stabilisieren.

Auf der Oberseite lässt dieses Kursband den Notierungen Luft bis aktuell rund 11’600, knapp darüber bildet auch das mittelfristige Prognoseband (blau) eine weitere Zielmarke, die im Idealfall erreichbar ist. Beide Limitierungen weisen derzeit eine steigende Tendenz auf, ermöglichen somit im Zeitverlauf höhere Prognosen.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

