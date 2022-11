Börsenbericht vom 17. November 2022 – SMI: Nestlé dämmen Verluste ein Nach einem freundlichen Start am Donnerstag, ging es an der Schweizer Börse zum Schluss leicht ins Minus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag hat der Schweizer Leitindex SMI leicht im Minus geschlossen. Nach anfänglichen Gewinnen ging es bis zur Eröffnung der US-Börsen stetig abwärts, auf ein Tagestief von 10'838,80 Punkten. Danach fing sich der SMI wieder etwas und konnte - getragen durch die Papiere von Nestlé - einen Teil der über den Tagesverlauf angehäuften Verluste wieder aufholen.



Laut Marktteilnehmern befinden sich die Märkte in den USA und Europa auf einem Konsolidierungskurs. In den letzten Wochen waren die Indizes recht deutlich gestiegen und eine Korrektur sei also überfällig gewesen. Die Aussichten auf eine Jahresendrally blieben jedoch weiter bestehen. Dagegen spricht jedoch eine weitere Eintrübung der Konjunkturaussichten. So ist etwa der am Nachmittag publizierte Geschäftsklimaindikator Philly-Fed-Index in den USA überraschend deutlich gesunken. Auch in der Schweiz nimmt die konjunkturelle Abkühlung immer konkretere Formen an. So vermeldete etwa der Dachverband Swissmem einen markanten Auftragsrückgang und eine Eintrübung der Zukunftsaussichten bei den Mitgliedsfirmen.



Der SMI schloss schliesslich 0,17% tiefer bei 10'917,88 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,25% nach auf 1681,45 Punkte. Für den breiten SPI stand zum Tagesschluss ein Minus von 0,09% auf 13'974,87 Zähler. Von den 30 SLI-Firmen schlossen 17 höher und 13 tiefer.



Vor allem die schwergewichtigen Roche-Papiere (-1,7%) zogen den SMI deutlich nach unten. Novartis konnten anfängliche Einbussen in ähnlicher Höhe in der letzten Handelsstunde jedoch wieder weg machen und schlossen kaum verändert (+0,1%). Für Gegensteuer sorgten auch Nestlé, die um 1,3% zulegten und damit Tagesgewinner im SMI waren. Die Papiere des Lebensmittelriesen zogen den Leitindex im Alleingang um rund 40 Punkte nach oben.



Bei den Technologietiteln zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Während AMS (+0,6%) hinzugewannen und zu den stärksten Titeln zählten, standen die Papiere des Halbleiterherstellers VAT mit Abgaben von 2,9% am Ende des SLI. VAT sind bereits seit einigen Tage in einem Abwärtstrend gefangen und haben die Gewinne nach den Quartalszahlen teilweise wieder abgegeben. Auch für Logitech (-0,8%) und Temenos (-1,0%) ging es bergab.



Deutliche Verluste verbuchten auch Alcon (-3,1%). Grund mögen Gewinnmitnahmen sein, denn am Vortag waren die Papiere nach dem Quartalsbericht noch um gut 5% in die Höhe geschossen.



Bei den Finanzwerten schlossen Partners Group (+0,7%) und Julius Bär (+0,6%) höher. Credit Suisse schlossen leicht im Minus (-0,02%) und UBS lagen 0,3% im Minus. Auch die Versicherungswerte Zurich (+1,0%) und Swiss Re (+0,5%) schlugen sich im Marktumfeld gut. Swiss Life gingen fast unverändert aus dem Markt (-0,04%).



SGS erholten sich mit Zugewinnen von 0,5 Prozent etwas vom Kurseinbruch am Vortag. Mit Abgaben von 4,1 Prozent waren die Papiere die grössten Verlierer.



Obwohl die Schweizer Uhrenexporte im Oktober um knapp 7% gestiegen sind, waren die positiven Impulse für die Uhrenhersteller begrenzt. Richemont verbuchte leichte Zugewinne (+0,04%). Swatch standen sogar mit 1,4 Prozent in der Kreide. Die spanische Santander hatte in einer Erstabdeckung die Mehrpreisstrategie des Unternehmens kritisiert.



Auch Holcim fanden sich am Ende der Tabelle wieder (-1,4%). Laut Marktteilnehmern wurden die Anteilsscheine durch eher vorsichtige Aussagen eines Analysten vom Vortag belastet.



Der Online-Reiseanbieter Lastminute konnte im dritten Quartal fast wieder an die Vorcoronawerte anknüpfen. Weil gegen zahlreiche Top-Manager Ermittlungen wegen Betrugs bei den Kurzarbeitsentschädigungen laufen, kündigte das Unternehmen zahlreiche Neubesetzungen in der Führung an. Die Papiere notierten in Folge leicht fester (+0,4%).



Baloise verloren 1,2%, nachdem die Geschäftsvolumen in den ersten neun Monaten zurückgegangen sind. Die Analysten hatten zwar mit einem Verlust in der Grössenordnung gerechnet, die Papiere standen aber dennoch auf dem Verkaufszettel.



Am breiten Markt stiegen Varia US Properties nach Zahlen um 0,2%.



Anleger an der Wallstreet treten weiter auf die Bremse

Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Oktober ist die Rally an den US-Börsen seit fast einer Woche ins Stocken geraten. Auch am Donnerstag belasteten Zweifel, ob die US-Notenbank Fed wegen des nachlassenden Preisauftriebs tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. So sagte James Bullard, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, dass die Zinsen weiter steigen sollten, damit die Fed ihr Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Vor diesem Hintergrund nahmen Anleger an der Wall Street erneut Gewinne mit und am US-Rentenmarkt zogen die Renditen von US-Staatsanleihen wieder an.



Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,81% auf 33’283,65 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 1,21% auf 3911,09 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq-Börse sank der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,02% auf 11’580,21 Punkte.



Bereits seit vergangenen Freitag sind die Anleger spürbar vorsichtiger geworden. Die Erleichterung über ein Nachlassen des Preisauftriebs in den USA, die den Dow Jones binnen gut eines Monats um fast ein Fünftel nach oben getrieben hatte, ebbte ab. Die Hoffnung, dass die Fed angesichts der jüngsten Inflationsdaten geldpolitisch deutlich behutsamer vorgehen könnte, erhielt Dämpfer. Aussagen von Fed-Mitgliedern sorgen für zunehmende Risikoaversion.



Neue Konjunkturdaten konnten die Stimmung der Anleger auch nicht drehen. Die Daten vom Arbeits- und Häusermarkt fielen gemischt aus. Die Umfrage der Notenbank in Philadelphia unter Herstellern zum Geschäftsklima zeigte ein unerwartet deutlich eingetrübtes Stimmungsbild.



Wegen eines sich verschlechternden Konsumklimas hatte am Mittwoch der US-Einzelhändler Target bereits seine Jahresziele gekappt und damit Sorgen um das Weihnachtsquartal heraufbeschworen. Dagegen hob nun der Warenhauskonzern Macy's den Gewinnausblick deutlich an. Die Anleger zeigten sich erleichtert. Die Aktien von Macy's sprangen um zwölf Prozent hoch.



In Dow und Nasdaq zogen die Papiere von Cisco um 4,2% hoch. Der Netzwerkausrüster schlug sich im jüngsten Geschäftsquartal dank nachlassender weltweiter Lieferkettenprobleme überraschend gut. Daher gab er auch eine zuversichtliche Umsatzprognose ab. Die Investmentbank JPMorgan sprach von einem «starken Jahresviertel».



Schwerer taten sich die Anleger beim Chipkonzern Nvidia . Die Aktien starteten mit Verlusten, zuletzt legten sie jedoch um 1,8% zu. Der Entwickler von Grafikprozessoren hatte im vergangenen Quartal zwar einen kräftigen Umsatzrückgang verbucht, dieser fiel aber weniger deutlich aus als befürchtet. Das Ziel für die Erlöse im vierten Quartal hinke jedoch leicht hinter dem Konsens her, wie es seitens der Bank of America hiess.



Alibaba gewannen 7,3%. Der chinesische Online-Handelsriese verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar einen Milliardenverlust, Analysten äusserten sich aber positiv über die Kostenkontrolle und Verbesserungen in Sachen Profitabilität. Zudem kündigte das Management Pläne an, sein Aktienrückkaufprogramm aufstocken zu wollen und äusserte sich optimistisch zum Thema Covid-Beschränkungen in China. Mit der Einführung der 20-Punkte-Pandemie-Massnahmen durch die staatlichen Behörden seien positive Auswirkungen zu erwarten, sagte Alibaba-Chef Daniel Zhang.

US-Dollar legt zu – Franken auch zum Euro schwächer

Der Euro ist am Donnerstag von einem stärker werdenden US-Dollar belastet worden. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0326 $ und damit etwa einen halben Cent weniger als am Morgen.



Auch zum Franken legte der Dollar am Donnerstag zu. Im Verlauf des Nachmittags kletterte das Dollar-Franken-Kurs über die 0.95 Marke und liegt aktuell bei 0.9549. Somit ist der Greenback rund einen halben Rappen teurer als am Morgen. Ebenfalls fester notiert derweil der Euro zum Franken. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung zu 0.9861 nach 0.9820 am Mittag um.



Gegenüber dem Dollar mussten auch viele andere Währungen Federn lassen. Am Markt wurden Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve als Grund genannt. Schon am Vortag hatte die regionale Fed-Chefin aus San Francisco, Mary Daly, Spekulationen auf ein Ende der geldpolitischen Straffung eine Absage erteilt. Am Donnerstag stiess der regionale Fed-Chef von St. Louis, James Bullard, in die gleiche Kerbe.



Hintergrund der Debatte ist die Frage, ob die Federal Reserve nach starken Zinsanhebungen in ihrem Kampf gegen die Inflation bald auf die Bremse treten könnte. Derzeit herrscht an den Märkten die Auffassung vor, dass die Fed ihren Leitzins weiter anhebt, dabei allerdings etwas vorsichtiger vorgeht als in den vergangenen Monaten. Als wichtigster Grund gilt die weltweite Konjunkturschwäche, die vor allem auf den Ukraine-Krieg zurückgeht.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87475 (0.87483) britische Pfund und 144.80 (145.29) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1763 $ gehandelt. Das waren etwa 10 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise sacken ab

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 90.29 $. Das waren 2.57 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3.46 $ auf 82.13 $. Der WTI-Preis erreichte damit das tiefste Niveau seit Mitte Oktober. Rohöl der Sorte Brent war so günstig wie zuletzt Ende Oktober.



Seit Beginn der Woche ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee gefallen. Zuletzt hatten unter anderem Berichte über die Wiederinbetriebnahme eines Abschnitts der Druschba-Ölpipeline, der grössten Rohölleitung Europas, die Ölpreise unter Druck gesetzt.



Am Donnerstag rückten zudem Nachfragesorgen verstärkt in den Fokus. So habe unter anderem ein stärkerer US-Dollar die Ölpreise belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Der Dollar legte im Handel mit anderen Währungen zu, was das in Dollar gehandelte Öl teurer machte und die Nachfrage bremste.



Ausserdem wurde auf eine Konjunkturprognose der US-Grossbank JPMorgan verwiesen, in der für das kommende Jahr eine Rezession in den USA prognostiziert wird. Eine schwache Konjunkturentwicklung in der grössten Volkswirtschaft der Welt würde die Nachfrage nach Rohöl belasten.



Schliesslich merkten Beobachter an, dass China weiterhin mit steigenden Covid-Fällen zu kämpfen habe. Das Land ist ein bedeutender Importeur von Rohöl.

AWP/REUTERS

