Markttechnik vom 4. Oktober 2022 – SMI: Neue Bodenbildung etwas überzeugender Der überverkaufte Marktzustand der vergangenen Wochen wird abgebaut. Dies weckt Hoffnungen auf eine länger anhaltende Konsolidierung. Andreas Büchler

Das erste Erholungsziel bei 10’400 Punkten hat der Swiss Market Index bereits überschritten, und notiert inzwischen am oberen Rand seines kurzfristigen Schwankungsbandes (rot). Diese Grenze steigt jedoch an und ermöglicht schon bald weiteren Spielraum, der sich im Idealfall bis an die 10’700er-Marke erstreckt. Spätestens dort wird die Luft für den SMI aus markttechnischer Sicht allerdings wieder etwas dünner.

Langfristig ist zwar im Prognoseband der entsprechenden Zeitebene auch Potenzial bis 11’200 / 11’300 (blau), doch angesichts des Abwärtstrends im übergeordneten Zeitfenster sollten Anleger sich genau überlegen, ob sie gegen dessen Dynamik wetten möchten. Für Teilgewinnmitnahmen bei bestehenden Short-Positionen mit Absicherungscharakter ist das Timing dagegen jetzt nicht schlecht.

Erneute Rückschläge sollten im Bereich 10’000 / 10’200 durch die dort zuletzt mehrfach aufgetretenen Nachfragespitzen gestoppt werden können, so dass das Risiko nach den jüngsten Abverkäufen zumindest temporär beschränkt sein dürfte.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

