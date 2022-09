Börsenbericht – SMI probt Schadensbegrenzung Zum Ende dieser Börsenwoche gelingt es den Investoren am Schweizer Aktienmarkt, die entstandenen Schäden der letzten Tage einzudämmen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Leitindex SMI steuert auf Wochensicht gar auf ein Plus zu. Für den September und auch das dritte Quartal dämmt er damit die Verluste zumindest ein. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem Rezessions- Inflations- und Zinssorgen auch in den letzten Tagen immer wieder für Verkaufswellen an den Märkten gesorgt haben.

Der Markt sei denn auch auf kurze Sicht überverkauft, heisst es in einem Kommentar. Anleger hätten ihre Aktienpakete abgebaut und stattdessen zuletzt Cash gehortet. «Die Stimmung am Markt ist so schlecht wie seit 2009 nicht mehr.» Zum Wochenschluss dürften Konjunkturdaten den Ton angeben. So signalisiert das KOF-Konjunkturbarometer eine Abkühlung. Derweil ist die Inflation auch in der Eurozone mit 10% mittlerweile zweistellig, nachdem sie bereits in Deutschland am Vortag erstmals seit langer Zeit wieder so hoch ausgefallen war. In den USA werden am Freitagnachmittag mehrere Fed-Vertreter eine Rede halten und die Märkte werden genau auf Hinweise auf das Tempo künftiger Zinserhöhungen der Zentralbank achten. Zudem könnten die Märkte auf eine am Nachmittag erwartete Rede des Kremlchefs Wladimir Putin reagieren, nachdem Russland ukrainische Gebiete annektiert hat.

Der SMI steigt gegen 10.55 Uhr um 0,81% auf 10'209,08 Punkte. Während der Index auf Wochensicht auf gutem Wege ist, einen Gewinn von annähernd 1% zu erreichen, steht für September immer noch ein Minus von knapp 6 und für das dritte Quartal von knapp 5% zu Buche.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,01% auf 1525,48 Punkte und der breite SPI 0,87% auf 13'087,18 Stellen. Im SLI gewinnen alle 30 Werte bis auf fünf hinzu.

Aktuell werden die Spitzenplätze mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 2% von Vertretern der unterschiedlichsten Branchen belegt. Dazu zählen mit Alcon (+2,5%), Sonova und Straumann (beide +2,3%) Werte aus dem Lifescience-Bereich. Gerade Alcon und Straumann hatten in den letzten Tagen immer wieder verstärkt Abgaben erlitten.

Unter den Favoriten sind auch die Aktien der Bauchemie-Spezialistin Sika (+2,5%) zu finden. In einem aktuellen Kommentar zeigen sich die Experten von Jefferies nach Gesprächen mit dem ehemaligen MBCC-CEO insgesamt zuversichtlich, dass sich die Übernahme für Sika auszahlen werde.

Die beiden Versicherer Swiss Life (+2,1%) und Swiss Re (+1,8%) sind ebenfalls ganz oben auf den Einkaufslisten zu finden. Swiss Re hatten bereits am Vortag davon profitiert, dass sich der Hurrikan «Ian» kurzzeitig abgeschwächt hatte. Mittlerweile nimmt er Kurs auf South Carolina.

Neben den beiden Versicherern gewinnen aus der Finanzbranche auch die Aktien der CS (+2,1%) und von Julius Bär (+1,8%) hinzu. Dennoch sind die Aktien der Grossbank auf Kurs, ein weiteres Wochenminus einzufahren. In der vorangegangenen Börsenwoche waren sie wegen zahlreicher Medienberichte und Spekulationen um annähernd 19% eingebrochen. UBS bleiben mit einem Plus von 0,8% hinter den anderen Bankenwerten zurück.

Vertreter zyklischer Branchen wie Holcim, Geberit oder Adecco können sich mit Kursgewinnen zwischen 1,9 und 1,5% ebenfalls etwas von den jüngsten Abgaben erholen.

Die überschaubare Verliererliste wird von VAT (-0,3%) angeführt. Auch Logitech (-0,1%) geben nach. Händler verweisen auf die schwachen US-Vorgaben. Eine Abstufung hat am Donnerstag vor allem Apple-Aktien belastet, was sich in Asien negativ auf Zulieferer ausgewirkt hat. Der US-Konzern Micron wiederum hat vor härteren Zeiten gewarnt und seine Investitionspläne gekappt.

ABB (-0,1%) wiederum leiden unter der Ankündigung, für das im Jahr 2015 in Südafrika vergebene «Kusile-Projekt» rund 325 Mio. $ zurückzustellen.

Derweil sorgen in den hinteren Reihen bei Clariant (+5,0%) und Polypeptide (+2,9%) Analystenkommentare für gute Laune. Cembra (+1,6%) gewinnen nach Zahlen.

Kinarus (-14%) sacken nach einer gestoppten Studie ab. Bei Comet (-2,3%) und U-Blox (-0,3%) verweisen Händler ebenfalls auf die US-Vorgaben und Stimmen aus dem Markt.

Euro bleibt auf Erholungskurs

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar seine Kursgewinne seit Wochenmitte halten können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0.9822 $ und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar nimmt mit einem Stand von 0.9583 die 0.96er Marke ins Visier. Der US-Dollar kommt unterdessen auch zum Franken leicht zurück auf 0.9758.

Der Euro hat sich an den beiden vergangenen Tagen etwas von seinen starken Verlusten aus den vergangene Wochen erholen können. Dazu trug wesentlich der allgemein etwas schwächere US-Dollar bei. Dennoch bleibt der Euro angeschlagen: Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung mit gut 0.95 $ auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen.

Zum Wochenausklang stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Höhepunkt sind Inflationsdaten aus der Eurozone. Nachdem am Donnerstag die Inflation in Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder zweistellig geworden ist, wird dies auch für den Währungsraum nicht ausgeschlossen.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87.89 $. Das waren 60 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 80.96 $. Die Preise rangieren damit etwas über ihren tiefsten Ständen seit Januar, die in dieser Woche erreicht wurden.

Am Rohölmarkt ist die Stimmung nach wie vor schlecht. Für Belastung sorgen vor allem die trüben Konjunkturaussichten, die eine schwache Nachfrage nach Erdöl erwarten lassen. Der Ukraine-Krieg, anhaltende Probleme im Welthandel und die vielerorts steigenden Zinsen dämpfen das Wachstum. Konjunkturdaten aus China bestätigten am Freitag die Entwicklung, sie fielen unter dem Strich schwach aus.

Zunehmend rückt die Sitzung des Ölverbunds Opec+ in den Mittelpunkt. Die rund 20 Förderländer wollen Mitte kommender Woche über ihre Produktion beratschlagen. Experten halten es für gut möglich, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Staaten zur Stützung der Preise eine Förderkürzung beschliessen.

USA

Am Donnerstag konnte sich die Erholung vom Vortag nicht fortsetzen. Im Gegenteil: Der Dow Jones Industrial schloss 1,5% tiefer auf 29'226 Punkten, der marktbreite S&P 500 gab 2,1% auf 3640 Zähler nach und der technologielastige Nasdaq Composite sackte gar 2,9% auf 11'165 Punkte ab. Robuste Konjunkturdaten bestätigten die Erwartung der Anleger, dass der Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter gestrafft werden dürfte.

Deutlich unter Druck waren Technologietitel. Beispielsweise verloren Tesla 6,8%, Apple 4,9% und Nvidia 4,1%. Zulegen konnte hingegen der Versicherers Travelers (+1,2%). Anleger reagierten erleichtert auf die Nachricht, dass sich der Wirbelsturm Ian in Florida abgeschwächt hatte.

China

Die Börsen in Asien zeigen am Freitag mehrheitlich kein erfreuliches Bild. In Tokio sinkt der Nikkei 225 2,2% und der breiter gefasste Topix 1,9%. Der Hongkonger Hang Seng notiert unverändert und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,8% schwächer. Der koreanische Kospi notiert 0,1% und der Taiex in Taiwan 1,0% im Minus.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 1,1% schwächer.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.