Markttechniker vom 11. April 2023 – SMI: Pause nach Punktlandung? Mehrere Argumente sprechen für einen Zwischenstopp des Swiss Market Index in der nun erreichten Preiszone. Andreas Büchler

Mit dem gleichen Tempo, mit dem er Anfang März an Wert verloren hatte, holte der SMI nach einer sehr schwankungsintensiven Bodenbildung die Verluste ab dem letzten Monatsdrittel wieder auf. Jetzt ist er allerdings an dem oberen Umkehrbereich um 11’300 / 11’450 angekommen, der ihn schon mehrfach ausgebremst hatte. Zugleich verläuft hier auch der nördliche Rand des statistisch wahrscheinlichen Bewegungsbandes (rot) auf der kurzfristigen Zeitebene, das sich immer wieder als zuverlässiger Indikator erweist. Eine Pause ist also zu erwarten.

Die Rückschau auf die umsatzstärksten Kursniveaus der Vortage zeigt allerdings, dass schon um 11’100 wieder eine erste Stabilisierungszone für den Fall einer vorübergehenden Konsolidierung parat steht. Hohe Handelsvolumina sind dann auch im Bereich der 10’800er-Marke messbar (grün), sie lassen dort eine weitere technische Unterstützung erahnen. Stärkere Verluste wären aus heutiger Sicht somit das vorerst unwahrscheinlichere Szenario.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

